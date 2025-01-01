Evropa ima med državami ogromne razlike v višini pokojnin. Preverite, kje so najvišje in najnižje ter zakaj so razlike vse večje.
Za koliko se bodo v letu 2026 uskladile pokojnine? Ali bosta izplačana letni in zimski dodatek?
Decembrske pokojnine bodo izplačane nekoliko prej zaradi praznikov. Preverite točne datume nakazil in kaj morate vedeti pred koncem leta.
Poslanci potrdili tudi izplačilo zimskega dodatka upokojencem.
Nemčija bo upokojencem, ki se odločijo za delo po upokojitvi, omogočila zaslužek do 2000 evrov mesečno brez davka. Ukrep je del širšega reformnega paketa za reševanje pomanjkanja delovne sile.
ZPIZ-2O prinaša višje pokojnine, zimski dodatek, izboljšave za vdove, invalide in kmete. Preverite, kaj se spreminja že v letu 2026.
Madeira postaja priljubljena destinacija za upokojence – zaradi blage klime, nizkih stroškov življenja in ugodnega davčnega sistema.
Bližajoči se mednarodni dan starejših bo v ospredje postavil njihov prispevek v družbi. Vse več starejših ostaja zaposlenih tudi po izpolnjenih upokojitvenih pogojih. Prav tako jih veliko deluje v prostovoljskih organizacijah in se dodatno izobražuje. Tudi strokovnjaki izpostavljajo, da je za to starostno skupino zelo pomembno, da so aktivni.
V Franciji upokojenci, starejši od 65 let, uradno prejemajo višje prihodke kot delovno aktivni odrasli – medtem pa se številni ameriški upokojenci borijo za preživetje. Ta razkorak med državama razkriva globlje razlike v pokojninskih sistemih in družbenih prioritetah.
Čas, kdaj boste šli v pokoj, je ključnega pomena, če želite iztržiti čim višjo pokojnino. Preverite, kaj odgovarjajo na Zpizu, ali se je ugodneje upokojiti konec leta 2025 ali v začetku leta 2026?
Koalicijski poslanci so na izredni seji DZ napovedali podporo vladnemu predlogu pokojninske reforme, ki po njihovem mnenju omogoča dostojne pokojnine in vzdržnost pokojninske blagajne. V opoziciji pa opozarjajo na "drobni tisk", saj se ob višanju odmernega odstotka in uvedbi zimskega dodatka med drugim predlaga podaljševanje referenčnega obdobja.