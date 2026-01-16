S prihodom leta 2026 je Avstrija implementirala pomembne spremembe v svojem sistemu cestninjenja, ki zadevajo tako cene vinjet kot tudi sankcije za njihovo neupoštevanje. Te spremembe so še posebej relevantne za voznike osebnih vozil in motoriste, ki prečkajo avstrijske avtoceste, bodisi na poti na smučanje bodisi pri tranzitu skozi državo. Povišanje kazni za kar 67 % kaže na odločen pristop avstrijskih oblasti k zagotavljanju discipline na cestah in optimalnega delovanja cestninskega sistema. Nujno je torej, da se vsakdo, ki načrtuje potovanje v Avstrijo, seznani z novimi določbami, da bi se izognil nepričakovanim in znatnim finančnim bremenom.

Nove kazni za neveljavno ali manjkajočo vinjeto od 2026

icon-expand Avstrijska avtocesta FOTO: AP

Zvišanje kazni za vožnjo brez veljavne vinjete ni zgolj administrativna sprememba, temveč odraz resnejšega pristopa k uveljavljanju cestninskih predpisov v Avstriji. Povečanje 'nadomestne cestnine' (Ersatzmaut) za osebna vozila do 3,5 tone z dosedanjih 120 evrov na 200 evrov pomeni drastičen skok. Za motoriste, čeprav je znesek nižji, s 65 na 100 evrov, povišanje ni nič manj opazno. Te številke kažejo na odločnost ASFINAG-a pri zagotavljanju, da so vsi udeleženci v cestnem prometu ustrezno plačali za uporabo cestne infrastrukture. Takšne sankcije, zlasti v kombinaciji z morebitnim kazenskim postopkom, jasno komunicirajo prioriteto avstrijskih oblasti pri izterjavi cestnin in preprečevanju izogibanja plačilom.

Prehod na digitalizacijo in pravila uporabe nalepk

Poleg finančnih kazni so stroga pravila določena tudi za pravilno uporabo vinjet v obliki nalepk. Avstrijske oblasti so zelo specifične glede umestitve in načina pritrjevanja vinjete. Vinjeta se ne sme nalepiti na zatemnjeni del stekla in prepovedana je uporaba kakršnih koli folij, vakuumske pritrditve ali lepilnih trakov, ki bi preprečevali direkten stik nalepke z vetrobranskim steklom. Neupoštevanje teh pravil se prav tako konča s kaznijo, in sicer v višini 200 evrov. Ta določba opozarja na nujnost natančnega upoštevanja navodil, saj tudi nepravilno nameščena vinjeta ne velja in lahko privede do sankcij. Pomembna je tudi novica, da bo leto 2026 zadnje leto z 'rdečimi vinjetami', saj bo od leta 2027 dalje Avstrija izdajala izključno digitalne vinjete za domače in tuje voznike, kar bo poenostavilo sistem, a hkrati zahtevalo prehod na nove navade in tehnologijo, poroča stran TPortal. Finančna sankcija, znana kot 'Ersatzmaut', se lahko zviša izven začetnega zneska 200 evrov, če kršitelj kazni ne poravna na kraju samem. Plačilo kazni takoj, bodisi z gotovino ali kartico, je ključno za izogibanje nadaljnjim pravnim in finančnim zapletom. V nasprotnem primeru vozniki tvegajo kazenski postopek, kar lahko rezultira v bistveno višjih denarnih kaznih, ki se začnejo pri minimalno 300 evrih. ASFINAG včasih izvaja zelo stroge ukrepe; znani so primeri, kjer so se kazni, v posameznih, izjemno resnih primerih, povzpele na vrtoglavih 3000 evrov. Ta stopnja eskalacije poudarja nujnost takojšnjega in polnega plačila ob izrečeni kazni in absolutno nesprejemljivost dolgoročnega izogibanja plačilu.

Nove cene vinjet 2026: Dnevna, 10-dnevna, 2-mesečna in letna