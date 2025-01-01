Evropa ima med državami ogromne razlike v višini pokojnin. Preverite, kje so najvišje in najnižje ter zakaj so razlike vse večje.
Si predstavljate, da si po dveh desetletjih ljubezni končno uresničite sanje o mirni starosti ob morju, pa se izkaže, da je to najslabša odločitev, kar sta jih kdaj sprejela?
Za koliko se bodo v letu 2026 uskladile pokojnine? Ali bosta izplačana letni in zimski dodatek?
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) je zaradi prevedbe stanovalcev v domovih za starejše, ki so do konca novembra podali soglasje k prevedbi v sistem dolgotrajne oskrbe, od 1. decembra začasno ustavil izplačilo dodatka za pomoč in postrežbo. Pravica do dodatka namreč ni združljiva s sistemom dolgotrajne oskrbe, so poudarili.
Grčija je imenovana za najboljšo svetovno destinacijo za upokojitev leta 2026. Ponuja dostopne življenjske stroške, kakovostno zdravstveno oskrbo in privlačno klimo, kar je presenetilo mnoge, ki so tradicionalno iskali druga evropska mesta.
Decembrske pokojnine bodo izplačane nekoliko prej zaradi praznikov. Preverite točne datume nakazil in kaj morate vedeti pred koncem leta.
Ali ste upravičeni do zimskega dodatka? Preverite, kdaj bo izplačilo v višini 150 evrov.
Poslanci potrdili tudi izplačilo zimskega dodatka upokojencem.
Izguba partnerja je ena najtežjih življenjskih preizkušenj. Kako se v teh težkih trenutkih soočiti z bolečino, urediti birokracijo, finance in dediščino ter najti novo ravnotežje v vsakdanjem življenju? Članek je namenjen vsem, ki se znajdejo sami – in tistim, ki želijo razumeti.
Ann Angeletti, 101-letna lastnica zlatarne, še vedno dela polne izmene šest dni na teden. Njena zgodba je navdihujoča lekcija o strasti, vztrajnosti in življenjski energiji.
Ministrstvo za solidarno prihodnost tudi na podlagi informativnih cen za oskrbo v domovih za starejše, ki so jih zbrali, zagotavlja, da bo oskrbnina po 1. decembru v sistemu dolgotrajne oskrbe nižja. Soglasje k prevedbi v novi sistem je treba oddati do konca novembra. Pripravili so tudi kalkulator za primerjavo med zdajšnjo ceno in ceno po novem.