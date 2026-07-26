Ko večina turistov načrtuje dopust v Grčiji, Italiji, na Hrvaškem ali v Španiji, po Evropi še vedno obstajajo kraji, ki ponujajo podobno bogata doživetja, vendar brez množic obiskovalcev, dolgih kolon in visokih cen. Po poročanju Telegraf Biznisa številna manj znana mesta navdušujejo z zgodovino, arhitekturo, kulinariko in naravnimi znamenitostmi, hkrati pa ostajajo zunaj glavnih turističnih tokov.
Za popotnike, ki radi odkrivajo manj razvpite kotičke Evrope, so takšne destinacije lahko odlična alternativa najbolj obleganim turističnim središčem.
Jajce: mesto s slapom v središču mesta
Bosansko-hercegovsko Jajce je eno redkih evropskih mest, ki se lahko pohvali s slapom v samem mestnem jedru. Poleg znamenitega slapu obiskovalce privabljajo še Plivska jezera, srednjeveška trdnjava in leseni mlini, ki so postali simbol kraja.
Motovun: istrski odgovor na Toskano
Na vrhu istrskega griča leži Motovun, slikovito mestece, obdano z vinogradi in gozdovi. Kraj slovi po tartufih, odličnih vinih in dobro ohranjenem srednjeveškem jedru, zaradi česar ga številni primerjajo s Toskano.
Piran: slovenski adut ob Jadranu
Na seznamu se je znašel tudi naš Piran. Beneška arhitektura, ozke kamnite ulice in razgledi na morje ustvarjajo posebno vzdušje, ki privablja obiskovalce skozi vse leto. Čeprav je med najbolj prepoznavnimi slovenskimi obalnimi mesti, je po oceni Telegraf Biznisa še vedno precej manj obremenjen kot številne bolj slavne jadranske destinacije.
Trebinje: mediteranski utrip po dostopnejših cenah
Le nekaj deset kilometrov od Dubrovnika leži Trebinje, ki navdušuje z mediteransko arhitekturo, stoletnimi platanami in ugodnejšimi cenami kot številna obmorska mesta v regiji. Poleg zgodovinskih znamenitosti je znano tudi po lokalnih vinih in kulinariki.
Džirokaster: albanski kamniti biser
Albanski Džirokaster (Gjirokastër), ki je pod zaščito Unesca, velja za enega največjih skritih adutov države. Kamnite hiše, tlakovane ulice in mogočna trdnjava obiskovalce popeljejo več stoletij v preteklost.
Češki Krumlov in Ptuj
Med priporočili sta tudi češki Krumlov, ki ga mnogi uvrščajo med najlepša mesta v Evropi, ter Ptuj, najstarejše slovensko mesto. Ptuj slovi po bogati vinski tradiciji, termalnih vrelcih in impresivnem gradu, vendar ga številni tuji turisti še vedno spregledajo.
Še nekaj manj znanih evropskih draguljev
Na seznamu so se znašli še madžarski Kszeg, romunski Sibiu in grška Arahova, ki ponujajo avtentično lokalno izkušnjo, zanimivo zgodovino in praviloma nižje cene kot najbolj priljubljene evropske destinacije.
Zakaj vse več popotnikov išče manj znane destinacije?
V času, ko se številni priljubljeni turistični kraji spopadajo s preobremenjenostjo in visokimi cenami, vse več ljudi išče drugačno izkušnjo. Manj znana mesta pogosto omogočajo počasnejši tempo potovanja, bolj pristen stik z lokalnim okoljem in občutek, da ste odkrili nekaj, česar množice še niso.
Prav zato številni evropski skriti dragulji postajajo zanimiva alternativa klasičnim turističnim potem. Kot ugotavlja Telegraf Biznis, najlepša potovanja včasih nastanejo prav tam, kjer se končajo običajne turistične poti.
Vir: Telegraf Biznis
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