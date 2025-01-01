Družinska kmetija navdušila Slovenijo. Preverite, kaj so naredili

Če obstaja živilo, ki združuje otroke vseh starosti, potem je to kečap. Otroci ga preprosto obožujejo: vanj namakajo pomfri, ga mešajo s testeninami, ga dodajajo na krožnik tudi takrat, ko odrasli zmajujemo z glavo. A resnica je, da tradicionalni kečapi pogosto niso ravno nedolžen preliv: polni so sladkorjev, koncentratov, ojačevalcev okusa in konzervansov.
V Istri raste zgodba, ki dokazuje, da najbolj pristni okusi nastanejo iz ljubezni do zemlje in domačih sestavin. Janko Barbiš je med epidemijo razvil domač kečap Istrijanko, ki je narejen iz svežih pelatov San Marzano, ročno obranih in predelanih brez ene same bližnjice. To je kečap, ki ga je ustvaril oče, ki je želel svoji družini ponuditi nekaj bolj naravnega, bolj pristnega in resnično domačega.
Zelišča nas spremljajo že tisočletja: v kuhinji, v domači lekarni, v obredih in v vsakdanjih rutinah. V njih je zapisana modrost narave: rastline so skozi svoj razvoj ustvarile zapletene sisteme učinkovin, ki so podpirale zdravje še dolgo pred sodobno medicino.
Na čudovitih Kalobjah, daleč od mestnega vrveža, raste zgodba, ki združuje družinsko tradicijo, ljubezen do narave in znanstveni pristop. Jasna Kalan nadaljuje delo svojih staršev, prvih registriranih zeliščarjev v Sloveniji, in s tem ohranja 30-letno zgodbo, ki združuje izkušnje, znanje in predanost. Njena pot je rezultat osebne odločitve, strokovnega znanja in želje po tem, da bi delo in ljubezen njenih staršev do zelišč živelo naprej.
Včasih življenje nepričakovano spremeni smer in prav takrat se rodijo najlepše zgodbe. Tako se je zgodilo tudi Niki, nekdanji državni prvakinji v badmintonu, ki je po poškodbi našla nov način, kako združiti svojo disciplino, strast in znanje.
Ko se ena vrata zaprejo, se pogosto odprejo druga. Tako se je zgodilo tudi Niki, nekdanji državni prvakinji v badmintonu, ki je po poškodbi svojo življenjsko pot preusmerila iz profesionalnega športa v svet naravne kozmetike. Iz osebne težave, srbečega in razdraženega lasišča, je nastala blagovna znamka Néa Maliá, ki danes navdušuje več kot 3000 uporabnikov po Sloveniji.
Ko Stanko Valpatič govori o svojem življenju, se zdi, kot bi govoril o poti vračanja k sebi. "Rojen v kmečko tradicionalno okolje," pove. "Kot mladostnik sem tako lahko spoznal vsa kmečka opravila, tudi klanje živali in podobno. Marsikatero delo mi kot mladostniku ni bilo všeč, a sem vseeno moral sodelovati." Prav ta izkušnja je v njem zasejala dvom in iskreno vprašanje: zakaj tako?
Stanko Valpatič je ustanovitelj blagovne znamke Vege & Dobro, pod katero nastajajo rastlinski namazi iz slovenskih stročnic. Njegov svet temelji na preprostosti, spoštovanju in čisti povezavi z naravo. "Dobro, kvalitetno in zdravo jesti, obenem pa ne zastrupljati in uničevati narave ter ubijati in mučiti živali, je moto in cilj proizvodnje Vege & Dobro," pravi. In ko ga poslušaš, začutiš, da gre za človeka, ki govori iz izkušnje, ne iz teorije.
V današnjem času so pristni odnosi tisti, ki nas vračajo k bistvu: k sožitju, razumevanju in skupnemu ustvarjanju. Starši in otroci si delimo več kot kri; delimo vrednote, navdih in občutek, da lahko s skupnimi močmi ustvarimo nekaj, kar ima pomen. Tam, kjer se srečata izkušnja in mladost, spoštovanje in pogum, se pogosto rodijo najlepše zgodbe.
Na prvi pogled bi lahko rekli, da gre za klasično zgodbo družinskega podjetja, kjer sta mama in hči povezani z ljubeznijo do domače hrane. A zgodba Sita Ula je veliko več kot to. Je zgodba o tem, kako lahko tradicija, znanje in inovacija skupaj ustvarijo nekaj, kar spreminja naš pogled na hrano.
V današnjem času pogosto pozabimo, da se kakovost hrane začne pri izvoru surovin. To še posebej velja za meso: izdelek, ki zahteva skrbno rejo, premišljeno predelavo in spoštovanje do živali, da na koncu pristane kot okusna, hranljiva in trajnostna jed na našem krožniku.