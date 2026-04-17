Odpadno jedilno olje, ki je bilo še pred nekaj leti obravnavano kot skorajda brezvreden odpadek, je danes ena najbolj iskanih surovin na sivem in črnem trgu. Njegova tržna vrednost je v Evropi poskočila na približno 1.200 ameriških dolarjev na tono (1.017 evrov), zaradi česar je postalo donosen plen organiziranih kriminalnih skupin. Po poročanju nemškega poslovnega tednika WirtschaftsWoche (WiWo) iz Evrope vsako leto izgine za več milijonov evrov rabljenega jedilnega olja, kraje pa so vse bolj profesionalne in koordinirane. Najpogostejše tarče so restavracije, verige hitre prehrane in postajališča ob avtocestah, kjer se redno zbirajo večje količine uporabljenega olja. Kraje se praviloma odvijajo ponoči, ko tatovi v nekaj minutah izpraznijo zabojnike in olje odpeljejo v kombijih, pogosto tudi več sto kilometrov stran. Ukradena surovina se nato prodaja naprej – največkrat rafinerijam, ki jo uporabljajo za proizvodnjo biogoriv. Za prizadete gostince in podjetja za ravnanje z odpadki to ne pomeni le izgube materiala, temveč tudi izgubo zakonitega prihodka, saj je rabljeno olje v zadnjih letih postalo pomemben vir dodatnega zaslužka. Ob tem nastajajo še stroški varovanja, popravil zabojnikov in nadzorne opreme.

Kako in kje potekajo kraje rabljenega jedilnega olja v Evropi

Po poročanju WirtschaftsWoche se kraje izvajajo presenetljivo sistematično. Nadzorne kamere več podjetij so posnele skupine moških, ki ponoči z industrijsko opremo prečrpavajo olje v sode in jih zlagajo v kombije. V nekaterih primerih so kriminalci v eni sami noči prevozili več sto kilometrov in izpraznili več lokacij zapored. Podjetja za zbiranje odpadnih olj v Nemčiji in drugih državah poročajo, da tatovi pogosto uporabljajo ista vozila in celo enake registrske tablice v različnih zveznih deželah, kar kaže na organizirane mreže z natančno razdeljenimi vlogami. Kot navaja WirtschaftsWoche, so nekateri zbiralci začeli v zabojnike vgrajevati GPSsledilnike, vendar tudi to ni vedno dovolj za preprečevanje kraj ali za učinkovit pregon storilcev. Nemško združenje industrije ravnanja z odpadki opozarja, da škoda ne prizadene le zbiralcev, temveč tudi gostince, ki so v zadnjih letih s prodajo rabljenega olja ustvarjali pomemben dodaten prihodek. Policijske preiskave pogosto napredujejo počasi, podjetja pa po navedbah WiWo v praksi pogosto dobijo le odgovor, naj bodo potrpežljiva.

Zakaj je rabljeno jedilno olje postalo tako iskana surovina

Razlog za eksplozijo kraj tiči predvsem v energetskem prehodu. Rabljeno jedilno olje je ključna surovina za proizvodnjo naprednih biogoriv, kot je HVO100, ki jih države in energetska podjetja vse intenzivneje uporabljajo za zmanjševanje izpustov CO. Ker gre za odpadno surovino, ki ne zahteva dodatne kmetijske pridelave, ima v trajnostnem smislu poseben pomen.

Po podatkih, ki jih navaja WirtschaftsWoche, se je val kraj izrazito okrepil leta 2022, ko so zaradi vojne v Ukrajini in motenj na energetskih trgih cene biogoriv močno poskočile. Dodatne napetosti na Bližnjem vzhodu in rast cen energentov v začetku letošnjega leta so pritisk na povpraševanje še povečale, s tem pa tudi privlačnost rabljenega olja za nezakonite aktivnosti. Nekdanji odpadek je tako postal globalno trgovana strateška surovina, katere vrednost neposredno odraža politične in gospodarske razmere po svetu.

Organizirani kriminal in prepočasen odziv oblasti