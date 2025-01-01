Podnebne spremembe in naravne ujme nam dajejo jasno vedeti, da je nujno vzpostaviti trajnostno družbo. Svoj delež moramo prispevati vsi, tako posamezniki kot tudi gospodarstvo, ki pomembno sooblikuje lokalno okolje. Fokus je usmerjen zlasti v mikro, mala in srednje velika podjetja ter moderne start-upe, ki se lahko ponašajo z izjemnimi trajnostno naravnanimi in družbeno odgovornimi idejami, a jim zaradi številnih ovir ne uspe, da bi zaživele v praksi. A to je mogoče hitro spremeniti!
Čeprav prihajamo iz majhne države, je v Sloveniji veliko ambicioznih posameznikov in podjetnikov, ki nas vedno znova presenečajo s svojimi inovativnimi projekti in z razmišljanjem izven okvirjev.
Kaj je skupnega podjetju, ki ponuja napredne rešitve na področju trajnostne mobilnosti, projektu lastnega prehranskega modela ter prvi trgovini brez plastične embalaže v Pomurju?
Vedno več podjetij in organizacij se zaveda, da je prihodnost v trajnostno usmerjenem gospodarstvu, zato v svoje poslovanje vpeljujejo procese, ki zmanjšujejo negativni vpliv na okolje, hkrati pa pozitivno vplivajo na družbo in kakovost življenja. V nadaljevanju vam podrobneje predstavljamo tri slovenske projekte, ki po mnenju mednarodno priznanih strokovnjakov najbolje rešujejo izzive trajnosti.
Ustanovitev podjetja je pomemben dosežek, a je obenem tudi začetek številnih izzivov, ki se v podjetništvu nikoli ne končajo. Trg in potrošniki se ves čas spreminjajo, zato je nenehno treba iskati nove pristope in načine, ki bodo omogočili rast in uspeh. Eden od trendov, ki lahko k temu doda piko na i, pa je prav gotovo trajnost. Če ste med podjetniki z dobro trajnostno idejo, preverite, kako se lahko prijavite k sodelovanju v projektu, prek katerega lahko prejmete finančno pomoč, s katero boste lažje prebrodili vse izzive.
Trend spletnega nakupovanja se zadnjih nekaj let vztrajno povečuje in tudi v prihodnosti se obeta rast. Številne panoge namreč danes ustvarijo več kot dve tretjini svoje prodaje prek spleta. Zadnji podatki na spletnem mestu Statista zato ne presenečajo – skupna prodaja po vsem svetu znaša 2,276 bilijonov ameriških dolarjev!
Podjetniki niso rojeni čarovniki, so vizionarji, ki ustvarjajo nove rešitve in inovativne koncepte.
Koncept trajnosti zajema procese in prakse, ki zmanjšujejo negativne vplive na okolje, v enaki meri pa zajema tudi odgovoren gospodarski razvoj in širšo socialno pravičnost. Aktivno in pozitivno se odraža v podjetništvu, ki vedno bolj preudarno koristi naravne, človeške in tehnološke vire. Vprašanje, ali kot podjetje razmišljati o vpeljavi trajnostih procesov, pravzaprav ni več stvar debate. Velja nasprotno. Reševanje izzivov, ki nastajajo pod vplivom podnebnih sprememb, pomembnost zmanjševanja onesnaženosti zraka, vode in tal, zmanjšano izkoriščanje delovne sile in povečevanje lokalne vključenosti ter družbene enakosti se je prelevilo ustvarjanje dodane vrednosti – tako lokalih kot globalnih podjetij.
Slovenski podjetniki so projekt #OkvirPomoči vzeli za svojega. Že drugo leto zapored so se številni odločili, da se prijavijo in tako pridobijo pomembno podporo pri razvoju posla.
Podjetniki so pred težko preizkušnjo. Nihče si ne želi vnovičnega zapiranja, vsi si želimo delati in ustvarjati dobičke. A kako naj delamo varno? Kako naj poskrbimo ne le za zdravje in varnost strank, temveč tudi za zdravje in varnost zaposlenih?
»Varčuje se, ko denar je in ne, ko ga ni. In enako velja tudi pri delu. Dela se takrat, ko delo je – tudi, če to pomeni več kot 16 ur na dan.« David Burja je konec lanskega poletja, ob podpori svoje družine in žene Ribane Drenik, v Bršljinu pri Gostilni Čefidelj v Novem mestu odprl nov rekreativni center – boksarsko dvorano Kid Chocolate Gym.