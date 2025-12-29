Zakaj se Evropa znova obrača k jedrski energiji?

Živimo v času, ko Evropa išče načine, kako zmanjšati izpuste, zagotoviti stabilno oskrbo z elektriko in hkrati obdržati konkurenčno gospodarstvo. Zato je v zadnjih letih vse več govora o jedrski energiji. Pri tem pa niso pomembne le elektrarne same, temveč tudi podjetja, ki stojijo za tehnologijo.
Kaj loči sodobne jedrske elektrarne od starejših?
Ena izmed največjih razlik med starejšimi in sodobnimi jedrskimi elektrarnami je način zagotavljanja varnosti. Starejši sistemi so bili zapleteni in so za varno delovanje potrebovali elektriko ter stalni nadzor ljudi.
Sodobni jedrski reaktorji, kot je AP1000, delujejo drugače. Ena njihovih glavnih prednosti so preprostejši varnostni sistemi, ki se v primeru težav sprožijo samodejno in varno zaustavijo delovanje, brez odvisnosti od elektrike ali posredovanja operaterja. Tak pristop močno zmanjša možnost napak in poveča zaupanje v delovanje elektrarne tudi v izrednih razmerah.
AP1000: preverjena tehnologija nove generacije
AP1000 spada med sodobne reaktorje generacije III+ in je danes edini reaktor s popolnoma pasivnimi varnostnimi sistemi v obratovanju. To pomeni, da se v primeru popolne izgube napajanja reaktor samodejno in varno zaustavi brez posredovanja operaterjev.
Njegova moč znaša približno 1200 megavatov, kar pomeni, da lahko z elektriko zanesljivo oskrbuje veliko število gospodinjstev in industrijo, brez izpustov toplogrednih plinov.
Pomembna prednost pa je tudi prilagodljivost. AP1000 lahko hitro prilagaja proizvodnjo elektrike glede na potrebe omrežja, kar je ključno v času, ko se v sistem vključuje vse več sončnih in vetrnih elektrarn.
Jedrska energija dopolnjuje sonce in veter
Sončne in vetrne elektrarne so ključne za zeleno prihodnost, vendar ne zagotavljajo stalne proizvodnje. Ko ni sonca ali vetra, je treba elektriko dobiti drugje, zato so jedrske elektrarne odlična dopolnitev. Jedrske elektrarne proizvajajo elektriko neprekinjeno, dan in noč, ne glede na vreme, zato so zanesljiva podpora obnovljivim virom.
Westinghouse: sedem desetletij izkušenj z jedrsko energijo
Jedrska elektrarna ni projekt za nekaj let, ampak za več desetletij. Zato je zelo pomembno, kdo stoji za tehnologijo.
Podjetje Westinghouse ima na tem področju dolgo zgodovino. Že v 50. letih prejšnjega stoletja je sodelovalo pri izgradnji prvih komercialnih jedrskih elektrarn. Danes skoraj polovica vseh jedrskih elektrarn na svetu uporablja Westinghousovo tehnologijo. To je rezultat dolgoletnih izkušenj, stalnih izboljšav in osredotočenosti na varnost ter zanesljivo delovanje.
Njihov moto 'kupujemo tam, kjer gradimo' poudarja zavezanost sodelovanju z lokalnim okoljem in podjetji kot ključnemu elementu razvoja. Po zagonu elektrarne Westinghouse ostaja prisoten ter nudi podporo pri obratovanju, vzdrževanju in dobavi goriva skozi celotno življenjsko dobo elektrarne, kar zagotavlja večjo varnost in dolgoročno predvidljivost.
Kaj to pomeni za Slovenijo?
Slovenija bo v prihodnjih desetletjih potrebovala več električne energije, hkrati pa bo morala bistveno zmanjšati izpuste toplogrednih plinov. Odločitve na področju energetike bodo zato imele dolgoročne posledice za cene električne energije, energetsko varnost in konkurenčnost slovenskega gospodarstva.
Sodobna jedrska tehnologija, kakršno razvija Westinghouse, kaže, da jedrske elektrarne danes niso več to, kar so bile nekoč. So varnejše, bolj prilagodljive in bolje vključene v sodoben energetski sistem. Jedrski projekti pa niso pomembni le zaradi elektrike, temveč prinašajo tudi nova delovna mesta, razvoj znanja ter priložnosti za sodelovanje domačih podjetij.
Westinghouse je kot eden izmed možnih ponudnikov tehnologije za projekt JEK2 že leta 2022 podpisal memorandume o soglasju s tremi slovenskimi podjetji, s čimer je nakazal pripravljenost na dolgoročno sodelovanje in vključevanje lokalnega gospodarstva.
Sponzorirana vsebina