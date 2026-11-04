To ni več zgolj teoretična možnost. V več evropskih državah so bili v začetku novembra tarča kibernetskih napadov hladilni sistemi v supermarketih. Zaradi posegov v njihovo delovanje se je temperatura v hladilnikih in zamrzovalnikih zvišala, v nekaterih primerih celo do približno 50 stopinj Celzija, kar je povzročilo kvarjenje hrane in poškodbe opreme. Podobne nenavadne okvare zamrzovalnikov so letos poleti preiskovali tudi v vojaških bazah v ZDA, kjer se je pokvarila večja količina hrane. Preiskovalci med možnimi vzroki preverjajo tudi možnost kibernetskega napada.

Hladilnik ni največja težava

Čeprav se sliši skoraj filmsko, da bi nekdo vdrl v hladilnik, strokovnjaki opozarjajo, da je to pogosto le vstopna točka. Vsaka naprava, ki je povezana z internetom neposredno ali prek mobilne aplikacije, domačega omrežja ali storitve v oblaku, lahko potencialno postane tarča napada. To velja za pametne hladilnike, pečice, pralne stroje, termostate, kamere, alarmne sisteme in pametne ključavnice. Danes so z internetom povezane celo nekatere električne zobne ščetke.

icon-expand V vašem domu je lahko veliko več tarč za hekerje, kot si mislite. FOTO: Adobe Stock

Napadalcev pogosto sploh ne zanima naprava sama. Veliko bolj so jim zanimivi podatki uporabnikov ali pa dostop do preostalih naprav v domačem omrežju.

Kaj lahko heker dejansko vidi?

Odgovor je odvisen od naprave. Če pridobi dostop do varnostne kamere, lahko spremlja dogajanje v stanovanju ali hiši. Če je naprava opremljena z mikrofonom, lahko omogoča prisluškovanje. Če prevzame nadzor nad domačim usmerjevalnikom, pa lahko spremlja velik del podatkovnega prometa v omrežju. V nekaterih primerih lahko napadalec spreminja nastavitve naprav, jih vklaplja ali izklaplja, uporabniku prepreči dostop do računa, posega v delovanje ogrevanja, spremeni temperaturo hladilnika ali zamrzovalnika, poskuša dostopati do drugih naprav v istem omrežju.

Največ napadov ni usmerjenih v gospodinjske aparate

Če imate doma pametni hladilnik, še ni nujno, da predstavlja največje tveganje. Podatki strokovnjakov za varnost razkrivajo, da je več kot tri četrtine napadov na povezane naprave usmerjenih v domače usmerjevalnike oziroma routerje. Ti predstavljajo osrednjo točko povezovanja vseh naprav v domu in so zato za kibernetske kriminalce pogosto veliko bolj zanimivi kot posamezen gospodinjski aparat.

Lahko prevzamejo nadzor tudi nad avtomobilom?

Da, vendar je to precej zahtevnejše, opozarjajo strokovnjaki. Raziskovalci so že leta 2015 pokazali, da je bilo mogoče na daljavo prevzeti nadzor nad vozilom znamke Jeep, potem ko so izkoristili ranljivost v internetno povezanem multimedijskem sistemu. Posledica je bil vpoklic približno 1,4 milijona vozil zaradi nujnih varnostnih posodobitev. Kasneje so bile odkrite tudi ranljivosti pri nekaterih modelih znamke Kia, ki so omogočale sledenje vozilu, odklepanje in celo zagon avtomobila. Proizvajalec je pomanjkljivosti kasneje odpravil. Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da imajo sodobni avtomobili, letala in kritična infrastruktura praviloma precej višjo raven zaščite kot povprečna naprava v domačem omrežju.

icon-expand Koliko naprav v vašem domu bi lahko kdo nadzoroval na daljavo? FOTO: Adobe Stock

Kaj za zaščito lahko naredite že danes? Dobra novica je, da lahko večino tveganj zmanjšate z nekaj preprostimi ukrepi: 1. Zamenjajte privzeta gesla. Veliko uporabnikov tega nikoli ne stori, napadalci pa to dobro vedo. 2. Vključite dvofaktorsko preverjanje identitete. Če nekdo ukrade geslo, se brez dodatne potrditve še vedno ne bo mogel prijaviti. 3. Redno nameščajte posodobitve. Te pogosto odpravljajo odkrite varnostne luknje. 4. Zamenjajte zastarele naprave. Če proizvajalec zanje ne zagotavlja več varnostnih posodobitev, postajajo vedno bolj ranljive. 5. Premislite, kaj sploh mora biti povezano z internetom. Vsaka dodatna povezana naprava pomeni dodatno možno vstopno točko za napadalce.

Pametni domovi so praktični, a prinašajo tudi nova tveganja

Pametne naprave nam olajšujejo življenje, zmanjšujejo porabo energije in omogočajo upravljanje doma na daljavo. Hkrati pa širijo digitalno površino, ki jo lahko poskušajo izkoristiti spletni kriminalci. Največja nevarnost danes ni nujno v tem, da bi nekdo vdrl v vaš hladilnik. Veliko bolj zaskrbljujoče je dejstvo, da lahko ena sama slabo zaščitena naprava predstavlja vrata do vaših osebnih podatkov, spletnih računov in celotnega domačega omrežja.