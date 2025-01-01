Cekin.si
Enej Gradišek: Brez jasnih ciljev UI ne prinese rezultatov
Gospodarstvo

Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Zaposleni

Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
Vzgoja za uspeh

Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
Finance

Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Dedovanje

'Starši so mislili, da je to najbolj neumna zamisel'
Nasveti za podjetnike

Starši so bili zgroženi, ko je sin privarčevani denar namesto za polog za hišo uporabil za nakup domene, s katero sta s prijateljem zagnala posel. So še vedno zgroženi?

Najprej je bila šala, zdaj s tem zasluži skoraj 80.000 evrov na leto
Podjetništvo

Dobil je odpoved, zdaj opravlja sanjsko službo, ki ga zelo osrečuje. Pravi, da ne gre za zaslužek, temveč za možnost živeti življenje.

Za podporo zagonskim podjetjem na voljo 3,2 milijona evrov
Subvencije

Preverite razpise ...

Največja napaka slovenskih podjetij? Prepričanje, da so bolje zaščitena, kot so v resnici
Podjetništvo

Digitalizacija poslovanja je slovenskim podjetjem prinesla številne prednosti, toda z njo prihajajo tudi tveganja, ki so pogosto nevidna, dokler ni prepozno. Kibernetski incidenti se ne dogajajo več le velikim sistemom, temveč so vse pogosteje tarča tudi mala in srednja podjetja. Ena napačna odločitev, en sam klik ali tehnološka ranljivost lahko povzroči verigo posledic.

'Če ne ciljaš na Mars, vprašanje, če boš pristal na Luni'
Podjetništvo

Direktor in eden od sedmih soustanoviteljev podjetja Chipolo razkriva svojo filozofijo vodenja. Kot pravi, je pomembno, da si postavljaš dovolj visoke cilje, prav tako ekipo vodi z zgledom. "Sem tam v prvi bojni vrsti, ne pa zadaj pameten." V Popcastu Zgodbe Akrobatov pa je razkril tudi, zakaj je vodenje podjetja kot vožnja z vlakcem smrti.

Slovenija odpira vrata digitalnim nomadom z novim dovoljenjem
Nasveti za podjetnike

Slovenija je z novim zakonom uvedla dovoljenje za začasno prebivanje za digitalne nomade iz tretjih držav, ki niso vključeni na domači trg dela. Gre za mobilno kategorijo tujcev, ki lahko tukaj bivajo do enega leta, z ugodnejšo možnostjo združitve družine.

Preprosti izumi, ki so izumiteljem prinesli milijone
Podjetništvo

Od plastičnega traku za odtoke do bionične mrežnice – spoznaj izume, ki so svojim ustvarjalcem prinesli bogastvo in spremenili svet.

Kako se pripraviti na spremembe pri normirancih?
Obdavčitev

Državni zbor je sprejel nov zakon, ki prinaša pomembne spremembe v sistem normiranih dohodkov. Prihodkovni pragovi za vstop in izstop iz sistema se dvigujejo, kar bo vplivalo na številne samozaposlene posameznike in tiste, ki delajo poklicno.

Mladi Slovenci razvili spodnjice za moško zdravje
Podjetništvo

Štirje prijatelji – biotehnolog, inženir in dva ekonomista – so razvili spodnjice, ki znanstveno dokazano ščitijo pred sevanjem in hladijo moda. Februarja letos so jih predstavili na slovenskem trgu, zdaj pa že načrtujejo širitev v tujino.

Slovenci postavili luksuzni resort v kostariški džungli
Novice

Gre za luksuzni izkustveni resort na karibski obali Kostarike, zasnovan s slovenskim znanjem in kapitalom na trajnostnih načelih in postavljen kot nov standard izkustvenega luksuznega turizma na Karibih.

Nasvet Steva Jobsa, ki spreminja življenja: 'Tri naloge na dan, nič več'

Kevin O'Leary razkriva, kako mu je preprost nasvet Steva Jobsa o osredotočenosti na tri ključne naloge dnevno prinesel neverjetne rezultate – tako v poslu kot življenju.

Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?

