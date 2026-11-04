To ni več zgolj teoretična možnost. V več evropskih državah so bili v začetku novembra tarča kibernetskih napadov hladilni sistemi v supermarketih. Zaradi posegov v njihovo delovanje se je temperatura v hladilnikih in zamrzovalnikih zvišala, v nekaterih primerih celo do približno 50 stopinj Celzija, kar je povzročilo kvarjenje hrane in poškodbe opreme.
Podobne nenavadne okvare zamrzovalnikov so letos poleti preiskovali tudi v vojaških bazah v ZDA, kjer se je pokvarila večja količina hrane. Preiskovalci med možnimi vzroki preverjajo tudi možnost kibernetskega napada.
Hladilnik ni največja težava
Čeprav se sliši skoraj filmsko, da bi nekdo vdrl v hladilnik, strokovnjaki opozarjajo, da je to pogosto le vstopna točka.
Vsaka naprava, ki je povezana z internetom neposredno ali prek mobilne aplikacije, domačega omrežja ali storitve v oblaku, lahko potencialno postane tarča napada. To velja za pametne hladilnike, pečice, pralne stroje, termostate, kamere, alarmne sisteme in pametne ključavnice. Danes so z internetom povezane celo nekatere električne zobne ščetke.
Napadalcev pogosto sploh ne zanima naprava sama. Veliko bolj so jim zanimivi podatki uporabnikov ali pa dostop do preostalih naprav v domačem omrežju.
Kaj lahko heker dejansko vidi?
Odgovor je odvisen od naprave.
Če pridobi dostop do varnostne kamere, lahko spremlja dogajanje v stanovanju ali hiši. Če je naprava opremljena z mikrofonom, lahko omogoča prisluškovanje. Če prevzame nadzor nad domačim usmerjevalnikom, pa lahko spremlja velik del podatkovnega prometa v omrežju.
V nekaterih primerih lahko napadalec spreminja nastavitve naprav, jih vklaplja ali izklaplja, uporabniku prepreči dostop do računa, posega v delovanje ogrevanja, spremeni temperaturo hladilnika ali zamrzovalnika, poskuša dostopati do drugih naprav v istem omrežju.
Največ napadov ni usmerjenih v gospodinjske aparate
Če imate doma pametni hladilnik, še ni nujno, da predstavlja največje tveganje.
Podatki strokovnjakov za varnost razkrivajo, da je več kot tri četrtine napadov na povezane naprave usmerjenih v domače usmerjevalnike oziroma routerje. Ti predstavljajo osrednjo točko povezovanja vseh naprav v domu in so zato za kibernetske kriminalce pogosto veliko bolj zanimivi kot posamezen gospodinjski aparat.
Lahko prevzamejo nadzor tudi nad avtomobilom?
Da, vendar je to precej zahtevnejše, opozarjajo strokovnjaki.
Raziskovalci so že leta 2015 pokazali, da je bilo mogoče na daljavo prevzeti nadzor nad vozilom znamke Jeep, potem ko so izkoristili ranljivost v internetno povezanem multimedijskem sistemu. Posledica je bil vpoklic približno 1,4 milijona vozil zaradi nujnih varnostnih posodobitev.
Kasneje so bile odkrite tudi ranljivosti pri nekaterih modelih znamke Kia, ki so omogočale sledenje vozilu, odklepanje in celo zagon avtomobila. Proizvajalec je pomanjkljivosti kasneje odpravil.
Strokovnjaki ob tem poudarjajo, da imajo sodobni avtomobili, letala in kritična infrastruktura praviloma precej višjo raven zaščite kot povprečna naprava v domačem omrežju.
Pametni domovi so praktični, a prinašajo tudi nova tveganja
Pametne naprave nam olajšujejo življenje, zmanjšujejo porabo energije in omogočajo upravljanje doma na daljavo. Hkrati pa širijo digitalno površino, ki jo lahko poskušajo izkoristiti spletni kriminalci.
Največja nevarnost danes ni nujno v tem, da bi nekdo vdrl v vaš hladilnik. Veliko bolj zaskrbljujoče je dejstvo, da lahko ena sama slabo zaščitena naprava predstavlja vrata do vaših osebnih podatkov, spletnih računov in celotnega domačega omrežja.
Vir: Tportal
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV