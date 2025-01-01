Cekin.si
Sita Ula
Štartaj Slovenija! - Podjetniki

Sita Ula

Čudežna goba, na katero prisega slovenski podjetnik
Zadovoljna.si

Čudežna goba, na katero prisega slovenski podjetnik

Slovenec ustvaril koktajl, ki spodbuja kognitivne funkcije
Vizita.si

Slovenec ustvaril koktajl, ki spodbuja kognitivne funkcije

Slovenske mlečne dobrote, ki zadovoljijo tudi najzahtevnejše
Okusno.je

Slovenske mlečne dobrote, ki zadovoljijo tudi najzahtevnejše

Vsi govorijo o prehrani brez laktoze, pa sploh vemo, zakaj?
Zadovoljna.si

Vsi govorijo o prehrani brez laktoze, pa sploh vemo, zakaj?

Mesarstvo Stanonik
Štartaj Slovenija! - Podjetniki

Mesarstvo Stanonik

V mesariji Stanonik z domačo rejo in predelavo mesa v lastnem obratu glavne sestavine pridelajo sami. Leon je prepričan, da je kakovost proces. Tako med izdelavo skrbi, da vsak korak dosega visoke standarde. Rezultat je svinjska pašteta v treh različnih okusih. Privoščite si lahko okus klasik, pikant s slovenskimi čiliji Pipp in pa z okusom poletnega tartufa.

Zeliščna kmetija Kalan
Štartaj Slovenija! - Podjetniki

Zeliščna kmetija Kalan

Vsak list in cvet je na kmetiji Kalan vzgojen ekološko s spoštovanjem naravnega ritma rastline. Vsako zelišče je pobrano ročno in v točno določenem, pravem, trenutku. Le tako lahko nastanejo popolne čajne mešanice pakirane v filter vrečke, ki v sebi nosijo moč in harmonijo narave. Jasna ljubiteljem toplih napitkov ponuja dve vrsti čajnih mešanic, primernih za različne potrebe in rituale.

Istrijanko
Štartaj Slovenija! - Podjetniki

Istrijanko

Domači kečap Istrijanko je odgovor za vse, ki iščejo kečap brez konzervansov. Je domač, naraven in slasten izdelek, ki je – kot pravi Janko – dovolj kakovosten, da si ga ob pomfriju prav vsak privošči brez slabe vesti.

Néa Maliá
Štartaj Slovenija! - Podjetniki

Néa Maliá

Néa Maliá v sodelovanju z lokalnimi pridelovalci ustvarja kozmetične izdelke brez silikonov, sintetičnih parfumov in konzervansov. Vsaka sestavina – od rožmarina iz Dragonje do poprove mete iz Prekmurja – je izbrana zaradi svoje učinkovitosti in kakovosti.

Vege & Dobro
Štartaj Slovenija! - Podjetniki

Vege & Dobro

Rastlinski namazi Vege & Dobro so nekaj posebnega. Pripravljeni so izključno iz ekološko pridelanih slovenskih stročnic, zelenjave in začimb. V njih ni glutena, konzervansov ali ojačevalcev okusa. Namazi so okusna in s proteini bogata prehranska alternativa za vegane ali vse tiste, ki želijo zmanjšati vnos mesa in mesnih izdelkov.

Kmetija Pustotnik
Štartaj Slovenija! - Podjetniki

Kmetija Pustotnik

Vse se začne na hribovskih pašnikih, kjer se mlade krave pasejo do prve telitve. Nato jih namestijo v prostornih hlevih z odprtim izpustom na prosto sončno teraso. Da je njihovo mleko čim boljše poskrbijo tudi s kakovostno krmo – lastno travnato senažo. Tako s preverjenimi, domačimi surovinami zagotavljajo, da je kakovost mleka in vsake mlečne dobrote karseda visoka. Predelava poteka v majhnih serijah, z uporabo tradicionalnih postopkov, brez nepotrebnih dodatkov.

Drink Duck
Štartaj Slovenija! - Podjetniki

Drink Duck

Funkcionalni Drink Duck koktejli v sebi nosijo svežo idejo, kaj pomeni uživati. Namenjeni so vsem tistim sodobnim uživačem, ki so pripravljeni alkohol zamenjati za boljše počutje, koncentracijo in dodatno zalogo energije. Kombinacija kofeina iz zelene kave in tinkture gobe po imenu resasti bradovec poskrbi za dvig energije. Na voljo so v treh osvežilnih okusih: strawberry daiquiri, mango mojito in piña colada.

Pr' Poloni in Juriju
Štartaj Slovenija! - Podjetniki

Pr' Poloni in Juriju

Bio fermentiran mleti česen, ki je nastal na ekološki kmetiji v Kočevju.

O'KRAS
Štartaj Slovenija! - Podjetniki

O'KRAS

Kreme s sivko iz lokalne pridelave.

Mali knez
Štartaj Slovenija! - Podjetniki

Mali knez

Ste že poskusili domači sladoled iz kozjega mleka?

HUDO DOBRO

HUDO DOBRO so sadni trakci, na voljo pa so trakci z okusom jabolk, jagodičevja in banane.

HUDO DOBRO
