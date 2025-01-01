Cekin.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Drink Duck
Drink Duck
Istrijanko
Istrijanko
Kmetija Pustotnik
Kmetija Pustotnik
Mesarstvo Stanonik
Mesarstvo Stanonik
Néa Maliá
Néa Maliá
SITA ULA
SITA ULA
Vege & Dobro
Vege & Dobro
Zeliščna kmetija Kalan
Zeliščna kmetija Kalan
Štartaj, Slovenija: na podeželju
O oddaji Glasovanje Podjetniki
Družinska kmetija navdušila Slovenijo. Preverite, kaj so naredili
Štartaj, Slovenija!

Družinska kmetija navdušila Slovenijo. Preverite, kaj so naredili

Čudežna goba, na katero prisega slovenski podjetnik
Zadovoljna.si

Čudežna goba, na katero prisega slovenski podjetnik

Slovenec ustvaril koktajl, ki spodbuja kognitivne funkcije
Vizita.si

Slovenec ustvaril koktajl, ki spodbuja kognitivne funkcije

Slovenske mlečne dobrote, ki zadovoljijo tudi najzahtevnejše
Okusno.je

Slovenske mlečne dobrote, ki zadovoljijo tudi najzahtevnejše

Vsi govorijo o prehrani brez laktoze, pa sploh vemo, zakaj?
Zadovoljna.si

Vsi govorijo o prehrani brez laktoze, pa sploh vemo, zakaj?

Otroci obožujejo kečap! Pa bi jim ga še dali, če bi vedeli, kaj je v njem?
Bibaleze.si

Otroci obožujejo kečap! Pa bi jim ga še dali, če bi vedeli, kaj je v njem?

Če obstaja živilo, ki združuje otroke vseh starosti, potem je to kečap. Otroci ga preprosto obožujejo: vanj namakajo pomfri, ga mešajo s testeninami, ga dodajajo na krožnik tudi takrat, ko odrasli zmajujemo z glavo. A resnica je, da tradicionalni kečapi pogosto niso ravno nedolžen preliv: polni so sladkorjev, koncentratov, ojačevalcev okusa in konzervansov.

Kečap, ki postavlja nove standarde: manj sladkorja, več okusa
Okusno.je

Kečap, ki postavlja nove standarde: manj sladkorja, več okusa

V Istri raste zgodba, ki dokazuje, da najbolj pristni okusi nastanejo iz ljubezni do zemlje in domačih sestavin. Janko Barbiš je med epidemijo razvil domač kečap Istrijanko, ki je narejen iz svežih pelatov San Marzano, ročno obranih in predelanih brez ene same bližnjice. To je kečap, ki ga je ustvaril oče, ki je želel svoji družini ponuditi nekaj bolj naravnega, bolj pristnega in resnično domačega.

Zdravilna moč zelišč: Zakaj so znova postala hit v zdravstvu?
Vizita.si

Zdravilna moč zelišč: Zakaj so znova postala hit v zdravstvu?

Zelišča nas spremljajo že tisočletja: v kuhinji, v domači lekarni, v obredih in v vsakdanjih rutinah. V njih je zapisana modrost narave: rastline so skozi svoj razvoj ustvarile zapletene sisteme učinkovin, ki so podpirale zdravje še dolgo pred sodobno medicino.

Slovenska zeliščarka razkrila recept za najboljšo čajno mešanico
Dominvrt.si

Slovenska zeliščarka razkrila recept za najboljšo čajno mešanico

Na čudovitih Kalobjah, daleč od mestnega vrveža, raste zgodba, ki združuje družinsko tradicijo, ljubezen do narave in znanstveni pristop. Jasna Kalan nadaljuje delo svojih staršev, prvih registriranih zeliščarjev v Sloveniji, in s tem ohranja 30-letno zgodbo, ki združuje izkušnje, znanje in predanost. Njena pot je rezultat osebne odločitve, strokovnega znanja in želje po tem, da bi delo in ljubezen njenih staršev do zelišč živelo naprej.

Državna prvakinja po poškodbi našla novo strast
Zadovoljna.si

Državna prvakinja po poškodbi našla novo strast

Včasih življenje nepričakovano spremeni smer in prav takrat se rodijo najlepše zgodbe. Tako se je zgodilo tudi Niki, nekdanji državni prvakinji v badmintonu, ki je po poškodbi našla nov način, kako združiti svojo disciplino, strast in znanje.

Nekdanja državna prvakinja razkriva, kako je rešila svoje lasišče! Danes njeno olje uporablja že več kot 3000 ljudi
Vizita.si

Nekdanja državna prvakinja razkriva, kako je rešila svoje lasišče! Danes njeno olje uporablja že več kot 3000 ljudi

Ko se ena vrata zaprejo, se pogosto odprejo druga. Tako se je zgodilo tudi Niki, nekdanji državni prvakinji v badmintonu, ki je po poškodbi svojo življenjsko pot preusmerila iz profesionalnega športa v svet naravne kozmetike. Iz osebne težave, srbečega in razdraženega lasišča, je nastala blagovna znamka Néa Maliá, ki danes navdušuje več kot 3000 uporabnikov po Sloveniji.

Vse se je začelo z enim vprašanjem: zakaj morajo živali trpeti?
Dominvrt.si

Vse se je začelo z enim vprašanjem: zakaj morajo živali trpeti?

Ko Stanko Valpatič govori o svojem življenju, se zdi, kot bi govoril o poti vračanja k sebi. "Rojen v kmečko tradicionalno okolje," pove. "Kot mladostnik sem tako lahko spoznal vsa kmečka opravila, tudi klanje živali in podobno. Marsikatero delo mi kot mladostniku ni bilo všeč, a sem vseeno moral sodelovati." Prav ta izkušnja je v njem zasejala dvom in iskreno vprašanje: zakaj tako?

Odlični namazi, ki so prava zakladnica beljakovin
Okusno.je

Odlični namazi, ki so prava zakladnica beljakovin

Stanko Valpatič je ustanovitelj blagovne znamke Vege & Dobro, pod katero nastajajo rastlinski namazi iz slovenskih stročnic. Njegov svet temelji na preprostosti, spoštovanju in čisti povezavi z naravo. "Dobro, kvalitetno in zdravo jesti, obenem pa ne zastrupljati in uničevati narave ter ubijati in mučiti živali, je moto in cilj proizvodnje Vege & Dobro," pravi. In ko ga poslušaš, začutiš, da gre za človeka, ki govori iz izkušnje, ne iz teorije.

To je družinska zgodba, ki bo ogrela vaše srce
Zadovoljna.si

To je družinska zgodba, ki bo ogrela vaše srce

V današnjem času so pristni odnosi tisti, ki nas vračajo k bistvu: k sožitju, razumevanju in skupnemu ustvarjanju. Starši in otroci si delimo več kot kri; delimo vrednote, navdih in občutek, da lahko s skupnimi močmi ustvarimo nekaj, kar ima pomen. Tam, kjer se srečata izkušnja in mladost, spoštovanje in pogum, se pogosto rodijo najlepše zgodbe.

Mati in hči navdušili z juho prihodnosti
Bibaleze.si

Mati in hči navdušili z juho prihodnosti

Na prvi pogled bi lahko rekli, da gre za klasično zgodbo družinskega podjetja, kjer sta mama in hči povezani z ljubeznijo do domače hrane. A zgodba Sita Ula je veliko več kot to. Je zgodba o tem, kako lahko tradicija, znanje in inovacija skupaj ustvarijo nekaj, kar spreminja naš pogled na hrano.

Kupujete meso? Tukaj je razlog, zakaj izvor pomeni vse

V današnjem času pogosto pozabimo, da se kakovost hrane začne pri izvoru surovin. To še posebej velja za meso: izdelek, ki zahteva skrbno rejo, premišljeno predelavo in spoštovanje do živali, da na koncu pristane kot okusna, hranljiva in trajnostna jed na našem krožniku.

Kupujete meso? Tukaj je razlog, zakaj izvor pomeni vse
Arhiv člankov
Anketa + Arhiv
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?

Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?

Uporabno
Untitled-1
Banke Seznam vseh slovenskih bank
 Untitled-1
Tečajnice Tečajnica vzajemnih skladov
 Untitled-1
Zaposlovanje Seznam prostih delovnih mest
E-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Cekin.si.

Prišlo je do napake.
Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.
Sneženje zajelo večji del države: kje bo največ snega? novice
Sneženje zajelo večji del države: kje bo največ snega?
Dončić zadel trikrat zapored iz 'garderobe', v četrto pa ni šlo ... šport
Dončić zadel trikrat zapored iz 'garderobe', v četrto pa ni šlo ...
Igralka Evangeline Lilly po udarcu v glavo utrpela možganske poškodbe popin
Igralka Evangeline Lilly po udarcu v glavo utrpela možganske poškodbe
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe Vizita.si
Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka! Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju Moskisvet.com
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Janica Kostelić jasno: Tega svojim otrokom ne dovoli Bibaleze.si
Janica Kostelić jasno: Tega svojim otrokom ne dovoli
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026 Cekin.si
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki Dominvrt.si
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Moški z močno družinsko anamnezo demence skuša premagati bolezen Vizita.si
Moški z močno družinsko anamnezo demence skuša premagati bolezen
SEKCIJE:
Naslovnica Novice Finance Nepremičnine Izobraževanje Zaposlitev Upokojitev Podjetništvo Štartaj, Slovenija 2016! Pravni nasveti Kriptovalute Štartaj, Slovenija!
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2025, Cekin.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1333