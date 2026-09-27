Dolga desetletja so bila mesta, kot so London, New York, Pariz in Los Angeles, simbol uspeha. Tam so bili najboljši posli, največ priložnosti in najpomembnejše povezave. Danes pa se med premožnejšimi posamezniki vse pogosteje pojavlja drugačen trend: namesto mestnega vrveža iščejo mir, zasebnost in več prostora. Med njimi je tudi britanski igralec, komik in član legendarne skupine Monty Python, Eric Idle, ki je svoje "drugo življenje" našel v Provansi na jugu Francije. V pogovoru za BBC Travel je razkril, da ga je majhna vasica Cotignac očarala že ob prvem obisku. "Bilo je preprosto idilično. Fantastično," je opisal svoje prve vtise.

icon-expand Eric Idle (prvi z leve), John Cleese, Terry Gilliam, Michael Palin in Terry Jones FOTO: AP

Kupil je hišo brez vode in elektrike

Njegova odločitev je bila precej drugačna od stereotipne predstave o zvezdnikih in bogataših. Namesto razkošne vile je kupil skromno hišo z le nekaj prostori, brez dostopne ceste, vode in elektrike. Na električni priključek je po lastnih besedah čakal več let. Prav ta preprostost ga je najbolj pritegnila. Medtem ko je njegova kariera postajala vse uspešnejša, je zase iskal prostor, kjer bi bilo manj hrupa, manj obveznosti in več miru.

Mir postaja nova oblika luksuza

Idlejeva zgodba odraža širši trend, ki ga opažajo tudi nepremičninski strokovnjaki. Za ljudi, ki niso več vezani na vsakodnevno delo v središčih velikih mest, postajajo zasebnost, prostor in kakovost življenja pomembnejši od prestižnega naslova. Njegovo francosko zatočišče je v desetletjih gostilo številna znana imena, med drugim Davida Bowieja, Georgea Harrisona in Ronnieja Wooda. Kljub temu je bilo življenje tam precej bolj sproščeno kot v velikih metropolah. Lokalni prebivalci slavnim gostom niso posvečali posebne pozornosti, kar je bilo za številne pomemben del privlačnosti tega kraja. Zgodba slavnega komika kaže, da se predstava o luksuzu spreminja. Ko so kariera, denar in možnosti izbire že zagotovljeni, postanejo najdragocenejše dobrine pogosto stvari, ki jih ni mogoče kupiti: čas, prostor in mir. Eric Idle jih je našel v majhni francoski vasici že pred več kot pol stoletja.