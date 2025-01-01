Vlada pripravlja spremembe zakonodaje, ki gredo v smeri davčne razbremenitve samostojnih podjetnikov, je povedal njen podpredsednik Matej Arčon. Kakšne bodo te spremembe, bo po njegovih besedah znano v prihodnjih tednih.
Na finančnem ministrstvu za zdaj ne načrtujejo vrnitve sistema obdavčitve normiranih samostojnih podjetnikov nazaj na ureditev pred letom 2025, za katero se zavzemajo v NSi in se zdi smiselna gospodarskemu ministru Matjažu Hanu. A kot pravijo, stanje in učinke sprejetih ukrepov stalno spremljajo in lahko po potrebi pripravijo spremembe.
Število samostojnih podjetnikov posameznikov, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, se iz leta v leto povečuje. Za leto 2020 je denimo davčne obračune oddalo 65.460 normirancev, za lani pa že 89.376, ugotavljajo na finančni upravi. Rekorder je lani zaslužil več kot pet milijonov evrov.
Slovenija ima razvitejšo industrijo, Hrvaška pa ugodnejše davčno okolje, so med prednostmi ene in druge države izpostavili udeleženci poslovne konference v Zagrebu. Politiki, podjetniki in finančni strokovnjaki so na konferenci poskušali odgovoriti tudi na vprašanje, ali Hrvaška postaja davčna oaza za slovenska podjetja.
Od nekaj sto slovenskih rezidentov, ki služijo ali so služili prek platforme OnlyFans, so dejavnost in prihodke finančni upravi priglasili trije.
Finančna uprava omogoča hitro in enostavno plačevanje prispevkov za socialno varnost in drugih obveznih dajatev z e-računom. Sedaj bo tako mogoče plačevati tudi obvezni zdravstveni prispevek.
Napitnine so pri nas že nekaj povsem vsakdanjega, a le malokdo ve, ali so in kako so obdavčene.
Podjetniki in podjetja, pozor! Bliža se rok za oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (obračun DDPO) in davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obračun DohDej) za lansko leto.
Morate vedeti, če opravljate dejavnost.
Kje je pri poslovanju slovenskih podjetij s tujino praviloma obračunan DDV in kaj mora biti navedeno na računu? Preverite!
Samostojni podjetniki, ki mesečno odvajajo določen znesek za davke ob upoštevanju normiranih stroškov, bodo predvidoma višje obdavčeni, spremembe pa bodo lahko vplivale tudi na socialne transferje. Preverite, pri kakšnih prihodkih se obeta višja obdavčitev in za koliko!