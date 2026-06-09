Šokanten račun, ki je razburil turiste
Poletje je čas dopustov, a tudi neprijetnih presenečenj. Tokrat je splet razburila zgodba dveh ameriških turistov v Rimu, ki sta za dve sladoledni kupi plačala kar 44 evrov – in to zaradi dodatkov, ki jih sploh nista naročila.
Kot poročata Telegraf in Krone, sta bila turista prepričana, da so določeni dodatki (npr. prelivi, posipi ali okraski) vključeni v osnovno ceno, vendar se je na računu izkazalo ravno nasprotno. Vsak "majhen dodatek" je bil zaračunan posebej, končni znesek pa je presegel vsa pričakovanja.
Podobne zgodbe se pojavljajo po vsej Evropi. Avstrijski medij Krone.at je poročal o primeru, kjer so gostje v turističnem kraju prav tako ostali šokirani nad končnim računom, saj niso bili jasno obveščeni o cenah dodatkov.
Kako pride do takšnih računov?
Po poročanju omenjenega portala in povzemanju podobnih primerov v britanskem Daily Mailu se težava pogosto skriva v drobnem tisku – ali pa kar v njegovi odsotnosti.
Gostinci lahko dodatke zaračunavajo ločeno, vendar to ni vedno jasno označeno. Turisti, ki ne govorijo jezika ali so v naglici, pogosto ne preverijo cenika podrobno. Rezultat? Ob koncu obiska dobijo račun, ki jih preseneti.
V nekaterih primerih so dodatki predstavljeni kot "standardni del ponudbe", a se kasneje izkaže, da gre za doplačilo. Po poročanju Telegrafa so v opisanem primeru dodali več dodatkov brez izrecnega soglasja strank.
To ni osamljen primer
Gre za širši trend, ki se pojavlja na priljubljenih turističnih destinacijah – od Italije do Hrvaške in Grčije. Tudi Daily Mail je v zadnjih letih večkrat poročal o turističnih "pasteh", kjer gostje plačujejo:
- dodatke, ki jih niso naročili,
- postrežnino, ki ni jasno označena,
- turistične "dodatke" (npr. lokacija, razgled, terasa).
Na portalu Cekin.si smo že pisali o podobnih primerih preplačanih storitev na dopustu, kjer se izkaže, da največ zapravite prav za stvari, ki jih ne načrtujete.
Kaj to pomeni za vaš dopust?
Takšne zgodbe niso več redkost, zato je pomembno, da ste kot potrošnik previdni.
Največje tveganje je prav pri na videz "majhnih" nakupih – sladoledu, kavi, pijači. Tam pogosto ne preverimo cen, ker pričakujemo, da gre za standardne izdelke.
V resnici pa lahko prav ti izdelki postanejo najdražji del dneva.
Med najbolj izpostavljenimi so tudi primeri, koliko vas lahko stanejo ležalniki na plaži, kjer cene v vrhuncu sezone pogosto presenetijo tudi izkušene popotnike.
Kako se zaščititi pred podobnimi situacijami?
Čeprav popolne zaščite ni, lahko z nekaj preprostimi koraki zmanjšate tveganje:
Najprej vedno preverite cenik – tudi za dodatke. Če ni jasno označen, vprašajte. Prav pomanjkljiva komunikacija je namreč najpogostejši razlog za nesporazume.
Drugič, jasno povejte, kaj želite. Če naročate sladoled ali pijačo, izrecno zavrnite dodatke, če jih ne želite.
Tretjič, račun preverite takoj. Če opazite nepravilnosti, jih rešujte na mestu. Kasneje je skoraj nemogoče doseči vračilo.
Majhen nakup, velik strošek
Zgodba o 44 evrih za dve sladoledni kupi ni le zanimivost, ampak opozorilo. Turistične destinacije so vse bolj drage, ponudniki pa iščejo dodatne načine zaslužka.
Za vas kot potrošnika to pomeni eno: več pozornosti pri vsakem nakupu.
Tudi pri tistem, ki se zdi najbolj nedolžen.
Prav zato je vse več vprašanj, koliko v resnici stane dopust, ko k osnovnim stroškom prištejete še skrite dodatke.
Viri: Telegraf.rs, Krone.at, Daily Mail, Cekin.si
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