Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) je zaradi prevedbe stanovalcev v domovih za starejše, ki so do konca novembra podali soglasje k prevedbi v sistem dolgotrajne oskrbe, od 1. decembra začasno ustavil izplačilo dodatka za pomoč in postrežbo. Pravica do dodatka namreč ni združljiva s sistemom dolgotrajne oskrbe, so poudarili.
Ministrstvo za solidarno prihodnost tudi na podlagi informativnih cen za oskrbo v domovih za starejše, ki so jih zbrali, zagotavlja, da bo oskrbnina po 1. decembru v sistemu dolgotrajne oskrbe nižja. Soglasje k prevedbi v novi sistem je treba oddati do konca novembra. Pripravili so tudi kalkulator za primerjavo med zdajšnjo ceno in ceno po novem.
Madeira postaja priljubljena destinacija za upokojence – zaradi blage klime, nizkih stroškov življenja in ugodnega davčnega sistema.
Vedno več ljudi želi po upokojitvi živeti drugače in pri tem ne porabiti veliko denarja. Je res treba vse to poiskati čez mejo?
Prve odločbe o pravici do dolgotrajne oskrbe na domu naj bi bile po napovedi pristojnih izdane septembra. Tisti, ki ne bodo upravičeni do nje, se bodo morali znajti in pomoč poiskati drugje. Posamezni centri za socialno delo poudarjajo, da je možnosti zanje več. Pri tem omenjajo pomoč na domu, socialni servis in ponudbo medgeneracijskih centrov.
Prejšnji nemški model oskrbe starejših in slabotnih je v krizi – domovi za ostarele in negovalni domovi postajajo vse dražji. Kateri koncepti bi lahko pomagali?
Upokojenci se v vzhodni Evropi običajno soočajo z večjimi finančnimi težavami, medtem ko so stopnje revščine v nordijskih in zahodnoevropskih državah na splošno nižje. Švica in Združeno kraljestvo sta tukaj izjema, saj kažeta primerjalno visoko stopnjo revščine med upokojenci. Kje je Slovenija?
Vlada je objavila nove cene storitev dolgotrajne oskrbe na domu in v institucijah, skupaj z dodatkom za dvojezičnost. Sistem vrednotenja storitev bo izboljšal preglednost in omogočil boljše storitve po meri posameznika. Uporabniki domov za starejše bodo finančno razbremenjeni, pri čemer bo socialnovarstvene storitve krila blagajna.
Staranje prebivalstva postaja vse večji problem po vsem svetu in eno ključnih vprašanj je, kdo bo poskrbel za tako veliko število starejših ljudi. Vemo, kaj se dogaja v slovenskih domovih za ostarele, kjer ni kadra, ki bi skrbel za starejše. Nismo edini, ki se spopadamo s takšnimi težavami. Tehnološko izjemno napredna država - Singapur - se bo poskušala tega problema lotiti s pomočjo umetne inteligence.
Pri izbiri primernega bivališča za starostnike je pomembno upoštevati različne dejavnike, ki zagotavljajo udobje, varnost in kakovost življenja. Starostniki imajo posebne potrebe in želje, zato je ključno izbrati bivališče, ki ustrezno zadovoljuje vse njihove potrebe.
Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja načrtuje gradnjo približno 220 stanovanj za starejše in upokojence v različnih delih države. Investicija bo skupno znašala približno 40 milijonov evrov, gradnjo pa naj bi končali do konca leta 2027.