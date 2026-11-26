Vse višji stroški energije v Veliki Britaniji silijo številna gospodinjstva v varčevalne ukrepe. Družine znižujejo temperaturo ogrevanja, uporabljajo električne odeje, omejujejo porabo tople vode in vnaprej načrtujejo uporabo gospodinjskih aparatov, da bi zmanjšale mesečne račune.

Se tudi vam zdi, da so računi za energijo vsako zimo večji izziv? V Veliki Britaniji mnogi ugotavljajo, da je treba zaradi naraščajočih cen elektrike in ogrevanja spremeniti vsakodnevne navade. Nekateri so znižali temperaturo v domu, drugi so omejili porabo tople vode, vse več ljudi pa išče cenejše načine za ogrevanje posameznih prostorov.

Britanski BBC je govoril z več družinami, ki so razkrile, kako skušajo obvladovati vse višje stroške energije. Med njimi je tudi 44-letna gradbena inšpektorica Kelly Anne Harvey, ki z možem in petletnim sinom živi v bližini Blackpoola. Družina uporablja električne odeje in prenosne radiatorje ter skuša centralno ogrevanje vključevati čim manj.