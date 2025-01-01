Slovenski podjetniški sklad je v uradnem listu objavil javni razpis za 20 milijonov evrov likvidnostnih posojil za mikro, mala in srednja podjetja. Tem bodo na voljo posojila v vrednosti od 15.000 do 100.000 evrov za manjše investicije in obratna sredstva.
Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je na prvem razpisu za spodbujanje projektov zadružništva in socialne ekonomije ter za zagon socialnega podjetništva v letošnjem letu izbralo 19 projektov. Skupna vrednost njihovega sofinanciranja znaša 961.020 evrov, so sporočili z ministrstva.
Slovenski podjetniški sklad je v sodelovanju z gospodarskim ministrstvom objavil javni poziv za finančne spodbude prek vavčerjev za pridobitev certifikatov. Mikro, malim in srednjim podjetjem so na voljo trije milijoni evrov. Vloge so možne po digitalni poti, skrajni rok je konec marca 2028.
Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za spodbude malih vrednosti prek vavčerjev ter za razpis za zagotavljanje storitev za inovativne posameznike in inovativna zagonska podjetja. Evropski sklad za regionalni razvoj bo za vavčerje namenil 20 milijonov, za inovativna podjetja 1,2 milijona evrov.
Gospodarsko ministrstvo je s SID banko in Slovenskim podjetniškim skladom (SPS) predstavilo povratne spodbude, ki so na voljo podjetjem. Do konca leta bodo omogočili preko 512 milijonov evrov posojil in finančnih instrumentov. "Cilj je podpreti podjetja pri njihovi rasti, razvoju in poslovanju," je povedal minister Matjaž Han.
Obstaja kar nekaj virov financiranja, med drugim pa je trenutno aktualen tudi nov paket neposrednih krizno-likvidnostnih kreditov. Paket sta pripravila Slovenski podjetniški sklad in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Podjetja lahko od petka, 1. aprila, prek informacijskega sistema finančne uprave vlagajo vloge za pomoč na podlagi zakona o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu.
Na finančni upravi pripravljajo vlogo za pomoč gospodarstvu in kmetijstvu ob visokem dvigu cen energentov. Kdaj bo pomoč na voljo?
Eko sklad podeljuje subvencije in ugodne kredite tudi za gospodarske subjekte. Za kaj točno in ali obstajajo kakšne omejitve glede tega, kateri gospodarski subjekti se lahko prijavijo. To so za Cekin.si povedali v Eko skladu.
Slovenija se je skozi koronsko krizo doslej prebila brez pretresov na trgu dela, zaslugo za to pa imajo tudi ukrepi, kot je bil subvencioniran skrajšani delovnik, ki je ohranil okoli 53.000 delovnih mest in k uvedbi katerega ob slabšanju razmer te dni znova pozivajo v turizmu. Vlada sicer do konca leta načrtuje stalno tovrstno krizno shemo.