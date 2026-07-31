Še pred nekaj leti je veljalo, da mora biti uspešen človek ves čas aktiven. Delovni teden je bil namenjen službi, vikend pa izletom, športnim aktivnostim, druženjem, nakupom ali urejanju doma. Danes se zdi, da se pojavlja nov trend: vse več ljudi se ob koncu tedna odloči, da ne bo počelo skoraj ničesar. In ne, ne gre za lenobo.

Po poročanju The Guardiana mnogi ljudje po obdobju kronične utrujenosti in izgorelosti ugotavljajo, da njihovo telo in um potrebujeta nekaj, česar si dolgo niso dovolili – resničen počitek. Novinarka in avtorica Emma Gannon je za Guardian opisala, kako jo je izgorelost prisilila v popoln premislek o življenjskem tempu. Po letih nenehne aktivnosti je ugotovila, da se mora naučiti preprosto ustaviti. Naj opozorimo tudi na pojav, ko imajo ljudje med lepimi, sončnimi dnevi občutek krivde, da "zamujajo življenje", če ostanejo doma.

Vikendi so postali še ena obveznost

Za številne pripadnike srednjega razreda je značilno, da si želijo kar najbolje izkoristiti prosti čas. Po eni strani je to razumljivo – med tednom so obremenjeni z delom, družinskimi obveznostmi in številnimi opravki. Toda strokovnjaki opozarjajo, da se lahko tudi prosti čas spremeni v vir stresa.

icon-expand Tudi med prostim časom hitite in imate kup obveznosti? FOTO: Dreamstime

Kot ugotavlja CNN v več prispevkih o izgorelosti in duševnem zdravju zaposlenih, mnogi ljudje občutijo pritisk, da morajo biti produktivni tudi takrat, ko bi morali počivati. Namesto sprostitve načrtujejo vsak trenutek dneva, kar pomeni, da se možgani nikoli zares ne odklopijo. Posledica je občutek, da se po vikendu vrnejo na delo enako utrujeni kot v petek.

Novi statusni simbol: prost vikend

Če je bil nekoč statusni simbol luksuzni avtomobil ali eksotično potovanje, je danes za marsikoga največji luksuz nekaj precej preprostejšega – prazen koledar. Po ugotovitvah Business Insiderja vse več zaposlenih daje prednost času pred denarjem. Namesto dodatnega dela, nenehnih aktivnosti in lovljenja dosežkov želijo več miru, počasnejši tempo ter več nadzora nad svojim časom. Ta premik je posebej opazen pri ljudeh v srednjih letih, ki že imajo določeno kariero in ugotavljajo, da jih nenehno hitenje ne osrečuje več tako kot nekoč.

Počitek brez občutka krivde

Težava je, da se mnogi ob počitku še vedno počutijo krive.

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Po poročanju BBC raziskovalci že dlje časa opažajo, da številni ljudje počitek dojemajo kot izgubo časa. Šele ko sta utrujenost in stres dovolj velika, začnejo razumeti, da je počitek pravzaprav pomemben del zdravega in produktivnega življenja. Psihologi zato poudarjajo, da počitek ni nagrada za trdo delo, ampak osnovna človeška potreba. To pomeni, da vikend ni nujno uspešen samo zato, ker smo obiskali tri kraje, opravili veliko športnih aktivnosti ali prečrtali dolg seznam opravil. Včasih je lahko najbolj koristen vikend prav tisti, ko beremo knjigo, se sprehodimo, dolgo spimo ali preprosto sedimo na terasi brez posebnega načrta.

Počasen življenjski slog postaja trend

Podobne ugotovitve navaja tudi The Guardian, ki poroča o porastu zanimanja za tako imenovano "slow living" oziroma počasnejši življenjski slog. Gre za zavestno odločitev, da človek ne poskuša zapolniti vsake minute svojega dne. Privrženci tega pristopa pravijo, da so opustili občutek, da morajo biti ves čas dosegljivi, produktivni ali vključeni v dogajanje. Namesto tega dajejo večji poudarek spanju, odnosom, času v naravi in dejavnostim, ki jih veselijo. Za mnoge je to postalo način zaščite pred izgorelostjo.

Morda ne potrebujete bolj razburljivega vikenda

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