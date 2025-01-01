Ali ste upravičeni do zimskega dodatka? Preverite, kdaj bo izplačilo v višini 150 evrov.
Poslanci potrdili tudi izplačilo zimskega dodatka upokojencem.
Ann Angeletti, 101-letna lastnica zlatarne, še vedno dela polne izmene šest dni na teden. Njena zgodba je navdihujoča lekcija o strasti, vztrajnosti in življenjski energiji.
Nemčija bo upokojencem, ki se odločijo za delo po upokojitvi, omogočila zaslužek do 2000 evrov mesečno brez davka. Ukrep je del širšega reformnega paketa za reševanje pomanjkanja delovne sile.
Na Japonskem se starejše ženske vključujejo v inovativno storitev "najem babice", kjer za pogovor, objem in pomoč pri gospodinjstvu zaslužijo tudi do 40 evrov na uro. Gre za uspešen model, ki združuje oskrbo, skupnost in zaposlovanje v starajoči se družbi.
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) bo v ponedeljek skupaj z junijskimi pokojninami izplačal letni dodatek. Ta bo letos za pet evrov višji kot lani. Posamezniki bodo tako prejeli med 155 in 465 evrov dodatka, skupni znesek letnega dodatka pa je 172,6 milijona evrov, so sporočili iz Zpiza.
V Nemčiji rekordnih 1,1 milijona starejših od 67 let dela, sprožili so razpravo o davčnih olajšavah za zaposlene upokojence, medtem ko kritiki opozarjajo na nujnost dela zaradi nizkih pokojnin. Primerjava s Slovenijo razkriva, da tam večina upokojencev nadaljuje delo iz užitka in želje po produktivnosti, le manjši delež zaradi finančnih potreb.
Ministrstvo za okolje je sprejelo sklep o podaljšanju veljavnosti subvencioniranih vozovnic za brezplačen prevoz za upokojence in druge upravičence.
Preverite, koliko letnega dodatka boste prejeli in kdaj.
Novi predlagani ukrepi pokojninske novele prinašajo spremembe pri izplačilu letnega dodatka za upokojence in invalide. Kakšne so ključne novosti, ki vplivajo na upravičenost in višino dodatka za leto 2026? Informacije vam bodo v pomoč pri načrtovanju financ, upoštevanju prihodkov in ohranjanju finančne stabilnosti. Preverite, kako te spremembe vplivajo na vas.
Predsednik vlade je to sporočil z objavo na svojem Facebookovem profilu.