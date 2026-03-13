Ste med tistimi, ki že nestrpno čakajo dan, ko bo nakazan letni dodatek za upokojence ? Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) je na svoji spletni strani objavil, da bo letni dodatek za leto 2026 večini uživalcev izplačal skupaj z junijskimi pokojninami. Torej 30. junija 2026 .

Letni dodatek bodo prejeli tudi uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja iz drugega in tretjega odstavka 95. člena ZPIZ-2 , in sicer v naslednjih zneskih:

Uživalcem pokojnin bo letni dodatek v letu 2026 izplačan v naslednjih zneskih:

Če prejemate tudi tujo pokojnino, pozor! " Zavod bo uživalcem, ki so imeli na dan 1. januar 2026 prebivališče v drugi državi, uživalcem, ki imajo prebivališče v Republiki Sloveniji in se jim pokojnina po določbah mednarodnih pogodb izplačuje v sorazmernem delu, ter uživalcem, ki bivajo v Republiki Sloveniji in po podatkih Finančne uprave Republike Slovenije prejemajo tudi pokojnino od tujega nosilca pokojninskega in invalidskega zavarovanja, do konca marca 2026 posredoval v izpolnitev obrazec 'Izjava o višini tuje pokojnine' ," so zapisali na spletni strani zavoda.

V tem primeru morate zavodu predložiti podatke o višini pokojnine iz tujine, izplačane v januarju 2026, oziroma sporočiti, da ne prejemajo pokojnine iz tujine.

Če bo zavod prejel podatke o višini pokojnine iz tujine najpozneje do 30. aprila 2026, bo letni dodatek izplačan do 30. septembra 2026 (večini teh uživalcev bo letni dodatek izplačan že 30. junija 2026).

Če bo zavod podatke o višini pokojnine iz tujine prejel do 30. septembra 2026, bo letni dodatek izplačan do konca leta 2026.

Če zavod podatkov o višini tuje pokojnine ne bo prejel do 30. septembra 2026, bo letni dodatek izplačan do konca leta 2026 v višini 160 evrov oziroma manj, če uživalec prejema pokojnino, odmerjeno v sorazmernem delu.