Dodatek za pomoč in postrežbo začasno ustavljen
Dodatek za pomoč in postrežbo začasno ustavljen

Pametna izbira prazničnih daril 2025: trendi in pravila bontona
Pametna izbira prazničnih daril 2025: trendi in pravila bontona

Trg dela 2026: kaj lahko pričakujemo?
Trg dela 2026: kaj lahko pričakujemo?

Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko
Kaj vse delajo duhovniki, ko niso pri maši? Razkriva mladi župnik Blaž Franko

Na vlaku SŽ se je rodila pomembna ideja
Na vlaku SŽ se je rodila pomembna ideja

Znano, kdaj bo izplačan zimski dodatek upokojencem in invalidom
Znano, kdaj bo izplačan zimski dodatek upokojencem in invalidom

Ali ste upravičeni do zimskega dodatka? Preverite, kdaj bo izplačilo v višini 150 evrov.

Upokojenci, preverite: 150 evrov zimskega dodatka prejmete kmalu
Upokojenci, preverite: 150 evrov zimskega dodatka prejmete kmalu

Poslanci potrdili tudi izplačilo zimskega dodatka upokojencem.

101-letnica, ki še vedno dela šest dni na teden: 'Če bi se upokojila, bi umrla'
101-letnica, ki še vedno dela šest dni na teden: 'Če bi se upokojila, bi umrla'

Ann Angeletti, 101-letna lastnica zlatarne, še vedno dela polne izmene šest dni na teden. Njena zgodba je navdihujoča lekcija o strasti, vztrajnosti in življenjski energiji.

Davčne olajšave za upokojence: Nemčija išče rešitev za pomanjkanje delovne sile
Davčne olajšave za upokojence: Nemčija išče rešitev za pomanjkanje delovne sile

Nemčija bo upokojencem, ki se odločijo za delo po upokojitvi, omogočila zaslužek do 2000 evrov mesečno brez davka. Ukrep je del širšega reformnega paketa za reševanje pomanjkanja delovne sile.

Donosna služba za upokojence: bi lahko tudi pri nas babice zaslužile do 40 evrov na uro?
Donosna služba za upokojence: bi lahko tudi pri nas babice zaslužile do 40 evrov na uro?

Na Japonskem se starejše ženske vključujejo v inovativno storitev "najem babice", kjer za pogovor, objem in pomoč pri gospodinjstvu zaslužijo tudi do 40 evrov na uro. Gre za uspešen model, ki združuje oskrbo, skupnost in zaposlovanje v starajoči se družbi.

Upokojenci, letni dodatek vam lahko zarubijo
Upokojenci, letni dodatek vam lahko zarubijo

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zpiz) bo v ponedeljek skupaj z junijskimi pokojninami izplačal letni dodatek. Ta bo letos za pet evrov višji kot lani. Posamezniki bodo tako prejeli med 155 in 465 evrov dodatka, skupni znesek letnega dodatka pa je 172,6 milijona evrov, so sporočili iz Zpiza.

Upokojenci na trgu dela: Poglejmo podatke iz Slovenije in Nemčije
Upokojenci na trgu dela: Poglejmo podatke iz Slovenije in Nemčije

V Nemčiji rekordnih 1,1 milijona starejših od 67 let dela, sprožili so razpravo o davčnih olajšavah za zaposlene upokojence, medtem ko kritiki opozarjajo na nujnost dela zaradi nizkih pokojnin. Primerjava s Slovenijo razkriva, da tam večina upokojencev nadaljuje delo iz užitka in želje po produktivnosti, le manjši delež zaradi finančnih potreb.

Brezplačne vozovnice za upokojence bodo avtomatsko podaljšali
Brezplačne vozovnice za upokojence bodo avtomatsko podaljšali

Ministrstvo za okolje je sprejelo sklep o podaljšanju veljavnosti subvencioniranih vozovnic za brezplačen prevoz za upokojence in druge upravičence.

Upokojenci nestrpno čakajo nakazilo letnega dodatka
Upokojenci nestrpno čakajo nakazilo letnega dodatka

Preverite, koliko letnega dodatka boste prejeli in kdaj.

Spremembe pri letnem dodatku: Kaj upokojenci in invalidi morajo vedeti?
Spremembe pri letnem dodatku: Kaj upokojenci in invalidi morajo vedeti?

Novi predlagani ukrepi pokojninske novele prinašajo spremembe pri izplačilu letnega dodatka za upokojence in invalide. Kakšne so ključne novosti, ki vplivajo na upravičenost in višino dodatka za leto 2026? Informacije vam bodo v pomoč pri načrtovanju financ, upoštevanju prihodkov in ohranjanju finančne stabilnosti. Preverite, kako te spremembe vplivajo na vas.

Potrjeno: Božičnica za vse upokojence. Njena višina pa ...

Predsednik vlade je to sporočil z objavo na svojem Facebookovem profilu.

Potrjeno: Božičnica za vse upokojence. Njena višina pa ...
Posojanje denarja bližnjim: zakaj previdnost ni odveč
Ali posojate denar bližnjim?

Posojanje denarja bližnjim: zakaj previdnost ni odveč

