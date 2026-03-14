Počitniški načrti danes niso več odvisni le od cene, termina in vremena, temveč tudi od varnosti destinacije in stabilnosti letalskih povezav. Turistične agencije zaradi zaostritve na Bližnjem vzhodu prilagajajo poti, spreminjajo ponudbo in iščejo varnejše povezave, številne pa zanima, ali bo njihov aranžma sploh izveden in kakšne pravice imajo ob morebitnih spremembah ali odpovedih. Varnostna priporočila temeljijo na preverjenih podatkih in analizah, zato jih je treba vzeti resno, poudarjajo na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve (MZEZ). Potovalne nasvete oblikujejo na podlagi vseh razpoložljivih virov, med njimi so informacije diplomatskih predstavništev in konzulatov, analize in poročila domačih in tujih varnostnih struktur in organizacij ter izmenjava podatkov na ravni Evropske unije. Državljanom priporočajo, naj pred odhodom redno spremljajo portal "Varnost potovanj" in druge uradne vire. Zelo je priporočljivo, da se popotniki držijo nasvetov glede omejitev potovanja v države, ki so uvrščene v oranžno, rdečo ali črno stopnjo. V državah z višjo stopnjo tveganja je namreč lahko konzularna pomoč močno otežena, v določenih primerih pa celo nemogoča. Opozorili so še, da odgovornost za tveganja in morebitne posledice v takih primerih v celoti prevzemajo popotniki sami.

Če se razmere poslabšajo, ko so potniki že v tujini, pa svetujejo, naj se v primeru potrebe po konzularni pomoči obrnejo na ministrstvo ali diplomatsko predstavništvo. Posebej pomembno je, da sporočijo vse bistvene podatke, zlasti telefonsko številko, na kateri so dosegljivi.

Sonček: manj Bližnjega vzhoda, več preusmeritev na varnejše povezave

Ob zapletih je lahko ključno, ali je potnik kupil paketno potovanje ali le posamezno storitev.

Na razmere se odzivajo tudi v turističnih agencijah, ki že prilagajajo poti in ponudbo. V turistični agenciji Sonček so pojasnili, da za že načrtovana potovanja, ki potekajo prek vozlišč na Bližnjem vzhodu, skupaj s prevozniki iščejo nove rešitve. Kjer so leti odpovedani, poskušajo zagotoviti povezave prek drugih prevoznikov, pri novih aranžmajih pa izbirajo druga, trenutno varnejša in odprta vozlišča, kot so Istanbul, Rim, Madrid, Pariz in Frankfurt. Strankam, ki kupijo zgolj letalsko karto, priporočajo vplačilo tarife, ki omogoča spremembo ali ugodno odpoved leta tudi do 48 ur pred odhodom. Njihove izkušnje kažejo, da se turistični tokovi ob takih dogodkih praviloma ne ustavijo, ampak preusmerijo. Ko se en del sveta zaradi varnostnih razmer zapre ali postane manj privlačen, potniki praviloma ne ostanejo doma, ampak poiščejo drugo možnost. Temu se glede na razmere na Bližnjem vzhodu prilagajajo tudi s programi. Za sicer priljubljena Oman in Dubaj, ki sta trenutno varnostno bolj tvegana, za zdaj ne načrtujejo organiziranih potovanj in križarjenj, več zanimanja pa ostaja za druge azijske destinacije, kot so Maldivi, Mauricij, Tajska, Vietnam in Indonezija.

Ob bližajočih se prvomajskih počitnicah opažajo tudi večje povpraševanje po letalskih aranžmajih po Evropi in proti zahodu, tudi po destinacijah čez Atlantik. Tudi sami so se prilagodili z dodatnimi programi predvsem za sever Evrope, Španijo, Italijo in Malto. "Kar se tiče odpovedi, smo vezani na stališče MZEZ, če razglasi neko področje za nevarno. Zato budno spremljamo vse spremembe," so poudarili. Glede že vplačanih aranžmajev pa je po njihovih pojasnilih ukrepanje odvisno od konkretnega programa, časa odhoda in razvoja dogodkov. Pri nekaterih potovanjih je po njihovi oceni še prezgodaj za dokončne odločitve, zato vsakemu potniku posebej pojasnijo njegov položaj in predlagajo najustreznejšo rešitev. Izpostavili so tudi možnost dodatnega vplačila, na podlagi katerega imajo potniki, ki so ga izbrali, ugodnejše možnosti pri spremembi ali odpovedi aranžmaja. Spomnili so še na eno bistveno prednost organiziranih potovanj: če za potnikom stoji agencija, mu je dolžna pomagati pri reševanju zapletov. To se je po njihovih besedah znova pokazalo tudi tokrat, ko so morali v kratkem času zagotoviti alternativne povratke svojim potnikom.

Relax turizem: varnost je prioriteta, poletja pa še ne gre prehitro soditi

Tudi v Relax turizmu poudarjajo, da je varnost potnikov vedno prioriteta. Razmere natančno spremljajo, večje odločitve glede morebitnih prilagoditev ali odpovedi pa bodo sprejemali takrat, ko bo potrebno glede na termine odhodov. Naslednji večji val oddaljenih potovanj pričakujejo konec aprila, v času prvomajskih praznikov. Ker njihova ponudba obsega cel svet, pri čemer beležijo zelo veliko odhodov na Jadran, v evropska mesta in druge priljubljene kraje v Evropi, za zdaj niso potrebne hitre in radikalne spremembe ponudbe. Potnike usmerjajo tja, kjer je zanimanje trenutno večje in kjer je potovanje za zdaj bolj predvidljivo. Kaj pa glede morebitnih odpovedi ali sprememb? Po njihovih pojasnilih pri že plačanih aranžmajih trenutno veljajo splošni pogoji, če potnik odpoveduje sam. Če pa bi nastali razlogi za odpoved zaradi nevarnosti in bi bil aranžma odpovedan s strani organizatorja, bi denar strankam povrnili v celoti. Zato trenutno prednostno komunicirajo s strankami, ki odhajajo najprej, medtem ko je za poletne počitnice po njihovi oceni še prezgodaj govoriti o dokončnih ukrepih. Sicer pa opažajo, da se zanimanje že seli na bližje in stabilnejše destinacije; več je povpraševanja po Jadranu, Grčiji in Španiji. Potniki se torej v času negotovosti ne odpovedujejo nujno potovanju, temveč raje potujejo tja, kjer se zdi varneje in logistično manj tvegano. V agenciji menijo tudi, da bi lahko razmere vplivale na cene letalskega prometa, zlasti zaradi stroškov goriva, posledično pa tudi na cene bolj iskanih destinacij. Zato poudarjajo, da so pri načrtovanju bližjih počitnic v prihodnjih mesecih smiselne tudi zgodnejše rezervacije.

Palma: potovanja ostajajo, spreminjajo pa se poti in destinacije

Potniki pred odhodom vse pogosteje preverjajo opozorila MZEZ, pogoje odpovedi in traso potovanja.

Tudi v Palmi pravijo, da se potovanja niso ustavila, se je pa bistveno spremenila logistika. Pri vseh nadaljnjih odločitvah dosledno sledijo priporočilom MZEZ in drugim uradnim usmeritvam. V skladu s tem so odpovedali vsa potovanja na Bližnji vzhod z odhodi v marcu, med drugim v Jordanijo, Združene arabske emirate in Oman. Ker imajo zelo širok nabor destinacij, takšne spremembe po njihovih pojasnilih ne pomenijo bistvenega pretresa za celotno poslovanje. Potnikom medtem omogočajo, da razmeroma enostavno izberejo drugo možnost. Prav to po njihovih izkušnjah tudi prevladuje: večina se ne odloča za popoln umik od potovanja, ampak za spremembo destinacije. Previdnejši pogosteje izbirajo evropske in bližnje atlantske destinacije, kot so Azori, Madeira, Tenerife ali Gran Canaria. Tisti, ki želijo dlje, se odločajo za Karibe, Južno Ameriko ali Združene države Amerike. Del potnikov pa kljub vsemu ostaja zvest Aziji, le da do nje išče druge poti. Potovanja se torej niso ustavila, nekoliko pa se je prilagodila logistika. Eden izmed pomembnejših vozlišč za nadaljnja potovanja je trenutno Istanbul, od koder potniki nadaljujejo proti Maldivom, Tajski, Šrilanki in Kitajski. Čeprav lahko spremembe vplivajo tudi na cene letalskih vozovnic, ki so v nekaterih primerih višje kot prej, za zdaj ne opažajo večjega zmanjšanja zanimanja za potovanja. Povpraševanje ostaja stabilno, potniki pa se razmeram predvsem prilagajajo pri izbiri destinacij.

Tržni inšpektorat: Vse se začne pri vprašanju, kaj je potnik kupil

Postavlja se tudi vprašanje, kakšne pravice imajo potniki. Odgovor ni enoznačen, saj niso vsi v enakem položaju, ko pride do odpovedi, spremembe poti ali drugih zapletov. Na Tržnem inšpektoratu so pojasnili, da je najprej treba vedeti, ali gre za paketno potovanje ali le za posamezno turistično storitev. Paketno potovanje pomeni kombinacijo vsaj dveh turističnih storitev, na primer nastanitve in prevoza. Če pa potrošnik kupi samo letalsko karto ali samo nastanitev, ne gre za paketno potovanje v smislu Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1). Organizator pred začetkom potovanja praviloma ne sme enostransko spreminjati pogodbenih pogojev, razen če je v pogodbi izrecno določeno, če je sprememba zanemarljiva in če je potrošnik o njej jasno obveščen na trajnem nosilcu podatkov. Če pa mora organizator bistveno spremeniti glavne značilnosti potovanja, ne more izpolniti posebnih zahtev potrošnika ali predlaga zvišanje cene za več kot osem odstotkov, lahko potrošnik spremembo sprejme ali brez odstopnine odstopi od pogodbe. Če se v določenem roku ne odzove, se šteje, da je odstopil od pogodbe.

V primeru odstopa lahko potrošnik sprejme nadomestni turistični paket, če mu ga organizator ponudi, sicer pa mu mora organizator najpozneje v 14 dneh vrniti vsa plačila. Enako velja glede povračila plačil, če od pogodbe zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin odstopi potrošnik ali organizator. Zakon v takšnih primerih ne predvideva dobropisov ali bonov, razen če se potrošnik s tem izrecno strinja. Če zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin ni mogoče zagotoviti povratka v skladu s pogodbo, mora organizator kriti stroške potrebne nastanitve, praviloma za največ tri nočitve, razen če posebni predpisi EU, ki urejajo pravice potnikov glede posameznega prevoznega sredstva, s katerim se potrošnik vrača, določajo daljše obdobje. Tržni inšpektorat organizatorju ne more naložiti vračila plačil, lahko pa prekrškovno ukrepa, če teh ne vrne v 14 dneh. Če ni vračila, lahko potrošnik svoje pravice uveljavlja le po sodni poti. Organizator sicer odgovarja za izpolnitev pogodbe ne glede na to, ali storitve izvaja sam ali prek drugega podjetja. Pri zavarovanju rizika odpovedi pa velja opozorilo, da ne krije vseh primerov odstopa, zato je treba pred sklenitvijo natančno preveriti splošne pogoje, iz katerih izhaja, katere zavarovane okoliščine so zajete z zavarovanjem. Potrošnikom in organizatorjem na inšpektoratu obenem svetujejo spremljanje razmer na destinacijah in opozoril MZEZ. Dodali so še, da je v trenutnih razmerah smiseln razmislek o potovanju v kraje, za katere MZEZ objavi določene omejitve potovanj.

Kaj bi torej morali preveriti potniki pred odhodom?