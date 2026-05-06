Mnogi se borijo z izzivom, kako nabaviti večjo količino hrane z omejenim proračunom. Ta situacija še posebej prizadene tiste, ki morajo skrbno paziti na vsak evro. Na srečo obstaja niz preprostih metod in trikov, ki jih lahko takoj uporabite v svojem vsakdanu. S temi strategijami ne boste le prihranili denarja, temveč boste postali bolj spretni pri načrtovanju obrokov in upravljanju svojih financ. Pomembno je le vedeti, na kaj biti pozoren v trgovini, in spremeniti nekaj starih navad, ki vas morda stanejo več, kot si mislite.

Tehtajte sadje in zelenjavo sami

Namesto da posežete po vnaprej pakiranem sadju, si vzemite minuto več in izberite sadeže sami. Ko kupujete na kos, lahko natančno izberete le toliko krompirja ali jabolk, kolikor jih potrebujete za naslednje kosilo, s čimer se izognete temu, da bi polna vrečka v hladilniku zgnila. Pakirani izdelki so pogosto dražji prav zaradi embalaže, ki jo na koncu vržete v smeti. Samostojno tehtanje vam omogoča, da preverite vsak kos posebej in se prepričate, da domov nesete le tisto najboljše, za kar ste pošteno plačali, poroča stran net.hr.

Nakupujte v večjih količinah

Proizvodi v večjih pakiranjih so pogosto cenejša možnost, če gledamo ceno na kilogram ali liter. Ko hodite po trgovini, vedno preglejte tiste drobne tiske na etiketah s ceno – tiste, ki vam povejo, koliko izdelek stane na kilogram. Pogosto boste opazili, da se velika škatla pralnega praška ali velika vreča riža bolj splača kot manjša pakiranja. A bodite previdni: to taktiko uporabljajte predvsem za izdelke z dolgim rokom uporabe. Pri svežem mleku ali kruhu se ne splača kupovati več, kot zares lahko pojeste v nekaj dneh, saj bi propadanje hrane izničilo vse vaše prihranke.

"Izdelki pred iztekom roka so popolnoma varni za uživanje in so pogosto znižani tudi do 50 odstotkov," svetujejo strokovnjaki za varčevanje pri hrani.

Nakupujte na koncu dneva za največje popuste

Ali ste vedeli, da so večerni nakupi med najbolj donosnimi? Veliko pekovskih oddelkov in delikates v supermarketih močno zniža cene nekaj ur pred zaprtjem. To počnejo zato, da ne bi zjutraj ostali s starim kruhom ali pecivom, ki bi ga morali vreči stran. Če greste v trgovino uro ali dve pred koncem delovnega časa, lahko naletite na dobre kupčije. Seveda bo izbira morda manjša, a če niste preveč izbirčni, boste domov odnesli svežo hrano po polovični ceni. To je odličen način, da si zagotovite malico za naslednji dan ali poceni večerjo.

Izberite zamrznjeno meso za večji prihranek

Veliko ljudi meni, da je sveže meso boljše, a resnica je, da je zamrznjeno meso pogosto enake kakovosti, a po precej nižji ceni. Ker ima zamrznjena hrana dolg rok trajanja, trgovine niso prisiljene hitro zniževati cen, a je osnovna cena kljub temu ugodnejša. Ko vidite meso v akciji, se splača kupiti več in ga zamrzniti po obrokih. Tako boste imeli beljakovinsko hrano vedno pri roki, ne da bi vam bilo treba obiskati mesarja ob vsaki priložnosti. Pravilno odmrznjeno meso je prav tako okusno in hranljivo, vaš proračun pa bo ostal v ravnovesju.