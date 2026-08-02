Ste tudi vi opazili, da so banane na samopostrežnih tehtnicah v trgovinah zelo pogosto označene s številko 1? Mnogi menijo, da gre za naključje ali celo za nekakšno univerzalno pravilo v trgovinah, vendar je razlaga precej bolj preprosta. Kot poroča hrvaški portal Tportal, banane spadajo med najbolj prodajane vrste sadja na svetu in so stalnica v nakupovalnih košaricah ne glede na letni čas. Prav zaradi svoje priljubljenosti jih trgovci pogosto postavijo na prvo mesto v meniju sadja in zelenjave na tehtnicah.

Razlog je predvsem praktičnost

Namen številke 1 ni, da bi banane razglasili za najboljše sadje, temveč da jih kupci čim hitreje najdejo. Ker gre za izdelek z veliko prodajo, lahko trgovine s takšno postavitvijo skrajšajo čas iskanja izdelka in olajšajo nakupni proces.

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Pomembno pa je poudariti, da številka 1 ni enotna oznaka, ki bi veljala v vseh trgovskih verigah. Vsak trgovec lahko sam določi razpored izdelkov in njihove šifre. Kljub temu so banane zaradi velikega povpraševanja pogosto med prvimi izdelki na seznamu.

Eden najbolj prodajanih sadežev na svetu

Banane imajo posebno mesto tudi v svetovni prehranski industriji. Pridelujejo jih skozi vse leto v številnih tropskih državah Azije, Latinske Amerike in Afrike. Čeprav obstaja približno tisoč različnih sort, je v evropskih trgovinah najpogostejša sorta Cavendish, predvsem zaradi dobre obstojnosti med transportom in enotnega videza. Po navedbah portala Science Meets Food so banane najbolj priljubljeno sadje na svetu in ena gospodarsko najpomembnejših prehranskih kultur. National Geographic medtem navaja, da predstavljajo skoraj tri četrtine svetovne trgovine s tropskim sadjem. Po svetu ljudje vsako leto pojedo več kot 100 milijard banan.

Tudi abeceda ni vedno odločilna