Vse višji stroški energije v Veliki Britaniji silijo številna gospodinjstva v varčevalne ukrepe. Družine znižujejo temperaturo ogrevanja, uporabljajo električne odeje, omejujejo porabo tople vode in vnaprej načrtujejo uporabo gospodinjskih aparatov, da bi zmanjšale mesečne račune.
Se tudi vam zdi, da so računi za energijo vsako zimo večji izziv? V Veliki Britaniji mnogi ugotavljajo, da je treba zaradi naraščajočih cen elektrike in ogrevanja spremeniti vsakodnevne navade. Nekateri so znižali temperaturo v domu, drugi so omejili porabo tople vode, vse več ljudi pa išče cenejše načine za ogrevanje posameznih prostorov.
Britanski BBC je govoril z več družinami, ki so razkrile, kako skušajo obvladovati vse višje stroške energije. Med njimi je tudi 44-letna gradbena inšpektorica Kelly Anne Harvey, ki z možem in petletnim sinom živi v bližini Blackpoola. Družina uporablja električne odeje in prenosne radiatorje ter skuša centralno ogrevanje vključevati čim manj.
Ogrevanje le tam, kjer je nujno
Namesto da bi ogrevali celotno hišo, mnogi Britanci toploto usmerjajo le v prostore, kjer jo res potrebujejo. Harveyjeva družina poleg tega načrtuje uporabo večjih gospodinjskih aparatov in električnih avtomobilov ob določenih urah, da bi lažje nadzorovali porabo.
Podoben pristop ima tudi samohranilka iz Bristola, ki je temperaturo centralnega ogrevanja znižala z 22 na 19,5 stopinje Celzija. Doma uporabljajo električne odeje, težke zavese in topla oblačila, s katerimi skušajo zmanjšati potrebo po dodatnem ogrevanju.
Tudi prhe so krajše
Varčevanje se ne ustavi pri ogrevanju. Zaradi visokih stroškov številna gospodinjstva zmanjšujejo tudi porabo tople vode.
Mati dveh najstnic je za BBC povedala, da si njeni hčerki želita dolgih prh, a si tega družina preprosto ne more več privoščiti v takšnem obsegu kot nekoč. Zato poskušajo porabo tople vode omejiti in jo uporabljati bolj premišljeno.
Dražje gorivo za ogrevanje
Posebej težak položaj imajo gospodinjstva, ki se ogrevajo z kurilnim oljem. Po podatkih iz Velike Britanije takšnih gospodinjstev ni malo. Eden od sogovornikov BBC-ja je pojasnil, da se je cena kurilnega olja v zadnjih letih močno povečala, zaradi česar gorivo kupuje v večjih količinah poleti, ko so cene običajno nižje.
Prav tako primerja ponudbe dobaviteljev in nakup načrtuje več tednov vnaprej, da se izogne dražjim nujnim dobavam.
Slovenija za zdaj ni v enakem položaju kot Velika Britanija, vendar so računi za energijo tudi pri nas pomemben del družinskega proračuna. Primer britanskih gospodinjstev kaže, da lahko že manjše spremembe, kot so znižanje temperature ogrevanja za stopinjo ali dve, krajše prhanje in bolj premišljena uporaba električnih naprav, prinesejo opazen prihranek pri mesečnih stroških.
Vir: BBC, Telegraf Biznis.
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