Ko govorimo o premožnih upokojencih, si pogosto predstavljamo drage avtomobile, luksuzna potovanja in življenje brez finančnih skrbi. V resnici finančni strokovnjaki opažajo nekaj drugega. Mnogi ljudje, ki so v pokoju finančno dobro preskrbljeni, denarja ne porabljajo bistveno bolj razsipno kot drugi. Razlika je predvsem v tem, za kaj ga porabljajo. Forbes poroča, da premožnejše upokojence povezujejo predvsem disciplina, premišljene odločitve in dolgoročen pogled na finance.

Denar namenjajo doživetjem, ne stvarem

Po ugotovitvah finančnih svetovalcev številni premožnejši upokojenci največ denarja namenijo potovanjem, preživljanju časa z družino, hobijem in dejavnostim, ki jih veselijo. Namesto kopičenja stvari vlagajo v izkušnje in spomine. To jih ohranja aktivne, srečne in zadovoljne. Forbes poroča, da se mnogi finančno preskrbljeni upokojenci lažje odločijo za potovanje, prenovo doma ali novo življenjsko izkušnjo kot za nakup prestižnih izdelkov. Tudi v Sloveniji marsikdo ugotavlja, da ima po upokojitvi več časa kot denarja. Zato je še toliko pomembneje, da denar namenite stvarem, ki vam življenje dejansko obogatijo.

Ne lovijo prestiža

icon-expand Premožni upokojenci denarja ne porabljajo tako, kot si predstavlja večina. FOTO: Shutterstock

Morda presenetljivo, vendar premožnejši upokojenci pogosto ne čutijo potrebe po tem, da bi svoje premoženje razkazovali. Finančni strokovnjaki ugotavljajo, da se običajno izogibajo nakupom, katerih glavni namen je ustvarjanje vtisa na druge. To ne pomeni, da živijo skromno. Pomeni pa, da se pri nakupih pogosteje vprašajo, ali jim bo določena stvar res koristila. Ravno zato pogosto vozijo povsem običajne avtomobile, živijo v domovih, ki jim ustrezajo, in denar porabijo za stvari, ki jim prinašajo zadovoljstvo.

Plačajo za udobje, ne za razkošje

Ena od zanimivih ugotovitev finančnih svetovalcev je, da premožnejši upokojenci cenijo svoj čas. Zato so pogosto pripravljeni plačati za storitve, ki jim poenostavijo življenje. To so lahko pomoč pri vzdrževanju doma, organizirana potovanja, strokovno finančno svetovanje ali storitve, ki jim prihranijo čas in energijo. Z leti marsikdo ugotovi, da je čas postal ena najdragocenejših dobrin.

Izogibajo se dragim finančnim napakam

Finančni strokovnjaki opozarjajo, da premožnejši upokojenci običajno ne iščejo hitrih zaslužkov ali čudežnih finančnih rešitev. Namesto tega dajejo prednost preglednim in razumljivim naložbam ter se izogibajo produktom z visokimi stroški in zapletenimi pogoji. Prav nižji stroški in dolgoročna disciplina so pogosto eden ključnih razlogov za ohranjanje premoženja tudi po upokojitvi.

Ne varčujejo pri zdravju

icon-expand Uspešni upokojenci imajo zanimivo navado: redkeje kupujejo stvari, ki hitro izgubljajo vrednost, in pogosteje vlagajo v izkušnje, zdravje ter svoj življenjski slog. FOTO: Shutterstock

Če obstaja področje, kjer premožnejši upokojenci praviloma ne iščejo najcenejše možnosti, je to zdravje. Po ugotovitvah strokovnjakov pogosteje vlagajo v preventivo, rekreacijo, kakovostno prehrano in dejavnosti, ki jim pomagajo ostati aktivni. Tudi raziskave o zadovoljstvu v pokoju kažejo, da sta zdravje in aktivnost pogosto pomembnejša za srečo kot sama višina premoženja. Zadovoljni upokojenci pogosto ostajajo dejavni in vključeni v aktivnosti, ki jih veselijo.

Njihova največja prednost ni višina računa

Ko finančni strokovnjaki analizirajo navade premožnih upokojencev, se vedno znova pokaže enak vzorec. Njihova največja prednost pogosto ni v tem, koliko denarja imajo, ampak kako ga uporabljajo. Ne kupujejo stvari zgolj zato, ker si jih lahko privoščijo. Ne tekmujejo z drugimi. In ne zapravljajo zaradi trenutnega navdušenja. Ravno zato številni med njimi tudi v pokoju ohranjajo finančno varnost, ki so jo gradili desetletja.