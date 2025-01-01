Cekin.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Pokojnine Dodatki Bivanje starostnikov
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Pokojnine

Datumi izplačil pokojnin v letu 2026

Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Zaposleni

Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?

Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
Vzgoja za uspeh

Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar

Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
Finance

Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje

Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Dedovanje

Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar

Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Pokojnine

Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?

Evropa ima med državami ogromne razlike v višini pokojnin. Preverite, kje so najvišje in najnižje ter zakaj so razlike vse večje.

Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Bivanje starostnikov

Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane

Si predstavljate, da si po dveh desetletjih ljubezni končno uresničite sanje o mirni starosti ob morju, pa se izkaže, da je to najslabša odločitev, kar sta jih kdaj sprejela?

Uskladitev pokojnin 2026: kdaj in za koliko?
Pokojnine

Uskladitev pokojnin 2026: kdaj in za koliko?

Za koliko se bodo v letu 2026 uskladile pokojnine? Ali bosta izplačana letni in zimski dodatek?

Dodatek za pomoč in postrežbo začasno ustavljen
Dodatki

Dodatek za pomoč in postrežbo začasno ustavljen

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) je zaradi prevedbe stanovalcev v domovih za starejše, ki so do konca novembra podali soglasje k prevedbi v sistem dolgotrajne oskrbe, od 1. decembra začasno ustavil izplačilo dodatka za pomoč in postrežbo. Pravica do dodatka namreč ni združljiva s sistemom dolgotrajne oskrbe, so poudarili.

Presenečenje: Grčija nova izbira upokojencev
Upokojitev

Presenečenje: Grčija nova izbira upokojencev

Grčija je imenovana za najboljšo svetovno destinacijo za upokojitev leta 2026. Ponuja dostopne življenjske stroške, kakovostno zdravstveno oskrbo in privlačno klimo, kar je presenetilo mnoge, ki so tradicionalno iskali druga evropska mesta.

Kdaj bodo decembra izplačane pokojnine? Preverite datume nakazil
Pokojnine

Kdaj bodo decembra izplačane pokojnine? Preverite datume nakazil

Decembrske pokojnine bodo izplačane nekoliko prej zaradi praznikov. Preverite točne datume nakazil in kaj morate vedeti pred koncem leta.

Znano, kdaj bo izplačan zimski dodatek upokojencem in invalidom
Dodatki

Znano, kdaj bo izplačan zimski dodatek upokojencem in invalidom

Ali ste upravičeni do zimskega dodatka? Preverite, kdaj bo izplačilo v višini 150 evrov.

Upokojenci, preverite: 150 evrov zimskega dodatka prejmete kmalu
Dodatki

Upokojenci, preverite: 150 evrov zimskega dodatka prejmete kmalu

Poslanci potrdili tudi izplačilo zimskega dodatka upokojencem.

Kaj storiti, če ostanete sami? Finančni in čustveni vodnik po izgubi partnerja
Upokojitev

Kaj storiti, če ostanete sami? Finančni in čustveni vodnik po izgubi partnerja

Izguba partnerja je ena najtežjih življenjskih preizkušenj. Kako se v teh težkih trenutkih soočiti z bolečino, urediti birokracijo, finance in dediščino ter najti novo ravnotežje v vsakdanjem življenju? Članek je namenjen vsem, ki se znajdejo sami – in tistim, ki želijo razumeti.

101-letnica, ki še vedno dela šest dni na teden: 'Če bi se upokojila, bi umrla'
Dodatki

101-letnica, ki še vedno dela šest dni na teden: 'Če bi se upokojila, bi umrla'

Ann Angeletti, 101-letna lastnica zlatarne, še vedno dela polne izmene šest dni na teden. Njena zgodba je navdihujoča lekcija o strasti, vztrajnosti in življenjski energiji.

Kalkulator: primerjajte zdajšnjo ceno oskrbnine v domu starejših in ceno po novem

Ministrstvo za solidarno prihodnost tudi na podlagi informativnih cen za oskrbo v domovih za starejše, ki so jih zbrali, zagotavlja, da bo oskrbnina po 1. decembru v sistemu dolgotrajne oskrbe nižja. Soglasje k prevedbi v novi sistem je treba oddati do konca novembra. Pripravili so tudi kalkulator za primerjavo med zdajšnjo ceno in ceno po novem.

Kalkulator: primerjajte zdajšnjo ceno oskrbnine v domu starejših in ceno po novem
Arhiv člankov
Anketa + Arhiv
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?

Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?

Uporabno
Untitled-1
Banke Seznam vseh slovenskih bank
 Untitled-1
Tečajnice Tečajnica vzajemnih skladov
 Untitled-1
Zaposlovanje Seznam prostih delovnih mest
E-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Cekin.si.

Prišlo je do napake.
Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.
Sneženje zajelo večji del države: kje bo največ snega? novice
Sneženje zajelo večji del države: kje bo največ snega?
Dončić zadel trikrat zapored iz 'garderobe', v četrto pa ni šlo ... šport
Dončić zadel trikrat zapored iz 'garderobe', v četrto pa ni šlo ...
Igralka Evangeline Lilly po udarcu v glavo utrpela možganske poškodbe popin
Igralka Evangeline Lilly po udarcu v glavo utrpela možganske poškodbe
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe Vizita.si
Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh Okusno.je
5 jedi, ki pomagajo prebavi po obilnih prazničnih dneh
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka! Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju Moskisvet.com
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Janica Kostelić jasno: Tega svojim otrokom ne dovoli Bibaleze.si
Janica Kostelić jasno: Tega svojim otrokom ne dovoli
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026 Cekin.si
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki Dominvrt.si
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
Moški z močno družinsko anamnezo demence skuša premagati bolezen Vizita.si
Moški z močno družinsko anamnezo demence skuša premagati bolezen
SEKCIJE:
Naslovnica Novice Finance Nepremičnine Izobraževanje Zaposlitev Upokojitev Podjetništvo Štartaj, Slovenija 2016! Pravni nasveti Kriptovalute Štartaj, Slovenija!
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2025, Cekin.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1333