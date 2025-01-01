Cekin.si
Sedem strategij za kratkoročne naložbe
Premoženje

Sedem strategij za kratkoročne naložbe

Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Zaposleni

Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?

Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
Vzgoja za uspeh

Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar

Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
Finance

Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje

Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Dedovanje

Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar

Vzpon digitalnih denarnic v sodobnih financah
Premoženje

Vzpon digitalnih denarnic v sodobnih financah

V zadnjih letih so digitalne denarnice postale preobrazbena sila v svetu financ. Ti praktični pripomočki so revolucionirali način upravljanja denarja, saj ponujajo priročnost, varnost in nemoteno transakcijsko izkušnjo. Z nadaljnjim tehnološkim napredkom, ki preoblikuje finančne ekosisteme, digitalne denarnice postajajo nepogrešljiv del našega vsakdana.

Zvezdniki, ki so dokazali, da za uspeh ni nikoli prepozno!
Premoženje

Zvezdniki, ki so dokazali, da za uspeh ni nikoli prepozno!

Čeprav je svet estrade pogosto poln mladih obrazov, tam ne manjka tudi veliko takih, ki so uspeh in posledično velike zaslužke osvojili šele v zrelih letih. Čeprav jih danes poznamo vsi, njihovi začetki niso bili tako uspešni ...

Ali veste, kje je Georgina Rodriguez spoznala Ronalda?
Premoženje

Ali veste, kje je Georgina Rodriguez spoznala Ronalda?

Georgina Rodriguez se je rodila v revščini, njen oče je bil pogosto v zaporu. Delala je za nekaj sto evrov na mesec. Dokler ni spoznala slavnega nogometaša.

V tem primeru ni dobro iti v trgovino
Premoženje

V tem primeru ni dobro iti v trgovino

Obstajajo situacije, ki so izredno nevarne za vaš proračun. Kako jih prepoznati in se pravočasno ustaviti?

Preverite, kako so prišli do denarja
Premoženje

Preverite, kako so prišli do denarja

Do premoženja niso prišli na enostaven način.

'Niste vi krivi, če ste se rodili revni. Ste pa odgovorni, če ste umrli revni.'
Premoženje

'Niste vi krivi, če ste se rodili revni. Ste pa odgovorni, če ste umrli revni.'

Ustanovitelj Microsofta Bill Gates je nekoč dejal: "Niste vi krivi, če ste se rodili revni. Ste pa odgovorni, če ste umrli revni." Resnica o bogataših in revnih, ki bi vam lahko spremenila življenje.

Zvezdniki, ki so denarju rekli ne
Premoženje

Zvezdniki, ki so denarju rekli ne

Pravijo, da te slava in občutek, ki pride z njo, zasvojita in pripravita do tega, da želiš več in več ... slave in denarja. A v svetu obstajajo zvezdniki, ki so slavi in denarju, ki pride z njo, rekli ne, izginili z oči svetovne javnosti in svoje življenje posvetili običajnim stvarem.

5 uspešnih navad finančnih strokovnjakov: Varčujte tudi vi kot strokovnjak
Premoženje

5 uspešnih navad finančnih strokovnjakov: Varčujte tudi vi kot strokovnjak

Pred položnicami ne boste ubežali, nenačrtovani stroški pa so tudi izredno pomembni. Kako se pripraviti na slednje in zakaj je dobro načrtovanje ključnega pomena, si preberite v nadaljevanju članka.

Pravilo 24 ur: upoštevajte ga, če želite živeti mirno in sproščeno
Premoženje

Pravilo 24 ur: upoštevajte ga, če želite živeti mirno in sproščeno

Številni imajo težave z nepremišljenim nakupovanjem. Kako se temu izogniti?

Ideje za okusne in poceni obroke
Premoženje

Ideje za okusne in poceni obroke

Kaj skuhati? Da bo zdravo, okusno, a vendarle poceni? Si tudi vi vsak dan belite glavo s temi vprašanji? Naše sledilce na Facebook strani Cekin.si smo prosili za nasvete in ideje. Poglejte, kaj so nam zaupali.

Metoda, s katero je kar 14-krat zadel glavni dobitek na loteriji

Po nekaterih izračunih imate štirikrat več možnosti, da vas bo zadela strela, kot da boste zadeli na loteriji. Statistika pa ne velja za romunskega matematika, ki je zadel 14-krat in ki trdi, da je razvil zmagovalno formulo.

Metoda, s katero je kar 14-krat zadel glavni dobitek na loteriji
Arhiv člankov
Anketa + Arhiv
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?

Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?

