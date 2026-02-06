Pri elektronskih plačilih namreč pogosteje zapravimo več, kot smo sprva nameravali, pri tem pa se pogosto sploh ne zavedamo, kako hitro se zneski seštevajo. Razlogi za to se skrivajo v psihologiji odločanja in delovanju naših možganov.

Strokovnjaki pogosto govorijo o tako imenovani bolečini ob plačilu. Gre za neprijeten občutek, ki ga doživimo, ko se ločimo od denarja. Ko plačujemo z gotovino, denar fizično vzamemo iz denarnice, ga preštejemo in izročimo. Ta postopek nas nehote upočasni in prisili, da se vsaj za trenutek vprašamo, ali je nakup smiseln.

Raziskava, objavljena v Journal of Consumer Research, je pokazala, da je občutek izgube pri gotovini bistveno močnejši kot pri kartičnem plačevanju. Kot pojasnjujejo v Psychology Today, prav ta fizični stik z denarjem okrepi občutek izgube in deluje kot naravna zavora pred prekomerno porabo. Posledica je večja previdnost in manj impulzivnih odločitev.