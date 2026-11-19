Večina ljudi bi se po karieri, vredni stotine milijonov dolarjev, verjetno umaknila v mirnejše življenje. Serena Williams pa počne ravno nasprotno. Čeprav je osvojila številne turnirje in velja za eno najuspešnejših teniških igralk vseh časov, očitno meni, da največje poslovne priložnosti šele prihajajo. Nekdanja zvezdnica namreč ustanavlja nov investicijski sklad, s katerim želi zbrati kar 200 milijonov dolarjev oziroma približno 185 milijonov evrov. Denar bo usmerila v panoge, za katere številni verjamejo, da bodo krojile prihodnje desetletje: umetno inteligenco, finančne tehnologije in zdravstvo. To ni zgodba o športu. To je zgodba o tem, kako se športni zaslužki spreminjajo v kapital, ki ustvarja nove milijone, poroča Forbes Crna Gora.

Ključne informacije - Novi sklad želi zbrati 200 milijonov dolarjev (okoli 185 milijonov evrov). - Vlagal bo v startup podjetja s področja zdravstva, financ in umetne inteligence. - Posamezne investicije bodo znašale od 1 do 10 milijonov dolarjev (od približno 925.000 do 9,25 milijona evrov). - Serena Williams je doslej prek svojega sklada podprla več kot 100 podjetij.

Stavi na umetno inteligenco in startup podjetja

Veliko nekdanjih športnikov svoj denar vlaga v nepremičnine, restavracije ali oglaševalske pogodbe. Serena je ubrala drugačno pot. Že pred leti je ustanovila investicijsko družbo Serena Ventures, prek katere je vlagala v mlada podjetja. Med njimi jih je kar 13 pozneje doseglo vrednost več kot milijardo dolarjev. To je dosežek, ki ga ne doseže večina profesionalnih vlagateljev. Zdaj želi iti še korak dlje.

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Skupaj z investitorko Beth Ferreira ustanavlja novo investicijsko družbo Starfire Ventures. Cilj je financirati med 20 in 25 perspektivnih startupov v zgodnji fazi razvoja. Povprečna investicija naj bi znašala približno pet milijonov dolarjev (okoli 4,6 milijona evrov). Podjetje je že sodelovalo pri financiranju startupa Town, ki razvija pomočnika na osnovi umetne inteligence. V investicijskem krogu so zbrali 108 milijonov dolarjev, vrednost podjetja pa so ocenili na milijardo dolarjev. To kaže, da Serena Williams resno stavi na sektor umetne inteligence, ki velja za eno najhitreje rastočih področij svetovnega gospodarstva.

Najprej športnica, zdaj vlagateljica

Po podatkih revije Forbes je Serena v karieri zaslužila več kot 600 milijonov dolarjev pred obdavčitvijo. Njeno osebno premoženje ocenjujejo na približno 400 milijonov dolarjev oziroma okoli 370 milijonov evrov. Toda zanimivo je, da se danes o njej vse pogosteje govori kot o vlagateljici in podjetnici, ne pa kot o nekdanji športnici. To je trend, ki ga v zadnjih letih spremljamo pri številnih svetovno znanih športnikih. Razlika je le v tem, da se je Serena odločila za eno najbolj tveganih, a potencialno tudi najbolj donosnih poti: vlaganje v mlada podjetja.

Vir: Forbes Crna Gora, Telegraf Biznis