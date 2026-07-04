Prepoved v šoli, ki je sprožila poslovno idejo

Včasih največje poslovne ideje ne nastanejo v pisarnah ali na sestankih, ampak v vsakdanjih težavah, ki jih vsi poznamo. Prav to se je zgodilo v britanskem mestu Cwmbran, kjer sta dve mami – Kelli Aspland in Laura Waters – iz preproste frustracije ustvarili podjetje, ki danes dosega milijonske prihodke. Težava, ki ju je povezala z drugimi starši, je bila presenetljivo banalna, a hkrati resna. Zaradi strogih pravil v šolah učitelji otrokom ne smejo nanašati kreme za sončenje, saj to vključuje fizični stik. Slednji pa je prepovedan.

Otroci so prihajali opečeni – ali pa popolnoma beli od kreme

icon-expand Kelli Aspland v trgovini, kjer prodajajo njene izdelke. FOTO: Profimedia

Posledice takšnih pravil so bile zelo konkretne, poroča Profimedia. Otroci so prihajali domov bodisi opečeni bodisi s slabo razmazano kremo, kar je povečalo tveganje za poškodbe kože. Prav ta vsakodnevna dilema je sprožila idejo za Solar Buddies – poseben aplikator za kremo za sončenje, ki ga otroci lahko uporabljajo sami. Gre za preprosto rešitev, ki pa odgovarja na zelo jasno potrebo: kako otrokoma omogočiti samostojno in učinkovito zaščito pred soncem.

Ideja, ki ni nastala v pisarni, ampak pred šolo

Kelli Aspland danes priznava, da sprva ni razmišljala o podjetništvu niti o milijonih. Kot poročajo tuji mediji, med drugim The Sun in Wales Online, je bila ideja rezultat pogovorov pred šolo, kjer so starši delili iste skrbi. Prav v tem pa je bistvo uspeha. Izdelek ni nastal na podlagi tržnih analiz, ampak iz resnične potrebe uporabnikov, kar ga je naredilo prepričljivega že od začetka.

Ko so zadevo odkrili influencerji, je vse eksplodiralo

Preboj se je zgodil postopoma, nato pa je nenadoma vse dobesedno eksplodiralo. Leta 2021 so izdelek opazili vplivneži, kar je sprožilo val zanimanja, zlasti v ZDA. Viralni učinek na družbenih omrežjih je povzročil eksplozivno rast. Povpraševanje je hitro preseglo pričakovanja, podjetje pa se je praktično čez noč znašlo na globalnem trgu.

Televizijska investicija, ki je potrdila potencial

Pomembno vlogo pri širitvi je imel tudi nastop v britanski oddaji Dragon's Den, kjer sta ustanoviteljici pridobili investicijo v višini 80.000 funtov, kar je skoraj 93.000 evrov. Takšna izpostavljenost ni prinesla le denarja, ampak tudi kredibilnost in dostop do novih poslovnih priložnosti.

Milijoni prihodkov – a tudi vsakodnevni stres

Danes podjetje ustvarja več kot 5,5 milijona funtov prometa (6,4 milijona evrov), vendar pot do uspeha ni bila preprosta. Podjetništvo, poudarja Kelli, prinaša stalne vzpone in padce. En dan si na vrhu, naslednji dan se soočaš z negotovostjo, ali delaš prav.

Na koncu ne gre le za denar

Kljub finančnemu uspehu ustanoviteljici poudarjata, da glavni cilj nikoli ni bil zgolj dobiček. Njuna vizija temelji na ozaveščanju o zaščiti pred soncem in spodbujanju otrok k samostojni skrbi za zdravje. To daje izdelku dodatno vrednost, ki presega klasično podjetniško zgodbo.

Kaj se lahko iz te zgodbe naučimo tudi na Cekin.si?