Hrvaška je bila nekoč znana po sloganu "Mala zemlja za veliki odmor" oz. v prevodu Mala država za velike počitnice, a danes bi temu lahko dodali še "in globok žep", navaja stran net.hr. Turistična sezona v Splitu in drugih priljubljenih mestih prinaša vedno višje račune, ki presenečajo celo tiste, ki so vajeni zahodnoevropskih standardov. Od kave na rivi do prestižnih restavracij v starih mestnih jedrih – vse postaja dražje. Raziskave na terenu kažejo, da so se cene v nekaterih primerih podvojile, kar turiste prisili, da skrbno načrtujejo vsak evro, ki ga zapravijo za hrano in pijačo, navaja omenjena stran.

Koliko stane dopust na Hrvaškem in koliko pri njenih sosedih?

"Ko pogledamo konkretne številke, ugotovimo, da Hrvaška ni več cenovno ugodna," navajajo na omenjeni spletni strani. V Splitu boste za večerjo za dva v solidni restavraciji odšteli od 80 do 120 evrov. Če se odpravite malce južneje, v Črno goro, vas bo podobna izkušnja stala med 40 in 60 evri. V Albaniji pa bosta s partnerjem kraljevsko večerjala že za vsega 25 do 40 evrov. Celo preprost užitek, kot je kava s pecivom, je na Hrvaškem za dva- do trikrat dražji kot v okolici, kar marsikoga odvrne od nenujne potrošnje.

Ključni podatek: Stroški večerje za dva na Hrvaškem so tudi do 300 % višji kot v Albaniji, kar močno vpliva na konkurenčnost njihove obale.

Pica za 15 evrov: Kaj turisti jedo, ko postane predrago?

Številni turisti, ki si ne morejo privoščiti dragih ribjih menijev, se raje zatečejo v picerije. Amanda iz Avstralije za net.hr priznava, da pogosto posežejo po pici, saj cena okoli 13 do 15 evrov še velja za zmerno. Zaposleni v gostinstvu opažajo, da so ljudje postali bolj previdni in vedno najprej preverijo cene na ceniku. "Kar zadeva pice, od margarite za 13,50 pa do zahtevnejših za 16 evrov. Mislim, da je to zmerna cena za tujce," meni Siniša Matić, delavec v piceriji, ki opazuje dnevni utrip turistične potrošnje.

Bodo zaradi visokih cen v prihodnje beležili manj gostov?

Kljub temu da se jih turisti (še) niso začeli množično izogibati, je opozorilni znak jasen: ko turisti prispejo na Hrvaško, začnejo strog varčevalni načrt. Mnogi preprosto porabijo manj ali pa namesto dveh tednov ostanejo le teden dni. Dejstvo, da so prometno blizu najpomembnejšim trgom, jih za zdaj rešuje, vendar se dolgoročno tveganje povečuje, opozarjajo na omenjeni spletni strani. Čeprav se turisti v Splitu počutijo varne in dobrodošle, so nekatere Američanke, kot je Barna, že napovedale pot do sosednjih, cenejših dežel, da bi same preverile razmerje med ceno in kakovostjo.