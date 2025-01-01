Cekin.si
'Starši so mislili, da je to najbolj neumna zamisel'
Nasveti za podjetnike

'Starši so mislili, da je to najbolj neumna zamisel'

Top brano: Slepi Matej Auguštin dokazuje, da zmore vse
Zaposleni

Top brano: Slepi Matej Auguštin dokazuje, da zmore vse

Tako radodaren je Zlatan Ibrahimović
Novice

Tako radodaren je Zlatan Ibrahimović

Zakaj se Evropa vrača k jedrski energiji?
Novice

Zakaj se Evropa vrača k jedrski energiji?

Znaki, da v letu 2026 potrebujete novo službo
Zaposleni

Znaki, da v letu 2026 potrebujete novo službo

Slovenija odpira vrata digitalnim nomadom z novim dovoljenjem
Nasveti za podjetnike

Slovenija odpira vrata digitalnim nomadom z novim dovoljenjem

Slovenija je z novim zakonom uvedla dovoljenje za začasno prebivanje za digitalne nomade iz tretjih držav, ki niso vključeni na domači trg dela. Gre za mobilno kategorijo tujcev, ki lahko tukaj bivajo do enega leta, z ugodnejšo možnostjo združitve družine.

To morate videti! Tako je videti phishing sporočilo
Banke

To morate videti! Tako je videti phishing sporočilo

Združenje bank Slovenije opozarja na porast spletnih goljufij, ki ciljajo na uporabnike elektronskega bančništva. Napadalci se tokrat lažno predstavljajo v imenu podjetja Halcom d.d., ki sicer zagotavlja storitve sodobnega e-bančništva za večino slovenskih bank in hranilnic.

Nasvet Steva Jobsa, ki spreminja življenja: 'Tri naloge na dan, nič več'
Zaposleni

Nasvet Steva Jobsa, ki spreminja življenja: 'Tri naloge na dan, nič več'

Kevin O'Leary razkriva, kako mu je preprost nasvet Steva Jobsa o osredotočenosti na tri ključne naloge dnevno prinesel neverjetne rezultate – tako v poslu kot življenju.

Mladi, ne spreglejte tega razpisa
Nasveti za podjetnike

Mladi, ne spreglejte tega razpisa

Mestni inkubator vabi mlade med 18 in 29 let, ki o ambiciozni in imajo ideje, k prijavi na razpis.

Vlada predlaga dvig zgornje meje letnih prihodkov za sodelovanje v sistemu normirancev na 120.000 evrov
Nasveti za podjetnike

Vlada predlaga dvig zgornje meje letnih prihodkov za sodelovanje v sistemu normirancev na 120.000 evrov

Kot je bilo napovedano, se je vlada odločila za spremembe v sistemu normirancev.

5 ključnih tehnik, s katerimi boste izboljšali pogajalske veščine
Nasveti za podjetnike

5 ključnih tehnik, s katerimi boste izboljšali pogajalske veščine

Pogajanja so ena najpomembnejših veščin v poslovnem svetu, saj vplivajo na odnose, dogovore in dolgoročni uspeh. Ključ do uspešnih pogajanj je v kombinaciji priprave, empatije, strateškega razmišljanja in sposobnosti poslušanja.

Priložnosti za podjetnike: kaj ponuja Uzbekistan?
Nasveti za podjetnike

Priložnosti za podjetnike: kaj ponuja Uzbekistan?

V organizaciji javne agencije Spirit Slovenija so predstavnikom več kot 40 podjetij iz različnih panog na seminarju predstavili priložnosti v Uzbekistanu. Ta je bil namenjen tistim, ki vidijo priložnosti za vstop ali širitev v tej hitro rastoči srednjeazijski regiji, so sporočili iz Spirita.

Taylor Swift končno dobila, kar si je vedno želela in podjetniki lahko od tega ogromno naučijo
Nasveti za podjetnike

Taylor Swift končno dobila, kar si je vedno želela in podjetniki lahko od tega ogromno naučijo

Eden največjih poslovnih trenutkov v glasbeni industriji v zadnjih letih je prišel maja 2025, ko je Taylor Swift odkupila pravice do svojih prvih šestih albumov. S tem je pridobila popoln nadzor nad delom, ki jo je iz najstnice iz Nashvilla spremenil v eno največjih glasbenih ikon sveta.

'Googlovo iskanje z umetno inteligenco počasi, a vztrajno uničuje internet'
Nasveti za podjetnike

'Googlovo iskanje z umetno inteligenco počasi, a vztrajno uničuje internet'

Googlovi povzetki umetne inteligence so odgovor na vse večjo konkurenco in ogrožajo delovanje številnih portalov in spletnih mest. Posledice so že tu ...

Zakaj vaš posel ne raste: mož, ki je vodil Teslo, je v enem stavku pojasnil
Nasveti za podjetnike

Zakaj vaš posel ne raste: mož, ki je vodil Teslo, je v enem stavku pojasnil

Kdaj je pravi trenutek za resne naložbe v podjetje?

Dve milijardi dolarjev za skrivnostni startup nekdanje direktorice OpenAI

Nekdanja tehnična direktorica OpenAI Mira Murati je za svoj novi zagonski projekt za umetno inteligenco Thinking Machine Labs zbrala vrtoglavih 2 milijardi dolarjev, kar je več kot 1,7 milijarde evrov.

Dve milijardi dolarjev za skrivnostni startup nekdanje direktorice OpenAI
