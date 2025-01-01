Cekin.si
Kako se pripraviti na spremembe pri normirancih?
Obdavčitev

Kako se pripraviti na spremembe pri normirancih?

Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Zaposleni

Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?

Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
Vzgoja za uspeh

Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar

Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
Finance

Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje

Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Dedovanje

Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar

Pripravljajo spremembe za davčno razbremenitev samostojnih podjetnikov
Obdavčitev

Pripravljajo spremembe za davčno razbremenitev samostojnih podjetnikov

Vlada pripravlja spremembe zakonodaje, ki gredo v smeri davčne razbremenitve samostojnih podjetnikov, je povedal njen podpredsednik Matej Arčon. Kakšne bodo te spremembe, bo po njegovih besedah znano v prihodnjih tednih.

Na ministrstvu za zdaj ne načrtujejo sprememb za normirance
Obdavčitev

Na ministrstvu za zdaj ne načrtujejo sprememb za normirance

Na finančnem ministrstvu za zdaj ne načrtujejo vrnitve sistema obdavčitve normiranih samostojnih podjetnikov nazaj na ureditev pred letom 2025, za katero se zavzemajo v NSi in se zdi smiselna gospodarskemu ministru Matjažu Hanu. A kot pravijo, stanje in učinke sprejetih ukrepov stalno spremljajo in lahko po potrebi pripravijo spremembe.

Normiranec, ki je lani zaslužil največ – več kot pet milijonov evrov
Obdavčitev

Normiranec, ki je lani zaslužil največ – več kot pet milijonov evrov

Število samostojnih podjetnikov posameznikov, ki ugotavljajo davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, se iz leta v leto povečuje. Za leto 2020 je denimo davčne obračune oddalo 65.460 normirancev, za lani pa že 89.376, ugotavljajo na finančni upravi. Rekorder je lani zaslužil več kot pet milijonov evrov.

Hrvaška je, ko gre za davčni režim, privlačnejša od Slovenije
Obdavčitev

Hrvaška je, ko gre za davčni režim, privlačnejša od Slovenije

Slovenija ima razvitejšo industrijo, Hrvaška pa ugodnejše davčno okolje, so med prednostmi ene in druge države izpostavili udeleženci poslovne konference v Zagrebu. Politiki, podjetniki in finančni strokovnjaki so na konferenci poskušali odgovoriti tudi na vprašanje, ali Hrvaška postaja davčna oaza za slovenska podjetja.

Furs: Prihodke iz OnlyFans priglasili trije zavezanci
Davki

Furs: Prihodke iz OnlyFans priglasili trije zavezanci

Od nekaj sto slovenskih rezidentov, ki služijo ali so služili prek platforme OnlyFans, so dejavnost in prihodke finančni upravi priglasili trije.

Z e-računom bo mogoče plačevati tudi obvezni zdravstveni prispevek
Obdavčitev

Z e-računom bo mogoče plačevati tudi obvezni zdravstveni prispevek

Finančna uprava omogoča hitro in enostavno plačevanje prispevkov za socialno varnost in drugih obveznih dajatev z e-računom. Sedaj bo tako mogoče plačevati tudi obvezni zdravstveni prispevek.

Tudi napitnine so lahko obdavčene
Obdavčitev

Tudi napitnine so lahko obdavčene

Napitnine so pri nas že nekaj povsem vsakdanjega, a le malokdo ve, ali so in kako so obdavčene.

Ta obračuna je mogoče na Furs oddati le prek sistema eDavki
Obdavčitev

Ta obračuna je mogoče na Furs oddati le prek sistema eDavki

Podjetniki in podjetja, pozor! Bliža se rok za oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (obračun DDPO) in davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obračun DohDej) za lansko leto.

Spremenjen rok za plačilo akontacije dohodnine
Obdavčitev

Spremenjen rok za plačilo akontacije dohodnine

Morate vedeti, če opravljate dejavnost.

Kako je obračunan DDV pri poslovanju s tujino?
Obdavčitev

Kako je obračunan DDV pri poslovanju s tujino?

Kje je pri poslovanju slovenskih podjetij s tujino praviloma obračunan DDV in kaj mora biti navedeno na računu? Preverite!

Koliko več davkov bo plačal normiranec s 50.000 evri prihodka?

Samostojni podjetniki, ki mesečno odvajajo določen znesek za davke ob upoštevanju normiranih stroškov, bodo predvidoma višje obdavčeni, spremembe pa bodo lahko vplivale tudi na socialne transferje. Preverite, pri kakšnih prihodkih se obeta višja obdavčitev in za koliko!

Koliko več davkov bo plačal normiranec s 50.000 evri prihodka?
