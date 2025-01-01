V mesariji Stanonik z domačo rejo in predelavo mesa v lastnem obratu glavne sestavine pridelajo sami. Leon je prepričan, da je kakovost proces. Tako med izdelavo skrbi, da vsak korak dosega visoke standarde. Rezultat je svinjska pašteta v treh različnih okusih. Privoščite si lahko okus klasik, pikant s slovenskimi čiliji Pipp in pa z okusom poletnega tartufa.
Vsak list in cvet je na kmetiji Kalan vzgojen ekološko s spoštovanjem naravnega ritma rastline. Vsako zelišče je pobrano ročno in v točno določenem, pravem, trenutku. Le tako lahko nastanejo popolne čajne mešanice pakirane v filter vrečke, ki v sebi nosijo moč in harmonijo narave. Jasna ljubiteljem toplih napitkov ponuja dve vrsti čajnih mešanic, primernih za različne potrebe in rituale.
Domači kečap Istrijanko je odgovor za vse, ki iščejo kečap brez konzervansov. Je domač, naraven in slasten izdelek, ki je – kot pravi Janko – dovolj kakovosten, da si ga ob pomfriju prav vsak privošči brez slabe vesti.
Néa Maliá v sodelovanju z lokalnimi pridelovalci ustvarja kozmetične izdelke brez silikonov, sintetičnih parfumov in konzervansov. Vsaka sestavina – od rožmarina iz Dragonje do poprove mete iz Prekmurja – je izbrana zaradi svoje učinkovitosti in kakovosti.
Rastlinski namazi Vege & Dobro so nekaj posebnega. Pripravljeni so izključno iz ekološko pridelanih slovenskih stročnic, zelenjave in začimb. V njih ni glutena, konzervansov ali ojačevalcev okusa. Namazi so okusna in s proteini bogata prehranska alternativa za vegane ali vse tiste, ki želijo zmanjšati vnos mesa in mesnih izdelkov.
Vse se začne na hribovskih pašnikih, kjer se mlade krave pasejo do prve telitve. Nato jih namestijo v prostornih hlevih z odprtim izpustom na prosto sončno teraso. Da je njihovo mleko čim boljše poskrbijo tudi s kakovostno krmo – lastno travnato senažo. Tako s preverjenimi, domačimi surovinami zagotavljajo, da je kakovost mleka in vsake mlečne dobrote karseda visoka. Predelava poteka v majhnih serijah, z uporabo tradicionalnih postopkov, brez nepotrebnih dodatkov.
Funkcionalni Drink Duck koktejli v sebi nosijo svežo idejo, kaj pomeni uživati. Namenjeni so vsem tistim sodobnim uživačem, ki so pripravljeni alkohol zamenjati za boljše počutje, koncentracijo in dodatno zalogo energije. Kombinacija kofeina iz zelene kave in tinkture gobe po imenu resasti bradovec poskrbi za dvig energije. Na voljo so v treh osvežilnih okusih: strawberry daiquiri, mango mojito in piña colada.
Bio fermentiran mleti česen, ki je nastal na ekološki kmetiji v Kočevju.
Kreme s sivko iz lokalne pridelave.
Ste že poskusili domači sladoled iz kozjega mleka?
HUDO DOBRO so sadni trakci, na voljo pa so trakci z okusom jabolk, jagodičevja in banane.