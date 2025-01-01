Na ministrstvu za zdaj ne načrtujejo sprememb za normirance

Na finančnem ministrstvu za zdaj ne načrtujejo vrnitve sistema obdavčitve normiranih samostojnih podjetnikov nazaj na ureditev pred letom 2025, za katero se zavzemajo v NSi in se zdi smiselna gospodarskemu ministru Matjažu Hanu. A kot pravijo, stanje in učinke sprejetih ukrepov stalno spremljajo in lahko po potrebi pripravijo spremembe.