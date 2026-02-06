Pri elektronskih plačilih namreč pogosteje zapravimo več, kot smo sprva nameravali, pri tem pa se pogosto sploh ne zavedamo, kako hitro se zneski seštevajo. Razlogi za to se skrivajo v psihologiji odločanja in delovanju naših možganov.
Ko plačilo skoraj ne boli
Strokovnjaki pogosto govorijo o tako imenovani bolečini ob plačilu. Gre za neprijeten občutek, ki ga doživimo, ko se ločimo od denarja. Ko plačujemo z gotovino, denar fizično vzamemo iz denarnice, ga preštejemo in izročimo. Ta postopek nas nehote upočasni in prisili, da se vsaj za trenutek vprašamo, ali je nakup smiseln.
Raziskava, objavljena v Journal of Consumer Research, je pokazala, da je občutek izgube pri gotovini bistveno močnejši kot pri kartičnem plačevanju. Kot pojasnjujejo v Psychology Today, prav ta fizični stik z denarjem okrepi občutek izgube in deluje kot naravna zavora pred prekomerno porabo. Posledica je večja previdnost in manj impulzivnih odločitev.
Hitrost brezstičnih plačil še dodatno zmanjša zadržke
Pri kartičnem ali mobilnem plačevanju denar z računa izgine neopazno, brez fizičnega stika. To zmanjša občutek izgube in naravno zavira porabo. Raziskava, objavljena na portalu ScienceDirect, kaže, da elektronska in brezstična plačila povzročajo še manj bolečine ob plačilu kot klasične kartice. To pomeni, da se pogosteje odločamo impulzivno, še posebej pri manjših zneskih, ki se na koncu meseca hitro seštejejo.
Zakaj s kartico lažje sprejmemo višjo ceno?
Ljudje so pri kartičnem plačevanju pogosto pripravljeni plačati več za isti izdelek. Cena se zdi manj pomembna, ker plačilo ne sproži takojšnjega občutka izgube. To je še posebej izrazito v restavracijah, kavarnah in spletnih trgovinah, kjer je plačevanje hitro in avtomatizirano. Prav zato se zneski na računu pogosto zdijo višji, kot smo pričakovali.
Kako se zaščititi pred nezavedno porabo?
Strokovnjaki zato svetujejo, da za vsakodnevne manjše nakupe ali kadar želimo več nadzora, občasno uporabimo gotovino. Že preprosto zavedanje, da način plačila vpliva na naše odločitve, lahko pomaga k bolj premišljenemu ravnanju z denarjem.
Majhna sprememba, velik učinek
V svetu, kjer je plačilo mogoče opraviti v eni sekundi, je včasih prav majhna upočasnitev tista, ki zaščiti našo denarnico. Ne glede na to, ali plačujemo z gotovino ali kartico, je ključno, da ohranimo občutek nadzora nad svojim denarjem.
Viri: ScienceDirect, Journal of Consumer Research, Psychology Today
