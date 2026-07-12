V eni izmed restavracij v avstrijskem Gradcu je račun za na videz povsem običajno naročilo sprožil pravo razpravo o cenah v gostinstvu. Gost je namreč za pol litra vode iz pipe in porcijo limone skupaj plačal 2,50 evra, kar je na družbenih omrežjih povzročilo val ogorčenja, poroča Telegraf Biznis. Primer se je hitro razširil po spletu, saj so številni uporabniki opozorili, da gre za osnovno dobrino, ki bi morala biti cenovno dostopna – ali celo brezplačna. A hkrati je odprl tudi širše vprašanje: ali je zaračunavanje vode iz pipe v restavracijah upravičeno?

Koliko stane "navadna" voda?

Kot navaja Telegraf Biznis, restavracija za pol litra vode iz pipe zaračuna 1,70 evra, medtem ko dodatna porcija limone stane še 0,80 evra. Tako skupni znesek za osvežilno pijačo naraste na 2,50 evra. Za marsikoga je presenetljivo tudi to, da gostje niso mogli naročiti manjše količine vode, kar dodatno vpliva na končni znesek.

Gostinci: ne gre le za vodo

icon-expand Strežba vode FOTO: Shutterstock

V restavraciji so se na kritike odzvali z razlago, da ne gre za "navadno" vodo iz pipe. Po njihovih besedah vodo dodatno filtrirajo, poleg tega pa cena vključuje še stroške postrežbe, dela zaposlenih in pomivanja kozarcev. Podobno argumentacijo je mogoče slišati tudi v širšem gostinskem sektorju – strošek ni le surovina, ampak celotna storitev, ki jo gost prejme.

Deljena mnenja: pretiravanje ali realnost cen?

Primer iz Gradca je sprožil deljena mnenja. Nekateri gostje menijo, da gre za pretirano visok znesek za nekaj, kar bi moralo biti osnovna ponudba vsake restavracije. Drugi pa poudarjajo, da se gostinstvo sooča z vse višjimi stroški – od najemnin do plač zaposlenih – kar se nujno prenese tudi v cene. Prav ta razkorak med pričakovanji gostov in realnostjo poslovanja gostincev postaja vse bolj očiten, še posebej v turističnih in mestnih središčih, kjer so cene praviloma višje.

Kaj to pomeni za potrošnike?