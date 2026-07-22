Prav to vprašanje si je zastavila danes 75-letna upokojenka, ki je svojo zgodbo delila na platformi Quora. Ko je dosegla upokojitveno starost, se je odločila za nekaj, kar se mnogim zdi skoraj nepredstavljivo - prodala je veliko družinsko hišo, se znebila večine svojega premoženja in se preselila v majhen mobilni dom, postavljen na parceli hčerke, poroča stran Blic žena. Danes pravi, da ji ni žal niti za eno stvar, ki jo je pustila za seboj.

'Znebila sem se več ton stvari'

Kot je pojasnila v svoji izpovedi, se je na upokojitev pripravljala več let. Že okoli 60. leta starosti je začela razmišljati, kako bo živela v poznejših letih in kaj bo zanjo res pomembno. Namesto velike hiše z veliko prostora se je odločila za bistveno manjši dom.

icon-expand V starosti je najpomembnejše, da se sprostite in uživate. Kupi nepotrebnih stvari in prevelike hiše, za katere starejši ne zmorejo več skrbeti, so odveč. FOTO: Shutterstock

Njen novi dom obsega večji bivalni prostor, manjšo sobo za hobije in shranjevanje ter kopalnico. Čeprav je morala opustiti nekatere navade in udobje, pravi, da je pridobila veliko več, kot je izgubila. Največje presenečenje zanjo je bilo, kako osvobajajoč je bil proces pospravljanja in zmanjševanja lastnine. "Bilo je naporno, a neverjetno osvobajajoče, ko sem se znebila vsega, kar sem nabrala skozi življenje. Ničesar ne pogrešam," je povedala.

Vedno več starejših izbere manj

Njena zgodba ni osamljen primer. Tuji mediji že nekaj let poročajo o naraščajočem trendu med starejšimi, ki po upokojitvi zavestno zmanjšujejo življenjski prostor. Stran Business Insider je denimo predstavila zgodbo nizozemskega para, ki je v svojih šestdesetih letih prodal družinsko hišo in zgradil majhen dom. Poudarila sta, da jima manjši dom prinaša manj stroškov, manj vzdrževanja in več finančne svobode. Pri tem sta ugotovila, da je bilo oddajanje in podarjanje stvari veliko manj boleče, kot sta pričakovala. Podobno ugotavljajo tudi številni strokovnjaki za staranje prebivalstva. Stran The Guardian poroča, da si veliko starejših želi življenje organizirati tako, da ostanejo čim bolj samostojni, zmanjšajo stroške bivanja ter živijo v skupnostih ali domovih, ki jih ne obremenjujejo z velikimi vzdrževalnimi stroški.

V ospredje prihaja nova definicija bogastva

Če je bila nekoč velika hiša simbol uspeha, danes nekateri upokojenci uspeh vidijo drugače. Namesto dodatnih sob cenijo čas, mobilnost, manj računov in manj vsakodnevnih obveznosti.

icon-expand Starejši moški in ženska uživata v lepem dnevu. FOTO: Shutterstock

Po poročanju različnih ameriških medijev se vse več upokojencev odloča za življenje v avtodomih, mobilnih hišicah in majhnih domovih. Razlog ni vedno finančna stiska. Veliko ljudi si preprosto želi več svobode, manj potrošništva in več časa za stvari, ki jih veselijo. Strokovnjaki ob tem opozarjajo še na en pomemben vidik: manjši domovi so pogosto bolj prilagojeni staranju. Brez stopnic, dolgih hodnikov in zahtevnega vzdrževanja lahko starejšim omogočijo daljše samostojno življenje.

Kam je šel denar od prodane hiše?