Ali smo resnično dovolj pozorni na prihajajoče podnebne spremembe, ki lahko temeljito preoblikujejo naše življenje in gospodarstvo? Videti je, da je odgovor ne, saj strokovnjaki zaskrbljeno opozarjajo, da se naš planet neustavljivo premika proti obsežni insolventnosti, predvsem zato, ker smo spregledali eno ključno zadevo. Podnebne spremembe se namreč ne dogajajo nekje daleč stran ali v prihodnosti, temveč se razvijajo ekstremno hitro, prehitro za napovedi, in s tem ogrožajo celo finančno stabilnost globalnih ekonomij. Novo poročilo IFoA in Univerze v Exeterju, Parasol Lost, nam jasno sporoča: odgovorni še vedno ne jemljejo dovolj resno teh alarmantnih opozoril, s čimer se nam iz rok izmuznejo dragocene priložnosti za pripravo in preprečevanje katastrof, poroča stran Zimo.

Konec varovalnega ščita: zakaj se planet segreva hitreje?

icon-expand Podnebne spremembe FOTO: AdobeStock

Planet se pospešeno segreva predvsem zaradi izgube hladilnega učinka aerosolov, znanega kot "skriti senčnik". Ti delci so v preteklosti ublažili približno 0,5 stopinje Celzija globalnega segrevanja, vendar njihov vpliv slabi. Ko ta zaščitna plast izginja, je Zemlja izpostavljena hitrejšemu dvigu temperatur. Hkrati strokovnjaki opozarjajo, da bi lahko bila občutljivost podnebja na toplogredne pline precej višja, kot je veljalo v preteklosti. To pomeni, da lahko že današnje koncentracije emisij vodijo do še hitrejših in intenzivnejših podnebnih sprememb, kar dodatno krepi nevarnost ekstremnih vremenskih pojavov in dolgoročne nestabilnosti podnebnega sistema.

Brez drastične in takojšnje intervencije poročilo predvideva, da bi se lahko svet že pred letom 2050 soočil s hudimi težavami, kot so na primer drastične motnje v oskrbi s hrano in vodo, pojav množičnih migracij prebivalstva in hude negativne posledice za javno zdravje. V ekonomskem smislu bi to lahko povzročilo inflacijo, ki jo poganjajo podnebni dejavniki, nenadne in uničujoče šoke na trgih ter obsežen umik zavarovalnih storitev iz visokorizičnih geografskih območij. Vsi ti dejavniki skupaj močno povečujejo tveganje za t. i. 'planetarno insolventnost', stanje popolnega družbenega in gospodarskega kolapsa, ki bi ga sprožila izguba ključnih naravnih podpornih sistemov za človeško civilizacijo, poroča omenjena stran.

Nujnost hitrega ukrepanja: opozorila vodilnih strokovnjakov

icon-expand Globalno segrevanje FOTO: Shutterstock

Sandy Trust, glavna avtorica omenjenega poročila in članica Odbora za trajnost IFoA-e, je posvarila, da je globalna finančna stabilnost izpostavljena eksistenčni grožnji, ki jo predstavljajo podnebne spremembe. "Strokovne analize rizika jasno kažejo, da so bili tempo segrevanja in njegovi ekonomski učinki dramatično podcenjeni. Če ne bomo hitro ukrepali, bo podnebna škoda začela nepopravljivo vplivati na gospodarsko rast in prihodnjo blaginjo," je izjavila Trust. Potegnila je tudi vzporednice s preteklimi pomanjkljivostmi pri obvladovanju tveganj med globalno finančno krizo, opozorila na preveliko zanašanje na optimistične modele in nepriznavanje sistemskega tveganja.

Dr. Jesse Abrams, eden izmed avtorjev navedenega poročila in višji raziskovalec na Univerzi v Exeterju, je opisal naraščajoča fizična tveganja za gospodarstva. Dejal je, da vstopamo v novo realnost sveta, kjer so podnebni šoki pogostejši in intenzivnejši. Cena je že opazna in narašča, saj katastrofe, vredne milijarde dolarjev, v ZDA nastajajo vsakih 19 dni, medtem ko so se v 80. letih dogajale vsakih 82 dni. To drastično povečanje pogostosti in obsega uničenja jasno kaže, da snovalci politik in finančni trgi nujno potrebujejo takojšnjo pripravo na te vplive, preden ti eskalirajo do neobvladljivih razsežnosti. Opozorilo je kristalno jasno in zahteva preoblikovanje obstoječih strategij in povečanje odpornosti globalnega sistema.