April, mama dveh deklic in ustanoviteljica blagovne znamke PoppyRose Print Company, je začela povsem preprosto – s prodajo personaliziranih majic, skodelic in odej na Etsyju. Njena trgovina PoppyRosePrintCo ima danes več kot 52.000 prodanih izdelkov in 9.900 ocen, kar potrjuje, da gre za resen, dobro voden posel. Pravi preboj pa se je zgodil šele, ko se je April preselila na TikTok. Tam ima njen profil že več kot 53.000 sledilcev in ogromno angažirane skupnosti, ki ji je pomagala dvigniti prodajo na osupljivih 100.000 dolarjev (približno 92.000 evrov) mesečno, potrjuje intervju s Printify. April poudarja, da je šlo za klasično obrt (potisk po naročilu), ki jo je prenesla v digitalni svet preko platforme Printify. Tako ni potrebovala skladišča, zalog ali dragih začetnih vložkov, poslovanje pa je vodila iz domače dnevne sobe.

Kako je TikTok Live postal motor njenega posla?

April odkrito pove, da je TikTok Live povsem preobrazil njeno podjetje. V intervjuju za Printify razkrije, da je njena prodaja skočila iz približno 25.000 evrov mesečno na večkratnik tega, ko je začela prodajati v živo.

Zakaj prodaja v živo deluje tako dobro?

- Omogoča takojšen stik s kupcem, kar krepi zaupanje. - Produkta ni treba agresivno prodajati – dovolj je pristnost. - Kupci radi vidijo resnično osebo, ki stoji za izdelkom. - TikTok algoritmi močno favorizirajo Live vsebine. April je v drugem Printify posnetku razkrila, da je na enem samem Live prenosu dosegla celo 32.000 dolarjev (približno 29.000 evrov) prihodka v enem dnevu.

Kako začeti dobičkonosen posel na TikTok Shopu: Aprilini preverjeni nasveti

icon-expand April svoj posel še vedno vodi od doma, ob podpori partnerja in hčerk, kar dokazuje, da je uspešno podjetništvo mogoče uskladiti z družinskim življenjem. FOTO: Adobe Stock

April novincem svetuje, naj se ne zanašajo na naključne ideje, ampak začnejo s podatki: 1. Delajte tržne raziskave "Če ste novi, začnite z dizajni, ki izhajajo iz tržnih raziskav," pravi April. Ugotovite, kaj ljudje iščejo, kaj se trenutno prodaja in katere trende lahko izkoristite. 2. Napolnite trgovino z začetnimi izdelki TikTok Shop in Etsy morata delovati kot izložba. Kupci morajo takoj videti vsaj nekaj privlačnih izdelkov – to poveča verjetnost nakupa. 3. Objavljajte kratke, vizualno učinkovite videe TikTok nagrajuje jasnost in preprostost. Videi, kjer April sama pokaže izdelke, gradijo zaupanje in dvigujejo prodajo. 4. Uporabljajte odprta sodelovanja in partnerske programe V Printify intervjuju je izpostavila, da so sodelujoči partnerji (afiliati) s promocijo njenih izdelkov ustvarili več kot 10.000 prodaj. To pomeni: - več dosega, - nič dodatnega dela, - organsko širjenje prepoznavnosti. 5. Bodite iskreni, če ste na začetku April vedno pove: "Če ste novi, povejte ljudem, da ste novi." Iskrenost je izjemna prednost – ljudje radi podprejo tiste, ki se trudijo.

Top 3 nasveti za uspeh na TikTok Live: tako je uspelo April

icon-expand Številne mame si želijo delati tudi v času, ko je njihov otrok majhen. FOTO: Adobe Stock

1. Bodite pristni Ne igrajte prodajalca. Bodite oseba, ki jo ljudje spoznajo in ji želijo zaupati. 2. Zahvalite se vsakemu kupcu Ljudje radi slišijo svoje ime. April pravi, da zahvala v živo izjemno krepi lojalnost. 3. Izkoristite TikTokova orodja - obdarovanja, - hitre razprodaje, - kuponi, - popusti na količino. TikTok želi, da prodajate – zato vam ponuja močna orodja, ki jih je treba znati uporabljati.

Domače podjetništvo, podprto z družino

April je svoj posel gradila medtem, ko je bila njena mlajša hči stara komaj tri mesece. Celotna družina je pomagala – od tiska majic do pakiranja naročil. Danes April še vedno dela iz domače dnevne sobe, poslovanje pa vodi izključno preko prenosnega računalnika in TikToka. To potrjuje tudi njen TikTok profil, kjer redno objavlja vsakodnevne prizore iz posla in domačega življenja. "Želela sem delati od doma, biti s svojimi otroki. Nisem želela imeti skladišča," je dejala in tako poudarila željo, da služi denar in je čim več ob družini. In uspelo ji je.

Digitalna obrt, ki dokazuje, da je uspeh dosegljiv