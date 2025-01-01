Starši so bili zgroženi, ko je sin privarčevani denar namesto za polog za hišo uporabil za nakup domene, s katero sta s prijateljem zagnala posel. So še vedno zgroženi?
Dobil je odpoved, zdaj opravlja sanjsko službo, ki ga zelo osrečuje. Pravi, da ne gre za zaslužek, temveč za možnost živeti življenje.
Digitalizacija poslovanja je slovenskim podjetjem prinesla številne prednosti, toda z njo prihajajo tudi tveganja, ki so pogosto nevidna, dokler ni prepozno. Kibernetski incidenti se ne dogajajo več le velikim sistemom, temveč so vse pogosteje tarča tudi mala in srednja podjetja. Ena napačna odločitev, en sam klik ali tehnološka ranljivost lahko povzroči verigo posledic.
Direktor in eden od sedmih soustanoviteljev podjetja Chipolo razkriva svojo filozofijo vodenja. Kot pravi, je pomembno, da si postavljaš dovolj visoke cilje, prav tako ekipo vodi z zgledom. "Sem tam v prvi bojni vrsti, ne pa zadaj pameten." V Popcastu Zgodbe Akrobatov pa je razkril tudi, zakaj je vodenje podjetja kot vožnja z vlakcem smrti.
Slovenija je z novim zakonom uvedla dovoljenje za začasno prebivanje za digitalne nomade iz tretjih držav, ki niso vključeni na domači trg dela. Gre za mobilno kategorijo tujcev, ki lahko tukaj bivajo do enega leta, z ugodnejšo možnostjo združitve družine.
Od plastičnega traku za odtoke do bionične mrežnice – spoznaj izume, ki so svojim ustvarjalcem prinesli bogastvo in spremenili svet.
Državni zbor je sprejel nov zakon, ki prinaša pomembne spremembe v sistem normiranih dohodkov. Prihodkovni pragovi za vstop in izstop iz sistema se dvigujejo, kar bo vplivalo na številne samozaposlene posameznike in tiste, ki delajo poklicno.
Štirje prijatelji – biotehnolog, inženir in dva ekonomista – so razvili spodnjice, ki znanstveno dokazano ščitijo pred sevanjem in hladijo moda. Februarja letos so jih predstavili na slovenskem trgu, zdaj pa že načrtujejo širitev v tujino.
Gre za luksuzni izkustveni resort na karibski obali Kostarike, zasnovan s slovenskim znanjem in kapitalom na trajnostnih načelih in postavljen kot nov standard izkustvenega luksuznega turizma na Karibih.
Kevin O'Leary razkriva, kako mu je preprost nasvet Steva Jobsa o osredotočenosti na tri ključne naloge dnevno prinesel neverjetne rezultate – tako v poslu kot življenju.