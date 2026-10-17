Kdo med napornim jutranjim prometom, službenimi sestanki in vsakodnevnimi obveznostmi ni vsaj enkrat pomislil, da bi vse pustil za sabo in začel znova? Večina ostane pri sanjah. Britanca Tom in Olivia Herron pa sta se odločila za drugačno pot. Par je pred leti živel povsem običajno življenje v Surreyju v Angliji. Imela sta službi, hišo in ustaljeno rutino, a vse bolj ju je motil občutek, da dnevi minevajo po istem vzorcu. Zato sta se odločila za potezo, ki bi se marsikomu zdela preveč tvegana: zagnala sta spletni posel in stavila na podjetniško prihodnost. Po poročanju portala This Is Money je bil eden prvih stroškov zgolj nakup spletne strani in gostovanja, ki ju je stalo približno 30 britanskih funtov na leto (približno 35 evrov).

Od vsakodnevne rutine do življenja na Mavriciju

Danes 42-letna Tom in Olivia živita na Mavriciju, otoški državi v Indijskem oceanu. Njun vsakdan je precej drugačen od tistega, ki sta ga poznala v Angliji. Kot opisuje This Is Money, lahko delovni dan začneta celo s plavanjem v bližini delfinov, le nekaj minut od doma.

icon-expand Otok Mavricij FOTO: Shutterstock

Toda za privlačnimi fotografijami in eksotično lokacijo se skriva tudi podjetniška zgodba. Njun spletni projekt je z leti zrasel v posel, ki ustvarja več kot milijon funtov prihodkov (približno 1,16 milijona evrov). Uspela sta zgraditi mednarodno bazo strank in poslovni model, ki ni vezan na eno samo državo.

Ideja za posel se je rodila nepričakovano. Toma je nasmejalo sporočilo na WhatsAppu z digitalno obdelano fotografijo njegovega očeta, zato se je vprašal, zakaj umetne inteligence ne bi uporabili za ustvarjanje personaliziranih voščilnic. Skupaj z ženo Olivio in bratom Spencerjem so nato zagnali podjetje, ki strankam omogoča, da iz fotografij družinskih članov, prijateljev ali hišnih ljubljenčkov ustvarijo voščilnice za rojstne dneve in druge posebne priložnosti. Prav ta preprosta zamisel je sčasoma prerasla v uspešen posel z več kot milijon funti (okoli 1,16 milijona evrov) letnih prihodkov.

Romantična predstava ali premišljeno tveganje?

Zgodbe o pobegu iz pisarne in življenju na tropskem otoku so na družbenih omrežjih pogosto predstavljene kot hitra pot do finančne svobode. V resnici so takšni primeri prej izjema kot pravilo. Podatki Mednarodnega denarnega sklada (IMF) kažejo, da Mavricij ostaja gospodarsko razmeroma odporna država, vendar se tudi tam podjetja soočajo z negotovimi gospodarskimi razmerami, počasnejšo rastjo in izzivi na globalnih trgih. Prav zato je zgodba britanskega para zanimiva predvsem kot opomnik, da podjetništvo ni zgolj vprašanje dobre ideje, ampak tudi pripravljenosti na tveganje, vztrajnosti in večletnega razvoja poslovnega modela.

Sanje o spremembi imajo svojo ceno

Mnogo ljudi razmišlja o menjavi kariere, selitvi v tujino ali začetku lastnega posla. A ključna razlika med željo in uspehom je pogosto pripravljenost, da prevzamemo določeno stopnjo negotovosti. Tom in Olivia sta naredila korak, ki ga večina nikoli ne naredi. Njuna zgodba ne dokazuje, da lahko vsak postane milijonar. Kaže pa, da lahko premišljena podjetniška odločitev včasih povsem spremeni življenjsko pot.