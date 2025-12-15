Slovenski projekt, ki navdušuje Evropo

Evropa v zadnjih letih pospešeno prehaja na bolj trajnostne in odgovorne načine mobilnosti. Med državami, ki pri tem izstopajo, je tudi Slovenija, ki je s projektom Sejemo sončno prihodnost požela izjemen odziv in mednarodno priznanje.

Zakaj so trajnosti projekti danes tako pomembni?

Evropa se sooča z dvema ključnima izzivoma: s podnebnimi spremembami in preobremenjenostjo cestnega prometa. Podnebne spremembe niso več oddaljena grožnja, temveč realnost, ki jo čutimo v vsakodnevnem življenju, od rekordnih temperatur do neurij, ki povzročajo škodo na infrastrukturi in naravi. Hkrati se soočamo z vse bolj obremenjenimi cestami, kar vpliva na varnost, kakovost zraka in splošno dobro počutje prebivalcev. Zato evropska politika že leta spodbuja:

- večjo uporabo železniškega prometa,

- razvoj turističnih produktov, ki narave ne izčrpavajo, temveč jo obnavljajo,

- prehod k regenerativnem turizmu, ki okolju in lokalnim skupnostim vrača več, kot iz njih črpa. Ne gre več le za doseganje okoljskih ciljev, temveč za ustvarjanje lepše, bolj zdrave prihodnosti za vse. Trajnostni projekti so tako postali ključni del boljše prihodnosti, saj prinašajo konkretne in merljive rezultate.

Slovenske železnice zmagovalke že drugo leto zapored

Slovenske železnice so lani navdušile z zmago kampanje Vlaki nove generacije. Letos pa so z inovativnim in družbeno-okoljsko odgovornim projektom Sejemo sončno prihodnost postavile pomemben mejnik, saj so že drugič zapored so osvojile prestižno nagrado Rail Tourism Awards 2025, ki jo skupaj podeljujeta European Travel Commission (ETC) in Eurail. Projekt je bil razglašen za najboljšo nacionalno zeleno kampanjo v Evropi, članica komisije Nicky Gardner pa je ob tem poudarila, da še nobena država do zdaj ni prejela te nagrade dve leti zapored, kar je izjemen dosežek za Slovenijo.

icon-expand Slovenske železnice so prejele nagrado za najboljšo nacionalno zeleno kampanjo v Evropi. FOTO: Arhiv naročnika

Zakaj je projekt Sejemo sončno prihodnost tako poseben?

Slovenske železnice so ob progah po vsej državi obnovile območja s setvijo sončnic in s tem:

- okrepile biotsko raznovrstnost in izboljšale življenjski prostor opraševalcev,

- povezale lokalne skupnosti, občine, šole in vrtce,

- popestrile potovanja z vlakom

- povečale zavedanje o trajnostni mobilnosti in vlogi železnic pri zelenem prehodu. Evropska komisija je projekt uvrstila med najbolj regenerativne turistične prakse v Evropi, v začetku leta 2026 pa bo predstavljen tudi v Evropskem parlamentu v Bruslju. Sončnice so tako postale simbol, da lahko tudi majhna dejanja prinesejo velike spremembe, še posebej, ko se združijo v nacionalen projekt.

Kako je potekal projekt?

Kot je ob prejetju nagrade povedala Tanja Rotovnik, direktorica Sektorja za marketing, komuniciranje in mednarodne odnose, se je ideja rodila prav na vlaku: 'Verjamem, da se najboljše ideje rodijo na vlaku, ko imaš čas za razmislek. Tako se je rodila ideja o projektu Sejemo sončno prihodnost.' Projekt se je simbolično začel 20. maja, na Svetovni dan čebel. Prve setve so potekale v Grosupljem in Ivančni Gorici, sledile pa so še občine Ormož, Dol pri Ljubljani, Šmartno ob Paki, Velenje, Ljubljana, Medvode, Bohinj, Celje in Laško. Projektu so se pridružile šole, vrtci, občine, turistična in čebelarska društva ter številni prebivalci. Čez poletje so se ob tirih razcvetela tisoče sončnic, njihov vrhunec pa je sovpadel s Evropskim tednom mobilnosti v septembru. Ob prejetju nagrade je Tamara Sever iz Službe za korporativni in digitalni marketing povzela: 'Skupaj z enajstimi občinami, šolami, vrtci in krajani smo ob progah posejali sončnična polja. Kraji so zaživeli barviteje, postali prijazni do čebel, naši zaposleni pa so bili izjemno ponosni na projekt.'

icon-expand Evropska komisija je projekt uvrstila med najbolj regenerativne turistične prakse v Evropi. FOTO: Miško Kranjec

Prejeta nagrada za najboljšo nacionalno zeleno kampanjo v Evropi pripada prav vsem, ki so sodelovali v projektu – enajstim občinam Grosuplje, Ivančna Gorica, Ormož, Dol pri Ljubljani, Šmartno ob Paki, Velenje, Ljubljana, Medvode, Bohinj, Celje in Laško, lokalnim skupnostim, zavzetim sodelavcem projekta in vsem, ki verjamete, da lahko z majhnimi koraki danes ustvarimo velike, sončne spremembe.

Sončnice kot simbol povezovanja in odgovorne prihodnosti