Kitajska gradi najmočnejšo hidroelektrarno na svetu
Kitajska gradi najmočnejšo hidroelektrarno na svetu

Delodajalec nakazal zimski regres, sedaj od delavca zahteva vračilo
Delodajalec nakazal zimski regres, sedaj od delavca zahteva vračilo

90.000 evrov, 61 dni dopusta letno - toliko plača nemški velikan
90.000 evrov, 61 dni dopusta letno - toliko plača nemški velikan

Leto 2025 za OTP banko v duhu trajnosti in odgovornosti
Leto 2025 za OTP banko v duhu trajnosti in odgovornosti

Praznični Flash Mob: Ko se srečata okus in glasba – za dober namen
Praznični Flash Mob: Ko se srečata okus in glasba – za dober namen

Najboljše trajnostne turistične prakse – kaj se lahko naučimo in uporabimo doma
Najboljše trajnostne turistične prakse – kaj se lahko naučimo in uporabimo doma

Od Islandije do Kostarike: odkrijte 7 globalnih trajnostnih turističnih praks in preverite, kako jih lahko uporabite v vsakdanjem življenju.

900 milijonov ljudi na udaru podnebnih sprememb. Gre za najrevnejše
900 milijonov ljudi na udaru podnebnih sprememb. Gre za najrevnejše

Skoraj 900 milijonov najrevnejših ljudi je neposredno izpostavljenih podnebnim nevarnostim. Združeni narodi pozivajo k povezovanju podnebnih ukrepov z bojem proti revščini.

Za nakup električnih koles še dva milijona evrov subvencij
Za nakup električnih koles še dva milijona evrov subvencij

Vlada je v načrt razvojnih programov uvrstila nov projekt, s katerim bo v letošnjem in prihodnjem letu omogočila sofinanciranje nakupa okoli 4500 dodatnih električnih koles. Podnebni sklad bo za subvencije namenil dva milijona evrov. V lanskem in letošnjem letu so s podobnimi spodbudami sofinancirali več kot 10.000 električnih koles.

Eko sklad z novim pozivom za kreditiranje okoljskih naložb občanov
Eko sklad z novim pozivom za kreditiranje okoljskih naložb občanov

Eko sklad je v uradnem listu objavil javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov. Pridobiti je mogoče najmanj 1500 in največ 100.000 evrov. Skupno je v okviru poziva na voljo deset milijonov evrov.

Z metanjem stran hrane mečemo stran tudi evre
Z metanjem stran hrane mečemo stran tudi evre

Povprečno slovensko gospodinjstvo vsak teden zavrže nekaj več kot dva kilograma hrane, od tega skoraj kilogram še povsem užitne, je pokazala raziskava, izvedena v okviru projekta LIFE IP Care4Climate. V denarnici se to pozna kot izguba do pet evrov tedensko. Vsako leto v smeteh tako konča na tisoče ton hrane in več deset milijonov evrov.

Velik podvig Kitajcev: s solarnimi paneli želijo ustaviti širjenje puščave
Velik podvig Kitajcev: s solarnimi paneli želijo ustaviti širjenje puščave

V sušnem severnem delu Kitajske skušajo omejiti širjenje puščave ter prav tako izkoristiti površino, ki je že prekrita s peskom.

Anglo American in Teck z združitvijo ustvarjata novega rudarskega velikana
Anglo American in Teck z združitvijo ustvarjata novega rudarskega velikana

Britanska rudarska skupina Anglo American in kanadski tekmec Teck Resources načrtujeta večmilijardno združitev, s čimer bo nastal nov rudarski velikan. Glede na trenutne tržne vrednosti bo skupno podjetje vredno več kot 50 milijard dolarjev. Združitev naj bi bila končana v letu oz. letu in pol.

Nova Zelandija razveljavila prepoved iskanja nafte in plina na morskem dnu
Nova Zelandija razveljavila prepoved iskanja nafte in plina na morskem dnu

Novozelandska vlada je razveljavila leta 2018 uvedeno prepoved novih projektov iskanja in pridobivanja nafte in plina na morskem dnu. Kot razlog je navedla spodbujanje novih naložb in krepitev energetske varnosti. Opozicija je do odločitve kritična.

Energija naslednje generacije: gre za vir, ki bi lahko napajal civilizacijo milijarde let!
Energija naslednje generacije: gre za vir, ki bi lahko napajal civilizacijo milijarde let!

Geotermalna energija naslednje generacije se vse pogosteje omenja kot ključna rešitev za globalni energetski prehod. Gre za obnovljiv vir energije, ki za proizvodnjo električne energije uporablja toploto iz Zemljine notranjosti. Za razliko od sončne in vetrne energije je geotermalna energija na voljo neprekinjeno, 24 ur na dan, ne glede na vremenske razmere, zaradi česar je idealen kandidat za stabilen vir tako imenovane osnovne energije.

Albanski kmetje navdušili: ustvarili so 'rajski vrt' za evropski trg
Albanski kmetje navdušili: ustvarili so 'rajski vrt' za evropski trg

Pasijonka, guava, pitaja ali kivano - podnebne spremembe so spodbudile albanske kmete, da so začeli gojiti eksotično sadje, ki ga nameravajo tržiti ali ga že tržijo na evropskem trgu. Albanija ima namreč zadostne zmogljivosti za zadovoljevanje povpraševanja evropskega trga in bi lahko z izvozom eksotičnega sadja ustvarila promet od 100 do 200 milijonov evrov na leto.

Skoraj tretjina prebivalcev tihomorskega otočja želi avstralski podnebni vizum

V skladu z lani uveljavljenim sporazumom bo Avstralija vsako leto 280 prebivalcem Tuvaluja omogočila pridobitev vizuma, s katerim lahko živijo, delajo in se izobražujejo v Avstraliji.

Skoraj tretjina prebivalcev tihomorskega otočja želi avstralski podnebni vizum
