Slovenija je z novim zakonom uvedla dovoljenje za začasno prebivanje za digitalne nomade iz tretjih držav, ki niso vključeni na domači trg dela. Gre za mobilno kategorijo tujcev, ki lahko tukaj bivajo do enega leta, z ugodnejšo možnostjo združitve družine.
Združenje bank Slovenije opozarja na porast spletnih goljufij, ki ciljajo na uporabnike elektronskega bančništva. Napadalci se tokrat lažno predstavljajo v imenu podjetja Halcom d.d., ki sicer zagotavlja storitve sodobnega e-bančništva za večino slovenskih bank in hranilnic.
Kevin O'Leary razkriva, kako mu je preprost nasvet Steva Jobsa o osredotočenosti na tri ključne naloge dnevno prinesel neverjetne rezultate – tako v poslu kot življenju.
Mestni inkubator vabi mlade med 18 in 29 let, ki o ambiciozni in imajo ideje, k prijavi na razpis.
Kot je bilo napovedano, se je vlada odločila za spremembe v sistemu normirancev.
Pogajanja so ena najpomembnejših veščin v poslovnem svetu, saj vplivajo na odnose, dogovore in dolgoročni uspeh. Ključ do uspešnih pogajanj je v kombinaciji priprave, empatije, strateškega razmišljanja in sposobnosti poslušanja.
V organizaciji javne agencije Spirit Slovenija so predstavnikom več kot 40 podjetij iz različnih panog na seminarju predstavili priložnosti v Uzbekistanu. Ta je bil namenjen tistim, ki vidijo priložnosti za vstop ali širitev v tej hitro rastoči srednjeazijski regiji, so sporočili iz Spirita.
Eden največjih poslovnih trenutkov v glasbeni industriji v zadnjih letih je prišel maja 2025, ko je Taylor Swift odkupila pravice do svojih prvih šestih albumov. S tem je pridobila popoln nadzor nad delom, ki jo je iz najstnice iz Nashvilla spremenil v eno največjih glasbenih ikon sveta.
Googlovi povzetki umetne inteligence so odgovor na vse večjo konkurenco in ogrožajo delovanje številnih portalov in spletnih mest. Posledice so že tu ...
Kdaj je pravi trenutek za resne naložbe v podjetje?
Nekdanja tehnična direktorica OpenAI Mira Murati je za svoj novi zagonski projekt za umetno inteligenco Thinking Machine Labs zbrala vrtoglavih 2 milijardi dolarjev, kar je več kot 1,7 milijarde evrov.