Ryanair je znan po svojih stroških za prtljago, zato se je 33-letna Laura Poole odločila, da bo letela iz Bristola v Glasgow brez drage ročne prtljage. Namesto da bi plačala 34 evrov za prijavo torbe, se je domislila, da bo svoje obleke poslala s kurirsko službo InPost. Celoten trik jo je stal manj kot tri evre. Laurin cilj je bilo poslovno potovanje v Glasgowu, ki naj bi trajalo cel mesec, kar je pomenilo, da bi potrebovala več oblek, kot bi jih lahko spravila v majhen osebni nahrbtnik. Za povratno letalsko karto je plačala 65 evrov, kar kaže, da bi doplačilo za prtljago znašalo več kot polovico cene vozovnice, če se ne bi odločila za to praktično rešitev. Njena objava o podvigu je hitro postala viralna na Facebooku, kjer je naletela na mešane odzive.

Skrivnost genialnega prihranka: preprosta rešitev za vaše obleke

icon-expand Pakiranje FOTO: Profimedia

Laura je svoje potovanje iz Bristola v Glasgow začela 22. februarja, z letalskimi kartami v vrednosti 65 evrov. Namesto da bi vzela obvezno plačljivo ročno prtljago, je športno torbo z vsemi oblekami za mesec dni preprosto zavila v nakupovalno vrečko, jo zaprla z lepilnim trakom in oddala v lokalnem paketomatu InPost. Zamisel za ta trik je dobila iz lastnih izkušenj z uporabo platforme Vinted, kjer se paketi pogosto pošiljajo prek paketomatov InPost in so stroški izjemno nizki. Laura je s tem, ko je za prevoz oblačil za poslovno potovanje plačala manj kot tri evre, vključno z več suknjiči in oblekami, dosegla znaten prihranek, saj bi pri Ryanairu morala za isto storitev odšteti 34 evrov. Paket je prispel v Glasgow malo po njenem pristanku, kar dokazuje učinkovitost rešitve, poroča spletna stran Index.

Nevidni stroški: pasti ryanairovih pravil o prtljagi

Ryanair ima zelo natančna pravila glede prtljage in cene se razlikujejo. Doplačila za prtljago so odvisna od leta, datumov in predvsem od tega, kdaj jo plačate. Če prtljago rezervirate prej, je cenejša. Najdražje pa je, če to storite šele ob prihodu na letališče; takrat vas lahko stane celo do 68 evrov na torbo. Tudi če vaša prtljaga tehta preveč, na primer 22 kilogramov namesto 20 kilogramov, morate plačati dodatnih 12 evrov za vsak prekomerni kilogram. Poleg tega, če se pri vkrcanju poskušate vkrcati s preveliko torbo, vam lahko zaračunajo še do 85,99 evrov, da jo spravijo v prtljažni prostor. Te cene kažejo, zakaj je Laura našla alternativo.

Zakaj se je Laura odločila za ta prihranek

Laura je pojasnila, da je del gibanja FIRE (finančna neodvisnost in zgodnja upokojitev), kar pomeni, da zelo varčuje in pazi na vsak evro. Verjame, da lahko denar bolj smiselno porabi in da z njim ne bo plačevala visokih pristojbin letalskim družbam. Že prej je enkrat poslala prtljago na tak način in vedela je, da bo delovalo. "Idejo sem dobila od Vinteda, ker oni za pošiljanje uporabljajo paketomate InPost," je povedala. Takrat se je vprašala, koliko bi to lahko stalo in ugotovila, da je veliko ceneje kot Royal Mail, saj je strošek pri InPostu pod tremi evri. To je zanesljiv način, kako se izogniti plačilu pretiranih letalskih stroškov in si tako zagotoviti boljše finančno stanje.