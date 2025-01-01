Cekin.si
Za podporo zagonskim podjetjem na voljo 3,2 milijona evrov
Subvencije

Za podporo zagonskim podjetjem na voljo 3,2 milijona evrov

Cena zlata do novega rekorda
Investicije

Cena zlata do novega rekorda

Dewesoft večinski lastnik mariborskega Irnasa
Gospodarstvo

Dewesoft večinski lastnik mariborskega Irnasa

Kitajska gradi najmočnejšo hidroelektrarno na svetu
Zeleno

Kitajska gradi najmočnejšo hidroelektrarno na svetu

Leto 2025 za OTP banko v duhu trajnosti in odgovornosti
OGLAS
Novice

Leto 2025 za OTP banko v duhu trajnosti in odgovornosti

Slovenski podjetniški sklad razpisuje za 20 milijonov evrov likvidnostnih posojil
Subvencije

Slovenski podjetniški sklad razpisuje za 20 milijonov evrov likvidnostnih posojil

Slovenski podjetniški sklad je v uradnem listu objavil javni razpis za 20 milijonov evrov likvidnostnih posojil za mikro, mala in srednja podjetja. Tem bodo na voljo posojila v vrednosti od 15.000 do 100.000 evrov za manjše investicije in obratna sredstva.

Za zagon socialnega podjetništva skoraj milijon evrov
Subvencije

Za zagon socialnega podjetništva skoraj milijon evrov

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je na prvem razpisu za spodbujanje projektov zadružništva in socialne ekonomije ter za zagon socialnega podjetništva v letošnjem letu izbralo 19 projektov. Skupna vrednost njihovega sofinanciranja znaša 961.020 evrov, so sporočili z ministrstva.

Spodbude podjetjem za uporabo visokozmogljivega računalništva in generativne umetne inteligence
Subvencije

Spodbude podjetjem za uporabo visokozmogljivega računalništva in generativne umetne inteligence

Preverite, kdaj je rok za oddajo prijave.

Za mala in srednja podjetja na voljo trije milijoni evrov za pridobitev certifikatov
Subvencije

Za mala in srednja podjetja na voljo trije milijoni evrov za pridobitev certifikatov

Slovenski podjetniški sklad je v sodelovanju z gospodarskim ministrstvom objavil javni poziv za finančne spodbude prek vavčerjev za pridobitev certifikatov. Mikro, malim in srednjim podjetjem so na voljo trije milijoni evrov. Vloge so možne po digitalni poti, skrajni rok je konec marca 2028.

Evropska sredstva za vavčerje in podporo zagonskim podjetjem
Subvencije

Evropska sredstva za vavčerje in podporo zagonskim podjetjem

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za spodbude malih vrednosti prek vavčerjev ter za razpis za zagotavljanje storitev za inovativne posameznike in inovativna zagonska podjetja. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za vavčerje namenil 20 milijonov, za inovativna podjetja 1,2 milijona evrov.

Podjetjem letos na voljo prek 512 milijonov evrov povratnih sredstev
Podjetništvo

Podjetjem letos na voljo prek 512 milijonov evrov povratnih sredstev

Gospodarsko ministrstvo je s SID banko in Slovenskim podjetniškim skladom (SPS) predstavilo povratne spodbude, ki so na voljo podjetjem. Do konca leta bodo omogočili preko 512 milijonov evrov posojil in finančnih instrumentov. "Cilj je podpreti podjetja pri njihovi rasti, razvoju in poslovanju," je povedal minister Matjaž Han.

Kako naj mikro, mala in srednje velika podjetja pridobijo sredstva?
Subvencije

Kako naj mikro, mala in srednje velika podjetja pridobijo sredstva?

Obstaja kar nekaj virov financiranja, med drugim pa je trenutno aktualen tudi nov paket neposrednih krizno-likvidnostnih kreditov. Paket sta pripravila Slovenski podjetniški sklad in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Do tega datuma bo Furs sprejemal vloge za pomoč gospodarstvu zaradi podražitve energentov
Gospodarstvo

Do tega datuma bo Furs sprejemal vloge za pomoč gospodarstvu zaradi podražitve energentov

Podjetja lahko od petka, 1. aprila, prek informacijskega sistema finančne uprave vlagajo vloge za pomoč na podlagi zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu.

Furs že pripravlja vlogo za pomoč ob visokih cenah energentov
Subvencije

Furs že pripravlja vlogo za pomoč ob visokih cenah energentov

Na finančni upravi pripravljajo vlogo za pomoč gospodarstvu in kmetijstvu ob visokem dvigu cen energentov. Kdaj bo pomoč na voljo?

Za katere tipe naložb ima Eko sklad največ sredstev?
Zeleno

Za katere tipe naložb ima Eko sklad največ sredstev?

Eko sklad podeljuje subvencije in ugodne kredite tudi za gospodarske subjekte. Za kaj točno in ali obstajajo kakšne omejitve glede tega, kateri gospodarski subjekti se lahko prijavijo. To so za Cekin.si povedali v Eko skladu.

Subvencioniran skrajšani delovnik: to načrtuje vlada

Slovenija se je skozi koronsko krizo doslej prebila brez pretresov na trgu dela, zaslugo za to pa imajo tudi ukrepi, kot je bil subvencioniran skrajšani delovnik, ki je ohranil okoli 53.000 delovnih mest in k uvedbi katerega ob slabšanju razmer te dni znova pozivajo v turizmu. Vlada sicer do konca leta načrtuje stalno tovrstno krizno shemo.

Subvencioniran skrajšani delovnik: to načrtuje vlada
