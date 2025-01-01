Vse več starejših ostaja zaposlenih tudi po izpolnitvi upokojitvenih pogojev

Bližajoči se mednarodni dan starejših bo v ospredje postavil njihov prispevek v družbi. Vse več starejših ostaja zaposlenih tudi po izpolnjenih upokojitvenih pogojih. Prav tako jih veliko deluje v prostovoljskih organizacijah in se dodatno izobražuje. Tudi strokovnjaki izpostavljajo, da je za to starostno skupino zelo pomembno, da so aktivni.