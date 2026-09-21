Medtem ko si večina ljudi po desetletjih dela želi predvsem mirne upokojitve, se je 91-letni Britanec odločil za drugačno pot. Eric Edwards iz Coventryja v Angliji že osem let dela v lokalni restavraciji s hitro prehrano, ki je sicer znana po celem svetu in tudi po tem, da v svoje vrste rada sprejme upokojence. Edwards pravi, da ga delo ohranja aktivnega, motiviranega in povezanega z ljudmi. Njegova zgodba je v zadnjih dneh postala viralna ter ganila številne uporabnike družbenih omrežij, poroča stran BBC.
Dela zaradi ljudi, ne zaradi denarja
Kot je Edwards povedal za BBC, ga v službo ne žene finančna stiska, temveč želja po aktivnosti in stikih z ljudmi. Po smrti žene pred 24 leti je našel način, kako ostati vpet v družbo in si zapolniti dneve.
"Če nekaj radi počnete, ste pri tem še vedno dovolj dobri in vas to ohranja pri življenju, zakaj bi nehali?" je dejal.
Prav njegova prijaznost in odnos do gostov sta bila razlog, da je postal spletna senzacija. Ena od družin je na Facebooku opisala obisk restavracije, kjer jih je Edwards navdušil s svojo toplino, prijaznostjo in pripravljenostjo pomagati tudi njihovim otrokom. Objava se je hitro razširila po spletu.
Življenje ga še vedno navdušuje
91-letnik tudi sicer ni tipičen upokojenec. Pred zaposlitvijo v omenjeni verigi restavracij je delal v več velikih podjetjih, skozi življenje pa je doživel številne pustolovščine. Med drugim je skočil s padalom na Kubi, jadral v Braziliji in se s hčerko povzpel na stolpnico v Cardiffu, kjer se je sprehodil po robu strehe ter se spustil po ziplineu.
Vir: BBC, People, tportal
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