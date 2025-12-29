Zakaj se Evropa znova obrača k jedrski energiji?

Ko beseda nanese na jedrske elektrarne, marsikdo še vedno pomisli na zapletene sisteme in visoka tveganja. A jedrska energija danes ni več to, kar je bila pred desetletji. Razvoj je prinesel bistveno višjo raven varnosti, večjo učinkovitost in boljše prilagajanje potrebam sodobnih energetskih omrežij.

Živimo v času, ko Evropa išče načine, kako zmanjšati izpuste, zagotoviti stabilno oskrbo z elektriko in hkrati obdržati konkurenčno gospodarstvo. Zato je v zadnjih letih vse več govora o jedrski energiji. Pri tem pa niso pomembne le elektrarne same, temveč tudi podjetja, ki stojijo za tehnologijo.

Kaj loči sodobne jedrske elektrarne od starejših?

Ena izmed največjih razlik med starejšimi in sodobnimi jedrskimi elektrarnami je način zagotavljanja varnosti. Starejši sistemi so bili zapleteni in so za varno delovanje potrebovali elektriko ter stalni nadzor ljudi. Sodobni jedrski reaktorji, kot je AP1000, delujejo drugače. Ena njihovih glavnih prednosti so preprostejši varnostni sistemi, ki se v primeru težav sprožijo samodejno in varno zaustavijo delovanje, brez odvisnosti od elektrike ali posredovanja operaterja. Tak pristop močno zmanjša možnost napak in poveča zaupanje v delovanje elektrarne tudi v izrednih razmerah.

AP1000: preverjena tehnologija nove generacije

AP1000 spada med sodobne reaktorje generacije III+ in je danes edini reaktor s popolnoma pasivnimi varnostnimi sistemi v obratovanju. To pomeni, da se v primeru popolne izgube napajanja reaktor samodejno in varno zaustavi brez posredovanja operaterjev. Njegova moč znaša približno 1200 megavatov, kar pomeni, da lahko z elektriko zanesljivo oskrbuje veliko število gospodinjstev in industrijo, brez izpustov toplogrednih plinov. Pomembna prednost pa je tudi prilagodljivost. AP1000 lahko hitro prilagaja proizvodnjo elektrike glede na potrebe omrežja, kar je ključno v času, ko se v sistem vključuje vse več sončnih in vetrnih elektrarn.

Jedrska energija dopolnjuje sonce in veter

Sončne in vetrne elektrarne so ključne za zeleno prihodnost, vendar ne zagotavljajo stalne proizvodnje. Ko ni sonca ali vetra, je treba elektriko dobiti drugje, zato so jedrske elektrarne odlična dopolnitev. Jedrske elektrarne proizvajajo elektriko neprekinjeno, dan in noč, ne glede na vreme, zato so zanesljiva podpora obnovljivim virom.

Westinghouse: sedem desetletij izkušenj z jedrsko energijo

Jedrska elektrarna ni projekt za nekaj let, ampak za več desetletij. Zato je zelo pomembno, kdo stoji za tehnologijo. Podjetje Westinghouse ima na tem področju dolgo zgodovino. Že v 50. letih prejšnjega stoletja je sodelovalo pri izgradnji prvih komercialnih jedrskih elektrarn. Danes skoraj polovica vseh jedrskih elektrarn na svetu uporablja Westinghousovo tehnologijo. To je rezultat dolgoletnih izkušenj, stalnih izboljšav in osredotočenosti na varnost ter zanesljivo delovanje. Njihov moto 'kupujemo tam, kjer gradimo' poudarja zavezanost sodelovanju z lokalnim okoljem in podjetji kot ključnemu elementu razvoja. Po zagonu elektrarne Westinghouse ostaja prisoten ter nudi podporo pri obratovanju, vzdrževanju in dobavi goriva skozi celotno življenjsko dobo elektrarne, kar zagotavlja večjo varnost in dolgoročno predvidljivost.

Kaj to pomeni za Slovenijo?