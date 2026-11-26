Potreba po oskrbi se pri večini ljudi pojavlja postopoma, s staranjem in napredovanjem kroničnih bolezni. Človek začne počasi pešati in postaja vse manj samostojen, odrasli otroci pa najprej opazijo, da starš potrebuje pomoč pri posameznih vsakodnevnih opravilih. Pogosto se začne precej neopazno: otrok pelje starša v trgovino, mu prinese živila, opravi manjša gospodinjska opravila, mu pomaga pri plačevanju položnic in drugih denarnih zadevah, urejanju dokumentacije ali ga odpelje k zdravniku, je začetek oskrbovanja opisala Janja Grabić z Inštituta Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje. Gre za pomoč pri tako imenovanih instrumentalnih vsakodnevnih opravilih, torej dejavnostih, ki človeku omogočajo samostojno življenje v domačem okolju. Ko bolezen napreduje in človek postaja vse manj samostojen, pa lahko potrebuje pomoč tudi pri osnovnih vsakodnevnih opravilih, kot so umivanje, oblačenje, vstajanje, uporaba stranišča, gibanje in hranjenje. V napredovalih fazah bolezni je lahko potrebna celo stalna prisotnost in pomoč druge osebe.

Oskrbovalna vloga seveda ne nastopi vedno postopoma. Po poškodbi, zlomu kolka, možganski kapi ali drugem nenadnem zdravstvenem dogodku se lahko tudi sicer razmeroma samostojen človek čez noč znajde v položaju, ko potrebuje intenzivno pomoč. Njegovi bližnji se morajo tako nenadoma prilagoditi novi situaciji, pogosto brez predhodnega znanja ali priprav.

Ne glede na to, kako se oskrbovanje začne, se odrasli otroci pogosto niti ne zavedajo, da so postali oskrbovalci, saj gre namreč za preplet več vlog. "Hčerka tako ostaja hčerka, lahko pa je hkrati tudi oskrbovalka, v nekem delu zaupnica ali prijateljica. Podobno je žena možu najprej žena, šele nato vse drugo," je pojasnila sogovornica. Vloge se med seboj ne izključujejo, vendar lahko neprepoznavanje oskrbovalne vloge povzroči, da svojci ne poiščejo informacij, znanja in podpore, ki bi jim olajšali skrb za bližnjega. Zato je pomembno, da ljudje pri sebi in drugih prepoznajo oskrbovanje kot pomembno in zahtevno delo. Tako lahko svojci pravočasno poiščejo pomoč in podporo, hkrati pa se tudi v širši družbi okrepi zavedanje o vrednosti dela, ki ga opravljajo družinski člani in drugi neformalni oskrbovalci.

Poleg fizične obremenitve svojci dajo čas in delo, včasih tudi lastno socialno varnost

icon-expand Skrb za ostarele starše pogosto pomeni usklajevanje službe, družinskega življenja in vsakodnevnih obveznosti. FOTO: Shutterstock

Oskrbo ob fizični obremenitvi pogosto spremlja tudi finančno breme, ki ga ne predstavljajo le računi za storitve in pripomočke. Neformalni oskrbovalci za svoje delo praviloma ne prejemajo plačila. Pomemben del je čas, ki ga svojci namenijo skrbi za bližnjega; oskrba se lahko začne z nekaj urami pomoči na teden, v zahtevnejših primerih pa zapolni večji del dneva in celo noči. Natančnih podatkov o obsegu neformalne oskrbe v Sloveniji nimamo, saj se ne spremlja sistematično, je sporočila dr. Lea Lebar z Inštituta za socialno varstvo (IRSSV). Ocene o številu neformalnih oskrbovalk in oskrbovalcev pa se med različnimi raziskavami precej razlikujejo. Eurocarers je leta 2024 na podlagi podatkov Evropske raziskave kakovosti življenja ocenil, da je v Sloveniji približno 220.848 neformalnih oskrbovalk in oskrbovalcev oziroma 10,7 odstotka prebivalstva. Precej višjo oceno je na podlagi ankete iz leta 2022 podal Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE): po njegovih podatkih naj bi bilo neformalnih oskrbovalk in oskrbovalcev 474.574 oziroma 22,5 odstotka prebivalstva. Razširjenost neformalne oskrbe ponazarja tudi podatek, da so imele tri četrtine oseb, vključenih v ocenjevanje v pilotnih projektih s področja dolgotrajne oskrbe med letoma 2018 in 2020, vsaj eno osebo, ki jim je zagotavljala neformalno oskrbo. Ekonomska vrednost tega dela je po oceni Generalnega direktorata Evropske komisije za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje iz leta 2021 precejšnja, znašala naj bi med 1,4 in 4,2 odstotka BDP, kar je primerljivo z javnim vlaganjem v dolgotrajno oskrbo.

Breme oskrbe se lahko pokaže tudi na delovnem mestu

Svojci morajo zaradi obiskov, spremstva in nepredvidljivih situacij pogosto prilagajati delovne obveznosti, koristiti dopust ali zmanjšati obseg zaposlitve, nekateri se odpovedo napredovanju ali celo zapustijo trg dela. Podatki Statističnega urada za leto 2025 denimo kažejo, da je zaradi skrbi za otroke ali odrasle svoje delo prilagodilo 23 odstotkov delovno aktivnih žensk in približno 10 odstotkov moških, a ker podatki zajemajo skrb za otroke in odrasle sorodnike, jih ni mogoče pripisati samo oskrbi staršev. Poleg časa in morebitnega izpada dohodka imajo družine tudi neposredne stroške. Med njimi so prevozi in spremstvo, prilagoditve stanovanja, dodatna oprema, pripomočki in potrošni material, ki jih ne krijejo druge pravice; družine lahko same krijejo tudi stroške izdelkov za osebno nego in inkontinenco. Breme oskrbe pa ni enakomerno porazdeljeno niti med spoloma. Dr. Lea Lebar je izpostavila, da odgovornost za oskrbo staršev pogosteje in intenzivneje prevzemajo hčere, pomemben del pomoči pa zagotavljajo tudi njihovi partnerji in partnerke. Ženske ob tem praviloma prejmejo manj pomoči drugih.

Kaj krije novi sistem dolgotrajne oskrbe in kaj mora plačati uporabnik?

icon-expand Dolgotrajna oskrba FOTO: Shutterstock

Pri ocenjevanju vseh stroškov je treba razlikovati med pravicami iz obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo in storitvami po Zakonu o socialnem varstvu. Gre za različne oblike podpore, ki se tudi financirajo različno.

Zakon o dolgotrajni oskrbi predvideva pet osnovnih pravic: oskrbovalca družinskega člana, dolgotrajno oskrbo na domu, dolgotrajno oskrbo v instituciji, dnevno dolgotrajno oskrbo in denarni prejemek. O upravičenosti do dolgotrajne oskrbe odloča center za socialno delo prek pristojne vstopne točke, ki na podlagi ocene potreb posameznika ugotovi njegovo upravičenost. Ob izpolnjevanju drugih zakonskih pogojev se upravičena oseba uvrsti v eno od petih kategorij, od katere je odvisen obseg pripadajočih storitev oziroma višina denarnega prejemka. Pri dolgotrajni oskrbi na domu je glede na kategorijo upravičenosti mogoče pridobiti 20, 40, 60, 80 ali 110 ur storitev mesečno, ki vključujejo pomoč pri osnovnih in podpornih dnevnih opravilih ter določene storitve zdravstvene nege, vezane na osnovna dnevna opravila. V okviru obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo uporabnik trenutno ne doplačuje za storitve v priznanem obsegu. Tako osebi v tretji kategoriji pripada 60 ur storitev mesečno, osebi v peti kategoriji pa 110 ur. Sistem se financira iz prispevkov za obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo in sredstev državnega proračuna. Podobno obvezno zavarovanje krije oskrbni del dolgotrajne oskrbe v instituciji. Stanovalec še naprej plačuje nastanitev in prehrano ter morebitni nadstandard in dodatne plačljive storitve. Zdravstvena nega in rehabilitacija, ki sta del osnovne zdravstvene dejavnosti, se krijeta iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Za standardno nastanitev in prehrano velja cenovna omejitev, vezana na višino zagotovljene pokojnine, ki trenutno znaša 826,15 evra. To ni enotna položnica, ki bi jo moral plačati vsak stanovalec, temveč zgornja meja za standardno nastanitev in prehrano; dejanski znesek je odvisen od konkretne namestitve, nadstandardnih pogojev in dodatnih storitev. Če stanovalec stroškov ne zmore plačevati nastanitve in prehrane, lahko pri pristojnem centru za socialno delo zaprosi za delno ali celotno oprostitev plačila. Pri tem svojci niso avtomatično dolžni poravnati stroškov namesto njega zgolj zato, ker jih sam ne zmore; njihova morebitna obveznost je odvisna od zakonskih pogojev in njihovih finančnih zmožnosti. Kaj v primeru, če nimate denarja za preživljanje ostarelih staršev, si lahko preberete TUKAJ. Vendar pa ima lahko javno financiranje oprostitve posledice tudi za dedovanje: po 128. členu Zakona o dedovanju se lahko dedovanje zapustnikovega premoženja omeji do višine prejete pomoči. Če je stroške krila občina, lahko ustrezen del zapuščine pripade občini. Dediči se lahko temu izognejo tako, da se zavežejo povrniti vrednost prejete pomoči, zakon pa določa tudi primere, ko se občina oziroma država lahko odpove povračilu. Drugače je pri pomoči družini na domu, ki je socialnovarstvena storitev po Zakonu o socialnem varstvu in je ločena od dolgotrajne oskrbe na domu. Konec decembra 2025 jo je prejemalo 9.452 uporabnikov, med njimi tudi ljudje, ki še niso uveljavljali dolgotrajne oskrbe ali čakajo na odločbo, do nje niso upravičeni oziroma izberejo denarni prejemek in ga namenijo plačilu pomoči. Občina subvencionira storitev najmanj v višini 50 odstotkov stroškov, preostanek pa praviloma plača uporabnik oziroma drug zavezanec za plačilo. Če uporabnik ne zmore poravnati stroškov, lahko pri pristojnem centru za socialno delo zaprosi za delno ali celotno oprostitev plačila.

Koliko lahko stane pomoč na domu? Pri stroških je razlika med dolgotrajno oskrbo na domu, ki se v priznanem obsegu pravice trenutno financira iz obveznega zavarovanja, in socialnovarstveno pomočjo družini na domu, pri kateri uporabnik praviloma plača del stroškov, preostanek pa subvencionira občina. Ob koncu leta 2025 je povprečna cena za uporabnika ob delavnikih znašala 7,57 evra na uro. Po tej ceni bi 20 ur mesečno pomenilo približno 151 evrov, 60 ur pa 454 evrov. Gre za povprečno uporabniško ceno, zato se dejanski stroški razlikujejo glede na občino in izvajalca. Pri tej povprečni ceni bi okvirni mesečni strošek znašal: Obseg pomoči v urah ---> Okvirni mesečni strošek v € 10 ur na mesec ---> 75,70 € 20 ur na mesec ---> 151,40 € 40 ur na mesec ---> 302,80 € 60 ur na mesec ---> 454,20 € Gre za ponazoritev na podlagi povprečne uporabnikove cene, ne za enotno tarifo. Dejanska cena se razlikuje glede na občino, izvajalca in čas izvajanja storitve, ob nedeljah, praznikih in v drugih posebnih okoliščinah pa je lahko tudi višja, zato je treba ceno preveriti pri lokalnem izvajalcu. Pri znesku niso vključeni morebitni dodatni izdatki za prevoze, spremstvo, pripomočke, potrošni material, prilagoditve stanovanja ali zasebne storitve.

icon-expand Pomoč starejšim svojcem ne zahteva le časa, temveč lahko prinese tudi finančno breme. FOTO: Shutterstock

Sistem se širi, a dejanska pomoč ostaja izziv

Novi sistem dolgotrajne oskrbe lahko družinam prinese finančno razbremenitev, saj del stroškov oskrbe prevzema obvezno zavarovanje. Vendar je dejanski učinek odvisen tudi od tega, ali posameznik pravico pridobi ter ali so mu storitve na voljo takrat in v obsegu, ko jih potrebuje. Na IRSSV za zdaj še nimajo izračuna, kolikšen delež stroškov, ki so jih doslej nosile družine, je z uvedbo novega sistema prevzelo javno financiranje. Po podatkih IRSSV je bilo sicer konec septembra 2026 v sistem dolgotrajne oskrbe vključenih približno 35.000 ljudi. Na dan 30. septembra je bilo sklenjenih 17.345 osebnih načrtov za dolgotrajno oskrbo v instituciji in 738 osebnih načrtov za dolgotrajno oskrbo na domu. Podatki kažejo, da se sistem vzpostavlja, vendar je vprašanje, ali bo mogoče zagotoviti dovolj pravočasne in obsežne formalne oskrbe na domu. V Sloveniji je v primerjavi z evropskim povprečjem več starejših v institucionalni oskrbi, manj pa jih prejema oskrbo na domu, kažejo podatki za leto 2022 iz poročila Long-term care settings for older people, ki ga je za Evropsko komisijo pripravila Evropska mreža za analizo socialne politike (ESPAN). Delež prebivalcev, starih 65 let ali več, ki so prejemali javno institucionalno oskrbo, je v Sloveniji znašal 4,2 odstotka, v povprečju EU-27 pa 3,3 odstotka. Pri javni oskrbi na domu je bil delež v Sloveniji 4,1 odstotka, v povprečju EU-27 pa 5,5 odstotka.

O razpoložljivosti pomoči v domačem okolju veliko povedo tudi podatki o socialnovarstveni storitvi pomoč na domu, ki je ločena od pravice do dolgotrajne oskrbe na domu. Zadnja analiza IRSSV o izvajanju storitve za leto 2025 kaže, da potrebe še vedno niso v celoti zadovoljene. Na dan 31. decembra 2025 je bilo v storitev vključenih 9.452 uporabnikov, na čakalnem seznamu pa je bilo najmanj 1.961 oseb. Storitev je bila v okviru mreže javne službe pravno-formalno zagotovljena v vseh 212 občinah, izvajalo pa jo je 73 izvajalcev. A njena časovna dostopnost je bila precej različna; v 31 občinah je bila na voljo samo ob delavnikih dopoldne. Formalna zagotovljenost torej še ne pomeni, da je pomoč uporabnikom na voljo takrat in v obsegu, kot jo potrebujejo. Tudi na Inštitutu opozarjajo na kadrovske težave izvajalcev, zaradi katerih je težko zagotoviti pomoč večkrat na dan, zvečer ali ob koncih tedna. "Največje vrzeli vidimo pri pravočasni in dovolj obsežni formalni oskrbi na domu," je poudarila dr. Lea Lebar. Kadar pomoč ni zagotovljena pravočasno, termini ne ustrezajo potrebam ali obseg storitev ne zadošča, morajo družine dodatno oskrbo poiskati na trgu ali jo zagotoviti same. Posebej zahtevno je organizirati oskrbo po odpustu iz bolnišnice, skrbeti za osebo z demenco v domačem okolju ali omogočiti razbremenitev svojcev.

Kako preprečiti, da bi vse breme prevzel en sam otrok?

V družinah se dostikrat zgodi, da največji del skrbi prevzame ena oseba, pogosto tisti, ki živi najbližje, ima nekoliko več časa ali čuti največjo odgovornost. Toda takšna ureditev je dolgoročno težko vzdržna, še posebej, če se potrebe starša povečujejo.

icon-expand Ko starši potrebujejo vse več pomoči, je dobro, če si družinski člani razdelijo skrb in pravočasno poiščejo podporo. FOTO: Shutterstock

Janja Grabić zato svetuje pravočasen in odkrit pogovor med vsemi vpletenimi. Ko postane jasno, da bo starš potreboval več pomoči, je smiselno organizirati družinski sestanek, na katerem sodeluje tudi starš, če mu zdravstveno stanje omogoča. Družinski člani naj se pogovorijo, kaj kdo zmore, koliko časa ima na voljo in katere naloge lahko prevzame. Pomoč si lahko razdelijo po dnevih ali po vrstah opravil: eden ureja prevoze in zdravnike, drugi nakupovanje, tretji finance in dokumentacijo, nekdo pa prevzame redne obiske. "Pomembno je, da se naloge razdelijo glede na zmožnosti, da ima glavni oskrbovalec možnost oddiha in nekaj časa zase," je poudarila sogovornica. Za dodatno pomoč lahko prosite sosede, prijatelje in druge iz lokalne skupnosti. Sosed lahko denimo preveri, ali je z oskrbovanim vse v redu, mu kaj prinese ali mu dela družbo, medtem ko so družinski člani v službi ali oddaljeni. V pomoč so lahko tudi dostava obrokov, občinski prevozi za starejše, prostovoljski programi in dnevno varstvo. Pomembno je zlasti, da je v družini čim prej dogovor o delitvi nalog. "Če se odgovornost v družini ne razdeli in se o njej ne pogovarjajo, lahko nastanejo zamere, občutek nepravičnosti in spori med sorojenci. Po drugi strani pa lahko skupna skrb družinske člane tudi poveže in jim omogoča tako osebno kot skupno rast," je pojasnila Janja Grabić.

Znanje in podpora sta del dobre oskrbe

Oskrbovanje ni samo organizacijska naloga. Svojci se lahko znajdejo pred zahtevnimi opravili, kot so pomoč pri osebni higieni, premikanju in hranjenju, sporazumevanje z osebo z demenco ali prepoznavanje sprememb zdravstvenega stanja. Večina se tega ne nauči vnaprej, zato je pomembno, da imajo možnost pridobiti praktično znanje. Na Inštitutu Antona Trstenjaka izvajajo Usposabljanje za družinske in druge neformalne oskrbovalce, ki ga v sodelovanju z občinami organizirajo v različnih krajih po Sloveniji. Program obsega 10 tedenskih srečanj, na katerih sodelujejo strokovnjaki različnih področij, med njimi patronažne medicinske sestre, fizioterapevti, zdravniki in socialni delavci, ki na praktičen način predstavijo pomembne vsebine domače oskrbe. Udeleženci med drugim spoznajo osnove nege, komunikacijo z oskrbovano osebo, demenco, skrb za lastno zdravje in preprečevanje izgorelosti ter možnosti ob prehodu svojca v dom za starejše. "Ko se nekdo znajde v vlogi družinskega ali drugega neformalnega oskrbovalca, potrebuje več različnih oblik podpore. Ne gre samo za praktično pomoč pri negi, ampak tudi za zdravstveno, socialno, psihološko in informacijsko podporo," je poudarila Janja Grabić. Na zdravstvenem področju je pomemben prvi sogovornik osebni zdravnik, ki spremlja zdravstveno stanje starejšega, patronažna služba pa lahko pomaga pri zdravstveni negi na domu in svetuje svojcem, kako varneje pomagati pri vstajanju, premikanju in drugih opravilih. Pri socialni podpori so pomembni centri za socialno delo, lokalni izvajalci pomoči na domu, domovi za starejše ter nevladne in prostovoljske organizacije. Med možnostmi, ki jih je vredno preveriti, je tudi dostava obrokov na dom, občine nudijo organizirane prevoze za starejše, ponekod je dostopno dnevno varstvo, družabništvo in prostovoljski programi. Pomemben del podpore je tudi redni človeški stik; če nekdo starejšega obišče, ga pokliče ali z njim preživi nekaj časa, ne prispeva samo k njegovemu boljšemu počutju, ampak tudi k večji varnosti. Svojcem pa omogoča, da v tem času opravijo druge obveznosti ali si vzamejo nekaj odmora.

Če pa starš zavrača pomoč, je pomembno, da se z njim pogovorite spoštljivo in brez vsiljevanja. Pomoč naj bo načrtovana ob upoštevanju njegovih želja, zmožnosti in pravice do odločanja o lastnem življenju. Včasih je lažje začeti z manjšo, konkretno pomočjo, na primer z dostavo kosila ali prevozom k zdravniku, in šele nato postopoma odpirati pogovor o drugih potrebah.

Kdaj domača oskrba ni več dovolj?

Za odločitev, kdaj domača oskrba ni več ustrezna rešitev, ni enotnega merila. Pomembno je spremljati tako potrebe starejšega človeka kot zmožnosti njegovih bližnjih. Če človek potrebuje stalno spremstvo, pomoč ponoči ali zahtevno nego, ki je svojci ne zmorejo zagotoviti, je treba razmisliti o dodatni strokovni pomoči ali drugi obliki bivanja in oskrbe. Enako velja, če oskrba resno ogroža zdravje, službo ali družinsko življenje glavnega oskrbovalca, je pojasnila Janja Grabić. To ne pomeni, da so se svojci odpovedali ali da so zapustili bližnjega, je dodala. Nasprotno, odgovorno je prepoznati, kdaj človek potrebuje več pomoči, kot jo družina sama lahko zagotovi. Tudi ob namestitvi v dom za starejše svojci ostajajo pomemben del življenja in podpore svojega bližnjega. "Nasvet družinam je, naj pomoč in informacije poiščejo čim prej, ne šele takrat, ko so že na robu svojih moči. Naj se pogovarjajo, povezujejo, pridobivajo znanje in si dovolijo sprejeti pomoč. Oskrba je skupna naloga, ne preizkus vzdržljivosti enega človeka," je poudarila.

Oskrba tudi v partnerskih odnosih