Denar je tesno povezan z občutkom lastne vrednosti

Kot poroča American Psychological Association, ljudje denarja ne dojemamo zgolj kot sredstvo za plačevanje računov, temveč kot simbol varnosti, uspeha in osebne vrednosti. Prav zato pogovor o financah pogosto sproži močna čustva, kot so strah, sram ali občutek neuspeha. Če ima nekdo občutek, da z denarjem ne ravna dovolj dobro, se o tem raje sploh ne pogovarja.

O denarju se bojimo govoriti, ker nas je strah sodbe

Kot piše CNBC, večina ljudi denar dojema kot zelo osebno temo, pri kateri se bojijo, da jih bodo drugi ocenili ali kot neodgovorne ali kot neuspešne. V eni od anket je več kot polovica vprašanih povedala, da jim je težje govoriti o osebnih financah kot o politiki ali religiji. Zaradi tega se pogovori o denarju pogosto preložijo ali pa se jim ljudje popolnoma izognejo.

Denar je v mnogih družinah še vedno tabu

Kot poroča BBC, je v številnih kulturah denar tema, o kateri se doma preprosto ne govori. Starši pogosto menijo, da otroci ne potrebujejo teh informacij ali da je denar preveč zapletena tema. Posledica pa je, da otroci odraščajo brez osnovnega razumevanja financ in brez zgleda, kako se o denarju sploh pogovarjati. Ko odrastejo, ta vzorec tišine pogosto prenesejo tudi v partnerske odnose.

icon-expand Marsikateri otroci odraščajo brez osnovnega razumevanja financ in brez zgleda, kako se o denarju sploh pogovarjati. FOTO: Adobe Stock

Tudi partnerji se o denarju pogosto izogibajo pogovorom

Kot piše The New York Times, so finančna vprašanja eden najpogostejših razlogov za napetosti v partnerskih odnosih prav zato, ker se o njih pogosto ne govori dovolj zgodaj. Mnogi pari se izogibajo pogovorom o porabi, dolgovih ali prihodnjih ciljih, dokler ne pride do konkretnega problema. Kot navaja časnik, se ljudje bojijo, da bi pogovor o denarju vodil v prepir ali razkril razlike v vrednotah, ki jih je težko uskladiti.

Raje ohranimo mir, kot da odpremo težko temo

Kot poroča Financial Times, se mnogi ljudje o denarju ne pogovarjajo zato, ker želijo ohraniti navidezni mir v odnosih. Denar namreč hitro razkrije razlike v pogledih: kdo je bolj varčen, kdo bolj sproščen, kdo nosi več finančne odgovornosti. Namesto da bi se s temi razlikami soočili, se ljudje pogosto odločijo za molk, vsaj dokler težava ne postane prevelika, da bi jo še lahko ignorirali.

Izogibanje pogovoru ima svojo ceno

Kot opozarja BBC, dolgotrajno izogibanje pogovorom o denarju ne zmanjša stresa, temveč ga pogosto celo poveča. Nejasnosti, napačne predpostavke in tihe zamere se sčasoma kopičijo in lahko vodijo v večje konflikte, finančne težave ali nezaupanje. Odprt in miren pogovor o financah dolgoročno zmanjšuje stres in izboljšuje odnose, tudi če na začetku ni prijeten. Prav tak pogovor je pogosto prvi korak k večjemu razumevanju, manj napetosti in boljšim finančnim odločitvam doma.