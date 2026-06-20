Vse več trgovin uvaja samopostrežne blagajne, ki kupcem omogočajo hitrejši nakup brez čakanja v vrsti. A ta udobje ima tudi drugo plat: nadzor je bistveno večji, kot se večina kupcev zaveda. Trgovci namreč s pomočjo tehnologije spremljajo skoraj vsak korak nakupnega procesa. Po poročanju portala Tportal trgovci priznavajo, da so samopostrežne blagajne povezane tudi z večjim tveganjem kraje, zato vlagajo v napredne sisteme nadzora in preverjanja.

Zakaj so samopostrežne blagajne problem za trgovce?

icon-expand Samopostrežne blagajne so med kupci priljubljene. FOTO: Shutterstock

Samopostrežne blagajne so priljubljene predvsem med mlajšimi kupci, saj omogočajo hiter in enostaven nakup. V Nemčiji jih uporablja že skoraj dve tretjini potrošnikov, njihovo število pa hitro raste, poroča Fenix magazin. Vendar pa podatki kažejo, da so kraje v trgovinah še vedno pogoste – in ponekod celo pogostejše kot pri klasičnih blagajnah. Po ocenah nemškega inštituta EHI so kraje na samopostrežnih blagajnah lahko od 15 do 30 odstotkov pogostejše kot na običajnih blagajnah. To trgovce sili v razvoj kompleksnih nadzornih sistemov.

Kako trgovci nadzorujejo kupce?

Čeprav se morda zdi, da kupujete anonimno, je resnica precej drugačna. Večji trgovci uporabljajo kombinacijo različnih metod nadzora: V nekaterih trgovinah uporabljajo kontrolne tehtnice, naključne ponovne preglede, varnostne pregrade in stalno prisotnost zaposlenih, poleg tega pa vse bolj tudi umetno inteligenco. Posebej zanimiva je uporaba AI-sistemov, ki analizirajo vedenjske vzorce kupcev. Ti sistemi prepoznajo sumljive transakcije na podlagi preteklih podatkov in sprožijo dodatno preverjanje. Poleg tega imajo številne samopostrežne blagajne vgrajene dodatne kamere, ki natančno spremljajo skeniranje izdelkov.

Kaj pomeni "ponovno skeniranje"?

Ena od novejših metod nadzora je t. i. ponovno skeniranje. Gre za situacijo, ko sistem med nakupom nenadoma prekine proces plačila in zahteva, da zaposleni preveri že skenirane izdelke. To se lahko zgodi naključno ali na podlagi algoritma, ki zazna sumljivo vedenje. Čeprav takšni postopki izboljšujejo varnost, hkrati upočasnjujejo nakupni proces, kar je v nasprotju z osnovnim namenom samopostrežnih blagajn – hitrostjo.

Ali so kupci res pod večjim nadzorom?

icon-expand Samopostrežna blagajna FOTO: Adobe Stock

Kratek odgovor: da. Čeprav trgovci poudarjajo, da je cilj predvsem preprečevanje izgub, dejstvo ostaja, da je vsaka transakcija analizirana, številni sistemi pa spremljajo tudi vedenje kupcev. Strokovnjaki sicer opozarjajo, da ni mogoče neposredno dokazati, da so samopostrežne blagajne glavni razlog za več kraje, vendar trgovci kljub temu vlagajo v dodatne varnostne ukrepe. Razlog je preprost: želijo zmanjšati stroške, razbremeniti zaposlene in hkrati ohraniti nadzor nad procesom nakupa.

Udobje ali nadzor: kaj to pomeni za vas?