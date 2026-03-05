Američanka Kate Sullivan je klasičen primer podjetniške zgodbe, ki se rodi iz improvizacije, vztrajnosti in malo sreče. Kot poroča NBC New York (CNBC), je pri 19 letih prekinila študij na Univerzi v Koloradu, se vrnila domov in začela iskati način, kako zaslužiti nekaj denarja, medtem ko razmišlja o svoji prihodnosti. Sullivan je svojo blagovno znamko začela graditi povsem spontano – iz svoje spalnice – najprej s preprodajo vintage oblačil, nato pa s prebojem v svet nakita.

Od preprodaje oblačil do prvih kosov nakita

Kate je sprva kupovala oblačila v lokalnih trgovinah z rabljenimi kosi in jih preprodajala na platformi Depop. A ko je trg postal prenasičen, je začela iskati novo idejo. Prav takrat je našla star komplet za izdelavo nakita iz otroštva, kar je spremenilo njeno življenje. Začela je razstavljati vintage verižice, dodajati čarobne obeske in ustvarjati unikatne kose. Prvi izdelki so nastali na njeni postelji – dobesedno med kupi verižic, klešč in škatlic z obeski.

Rojstvo blagovne znamke The Sage Vintage

Leta 2020 je odprla lastno spletno stran in blagovno znamko poimenovala The Sage Vintage, po svojem psu Sage. Prehod s prodajne platforme na lastno spletno trgovino je pomenil ključen trenutek – prvič se je počutila, kot da gradi pravi posel. Kljub začetnemu načrtu, da se vrne na študij, je hitro ugotovila, da želi postati samostojna podjetnica. Pustila je univerzo in se odločila, da bo svojo energijo vložila izključno v rast podjetja.

Največja potrditev: njene izdelke nosi Gigi Hadid

Največji preboj je sledil, ko se je njen nakit pojavil pri svetovno znanih zvezdnicah. Po poročanju NBC New York je njen nakit nosila tudi Gigi Hadid, ena najbolj vplivnih oseb v modni industriji. Ta trenutek je bistveno povečal zanimanje za njeno blagovno znamko. Povečalo se je število sledilcev, povpraševanje pa je eksplodiralo.

Prihodki: več kot 570 tisoč dolarjev letno

Do leta 2024 je The Sage Vintage ustvaril osupljivih 570.000 dolarjev (491.545 evrov) letnega prometa – povsem iz ročno izdelanih kosov nakita, ki jih je Sullivan ustvarjala doma. Gre za dokaz, da lahko iz majhne sobe v družinski hiši nastane posel, ki doseže svetovni trg.

Kaj jo razlikuje od konkurence?

Po lastnih besedah – povzetih iz NBC-jevega intervjuja – je ključno to, da uporablja vintage obeske in stare verižice, zato vsak kos nosi edinstveno zgodbo. Kupci dobijo nekaj, česar ni mogoče ponoviti, kar pa je v svetu hitre mode vse bolj cenjeno.

Lekcija za mlade ustvarjalce