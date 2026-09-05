Robert Kiyosaki, avtor ene najbolj prodajanih knjig o osebnih financah na svetu Bogati očka, revni očka (Rich Dad Poor Dad), je znova dvignil veliko prahu. Samooklicani finančni guru, ki je milijone ljudi učil, kako graditi premoženje, je javno priznal, da ima približno 1,2 milijarde dolarjev dolga oziroma okoli 1,03 milijarde evrov. Na prvi pogled se zdi, da gre za popolno nasprotje vsega, kar je desetletja pridigal svojim bralcem. Toda Kiyosaki vztraja, da ga dolgovi ne skrbijo. Nasprotno, prepričan je, da so eden ključnih razlogov za njegovo bogastvo, poročajo tuji mediji.

Kako je mogoče biti bogat in hkrati tako zadolžen?

icon-expand Robert Kiyosaki trdi, da je več kot milijarda dolarjev dolga del njegove investicijske strategije. Številni opozarjajo, da gre za izredno nevarno tveganje. FOTO: Profimedia

Po poročanju Vanity Faira, ki ga povzema več tujih medijev, večina omenjenega dolga ni neposredno vezana nanj osebno. Gre za dolgove, povezane z obsežnim nepremičninskim portfeljem, ki ga ima skupaj s poslovnimi partnerji. Portfelj naj bi obsegal približno 1.500 stanovanjskih enot. Njegova nekdanja žena in dolgoletna poslovna partnerica Kim Kiyosaki je pojasnila, da številka 1,2 milijarde dolarjev predstavlja skupni dolg investicijskih projektov, v katerih sodelujejo številni vlagatelji. Po nekaterih ocenah naj bi bil Kiyosakijev osebni delež precej nižji, med 30 in 60 milijoni dolarjev oziroma med približno 26 in 52 milijoni evrov.

'Dolg je denar'

icon-expand Dolg je za večino ljudi nevarna past. FOTO: Adobe Stock

Kiyosaki že desetletja zagovarja filozofijo tako imenovanega dobrega dolga. Po njegovem mnenju si bogati ljudje izposojajo denar za nakup sredstev, ki ustvarjajo prihodke, medtem ko večina ljudi dolg uporablja za financiranje potrošnje. Njegova strategija temelji predvsem na nepremičninah. Ko vrednost nepremičnine naraste, lahko lastnik na podlagi povečane vrednosti najame novo posojilo in s tem financira nove nakupe. Tako po njegovem mnenju denar ustvarja dodaten denar, ne da bi bilo treba prodajati obstoječe premoženje. V enem izmed intervjujev je dejal, da je njegova naloga izposojati si denar, ne pa uporabljati lastnega kapitala za vsako naložbo. Prav zato ga ogromna številka dolga ne prestraši.

Strategija, ki ni za vsakogar

Čeprav Kiyosaki svoje zadolževanje predstavlja kot dokaz finančne spretnosti, številni strokovnjaki opozarjajo, da gre za zelo tvegano strategijo. Visoka zadolženost lahko deluje v obdobjih rasti cen nepremičnin, težave pa se lahko pojavijo ob padcu trga, višjih obrestnih merah ali zmanjšanju prihodkov od najemnin. Tudi sam Kiyosaki redno poudarja, da večina ljudi ne bi smela slepo posnemati njegovih potez. Po njegovih besedah je za uporabo dolga kot investicijskega orodja potrebno veliko znanja in izkušenj.

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