Ko ljudje razmišljajo o upokojitvi, običajno največ pozornosti namenijo višini pokojnine. Toda med tistimi, ki so že upokojeni, je največja skrb pogosto nekaj drugega. Številne raziskave kažejo, da upokojence bolj kot sama višina mesečnega prejemka skrbi vprašanje, ali bodo njihovi prihranki zadoščali do konca življenja.

Ne skrbi jih le pokojnina

V raziskavi družbe Schroders, izvedeni med ameriškimi upokojenci, je več kot polovica vprašanih povedala, da niso prepričani, kako dolgo bodo zdržali njihovi prihranki. Skoraj polovica jih je tudi ocenila, da so stroški življenja v pokoju višji, kot so pričakovali pred upokojitvijo. To razkriva zanimiv paradoks. Čeprav se pred upokojitvijo veliko govori o višini pokojnine, upokojence po upokojitvi pogosto bolj skrbi finančna vzdržnost na dolgi rok.

Strah pred dolgo življenjsko dobo

Finančni strokovnjaki že več let opozarjajo na tako imenovano tveganje dolgoživosti. Gre za možnost, da človek živi dlje, kot je načrtoval, njegove prihranke pa začnejo bremeniti vedno višji stroški vsakdanjega življenja, zdravstvene oskrbe in nepredvidenih izdatkov. Ja, sliši se zelo nečloveško, a bodimo iskreni, da je še kako resnično. Prav zato številni upokojenci ne razmišljajo le o tem, koliko denarja imajo danes na računu, temveč predvsem o tem, koliko let jim bo ta denar še omogočal dostojno življenje. V raziskavi družbe Schroders so med najpogosteje omenjenimi finančnimi skrbmi izpostavili inflacijo, nihanje finančnih trgov in nepričakovane stroške zdravstvene oskrbe.

Cene rastejo, prihodki pa ostajajo enaki

icon-expand Med največjimi skrbmi upokojencev so tudi inflacija, zdravstveni stroški in ohranjanje življenjskega standarda. FOTO: Shutterstock

Podobne ugotovitve so objavili tudi pri organizaciji AARP, eni največjih organizacij za starejše v Združenih državah Amerike. Njihova analiza kaže, da vse več starejših občuti pritisk zaradi rasti življenjskih stroškov. Veliko vprašanih je navedlo, da jih najbolj skrbijo cene hrane, energentov, stanovanjskih stroškov in zdravstvenih storitev. To ni presenetljivo. Medtem ko se številni stroški iz leta v leto povečujejo, prihodki številnih upokojencev rastejo počasneje. Posledica je občutek negotovosti, tudi pri ljudeh, ki so pred upokojitvijo menili, da so finančno dobro pripravljeni.

Finančni stres vpliva tudi na zdravje

Denarne skrbi se ne odražajo le v družinskem proračunu. V raziskavi družbe Schroders je del vprašanih navedel, da finančna negotovost vpliva tudi na njihovo počutje, spanec in občutek varnosti v prihodnosti. Strokovnjaki zato poudarjajo, da priprava na upokojitev ni zgolj vprašanje višine pokojnine, temveč tudi premišljenega upravljanja prihrankov, načrtovanja večjih stroškov in realne ocene, koliko denarja bo posameznik potreboval v naslednjih desetletjih.

Največja finančna skrb številnih upokojencev danes ni sama pokojnina, ampak strah, da bi jim sčasoma zmanjkalo denarja. Raziskave kažejo, da se ta skrb še poveča v obdobjih višje inflacije in hitrejše rasti življenjskih stroškov. Če se približujete upokojitvi, je zato smiselno razmišljati ne le o višini prihodnjih prejemkov, temveč tudi o tem, kako dolgo bodo zadoščali vaši prihranki in kako se bodo vaše finance odzvale na morebitne podražitve v prihodnjih letih.