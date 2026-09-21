Medtem ko si večina ljudi po desetletjih dela želi predvsem mirne upokojitve, se je 91-letni Britanec odločil za drugačno pot. Eric Edwards iz Coventryja v Angliji že osem let dela v lokalni restavraciji s hitro prehrano, ki je sicer znana po celem svetu in tudi po tem, da v svoje vrste rada sprejme upokojence. Edwards pravi, da ga delo ohranja aktivnega, motiviranega in povezanega z ljudmi. Njegova zgodba je v zadnjih dneh postala viralna ter ganila številne uporabnike družbenih omrežij, poroča stran BBC.

Dela zaradi ljudi, ne zaradi denarja

Kot je Edwards povedal za BBC, ga v službo ne žene finančna stiska, temveč želja po aktivnosti in stikih z ljudmi. Po smrti žene pred 24 leti je našel način, kako ostati vpet v družbo in si zapolniti dneve. "Če nekaj radi počnete, ste pri tem še vedno dovolj dobri in vas to ohranja pri življenju, zakaj bi nehali?" je dejal.

icon-expand 91-letni Eric Edwards že osem let dela v restavraciji s hitro prehrano. Pravi, da ga delo ohranja aktivnega in mu prinaša vsakodnevne stike z ljudmi. FOTO: Shutterstock

Prav njegova prijaznost in odnos do gostov sta bila razlog, da je postal spletna senzacija. Ena od družin je na Facebooku opisala obisk restavracije, kjer jih je Edwards navdušil s svojo toplino, prijaznostjo in pripravljenostjo pomagati tudi njihovim otrokom. Objava se je hitro razširila po spletu.

Življenje ga še vedno navdušuje

91-letnik tudi sicer ni tipičen upokojenec. Pred zaposlitvijo v omenjeni verigi restavracij je delal v več velikih podjetjih, skozi življenje pa je doživel številne pustolovščine. Med drugim je skočil s padalom na Kubi, jadral v Braziliji in se s hčerko povzpel na stolpnico v Cardiffu, kjer se je sprehodil po robu strehe ter se spustil po ziplineu.

Njegova življenjska filozofija je preprosta: pomembni niso dnevi, ko zgolj živite, temveč trenutki, ki vam vzamejo dih. Morda je prav zato njegova zgodba navdihnila toliko ljudi po svetu in sprožila razpravo o tem, kaj v resnici pomeni aktivno in izpolnjeno staranje.