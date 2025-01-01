Subvencioniran skrajšani delovnik: to načrtuje vlada

Slovenija se je skozi koronsko krizo doslej prebila brez pretresov na trgu dela, zaslugo za to pa imajo tudi ukrepi, kot je bil subvencioniran skrajšani delovnik, ki je ohranil okoli 53.000 delovnih mest in k uvedbi katerega ob slabšanju razmer te dni znova pozivajo v turizmu. Vlada sicer do konca leta načrtuje stalno tovrstno krizno shemo.