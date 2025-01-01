Cekin.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Pokojnine Dodatki Bivanje starostnikov
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
Pokojnine

Datumi izplačil pokojnin v letu 2026

Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?
Zaposleni

Kako iskati drugo zaposlitev, ko ste še vedno zaposleni?

Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar
Vzgoja za uspeh

Milijonar razkriva 5 stavkov, ki otrokom pomagajo razumeti denar

Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje
Finance

Tako ravnanje z denarjem vam lahko spremeni življenje

Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar
Dedovanje

Buffett staršem predlaga, naj pred smrtjo naredijo eno stvar

Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Pokojnine

Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?

Evropa ima med državami ogromne razlike v višini pokojnin. Preverite, kje so najvišje in najnižje ter zakaj so razlike vse večje.

Uskladitev pokojnin 2026: kdaj in za koliko?
Pokojnine

Uskladitev pokojnin 2026: kdaj in za koliko?

Za koliko se bodo v letu 2026 uskladile pokojnine? Ali bosta izplačana letni in zimski dodatek?

Kdaj bodo decembra izplačane pokojnine? Preverite datume nakazil
Pokojnine

Kdaj bodo decembra izplačane pokojnine? Preverite datume nakazil

Decembrske pokojnine bodo izplačane nekoliko prej zaradi praznikov. Preverite točne datume nakazil in kaj morate vedeti pred koncem leta.

Upokojenci, preverite: 150 evrov zimskega dodatka prejmete kmalu
Dodatki

Upokojenci, preverite: 150 evrov zimskega dodatka prejmete kmalu

Poslanci potrdili tudi izplačilo zimskega dodatka upokojencem.

Davčne olajšave za upokojence: Nemčija išče rešitev za pomanjkanje delovne sile
Dodatki

Davčne olajšave za upokojence: Nemčija išče rešitev za pomanjkanje delovne sile

Nemčija bo upokojencem, ki se odločijo za delo po upokojitvi, omogočila zaslužek do 2000 evrov mesečno brez davka. Ukrep je del širšega reformnega paketa za reševanje pomanjkanja delovne sile.

ZPIZ-2O: Katere pokojninske ugodnosti bodo veljale že v letu 2026
Pokojnine

ZPIZ-2O: Katere pokojninske ugodnosti bodo veljale že v letu 2026

ZPIZ-2O prinaša višje pokojnine, zimski dodatek, izboljšave za vdove, invalide in kmete. Preverite, kaj se spreminja že v letu 2026.

Evropski raj za upokojence: zakaj se vse več ljudi seli na to portugalsko otočje
Bivanje starostnikov

Evropski raj za upokojence: zakaj se vse več ljudi seli na to portugalsko otočje

Madeira postaja priljubljena destinacija za upokojence – zaradi blage klime, nizkih stroškov življenja in ugodnega davčnega sistema.

Vse več starejših ostaja zaposlenih tudi po izpolnitvi upokojitvenih pogojev
Pokojnine

Vse več starejših ostaja zaposlenih tudi po izpolnitvi upokojitvenih pogojev

Bližajoči se mednarodni dan starejših bo v ospredje postavil njihov prispevek v družbi. Vse več starejših ostaja zaposlenih tudi po izpolnjenih upokojitvenih pogojih. Prav tako jih veliko deluje v prostovoljskih organizacijah in se dodatno izobražuje. Tudi strokovnjaki izpostavljajo, da je za to starostno skupino zelo pomembno, da so aktivni.

Upokojenci v tej evropski državi prejmejo na mesec več kot zaposleni
Pokojnine

Upokojenci v tej evropski državi prejmejo na mesec več kot zaposleni

V Franciji upokojenci, starejši od 65 let, uradno prejemajo višje prihodke kot delovno aktivni odrasli – medtem pa se številni ameriški upokojenci borijo za preživetje. Ta razkorak med državama razkriva globlje razlike v pokojninskih sistemih in družbenih prioritetah.

Kdaj se upokojiti - konec leta 2025 ali v začetku leta 2026?
Pokojnine

Kdaj se upokojiti - konec leta 2025 ali v začetku leta 2026?

Čas, kdaj boste šli v pokoj, je ključnega pomena, če želite iztržiti čim višjo pokojnino. Preverite, kaj odgovarjajo na Zpizu, ali se je ugodneje upokojiti konec leta 2025 ali v začetku leta 2026?

Uvedba zimskega dodatka: enak za vse ali po progresivni lestvici?

Koalicijski poslanci so na izredni seji DZ napovedali podporo vladnemu predlogu pokojninske reforme, ki po njihovem mnenju omogoča dostojne pokojnine in vzdržnost pokojninske blagajne. V opoziciji pa opozarjajo na "drobni tisk", saj se ob višanju odmernega odstotka in uvedbi zimskega dodatka med drugim predlaga podaljševanje referenčnega obdobja.

Uvedba zimskega dodatka: enak za vse ali po progresivni lestvici?
Arhiv člankov
Anketa + Arhiv
Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?
Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?

Anketa: Ali bi morala biti minimalna plača višja od 1000 evrov neto?

Uporabno
Untitled-1
Banke Seznam vseh slovenskih bank
 Untitled-1
Tečajnice Tečajnica vzajemnih skladov
 Untitled-1
Zaposlovanje Seznam prostih delovnih mest
E-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Cekin.si.

Prišlo je do napake.
Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.
Slovenijo zajelo sneženje: ponekod do 30 centimetrov, višje do pol metra novice
Slovenijo zajelo sneženje: ponekod do 30 centimetrov, višje do pol metra
Dončić zadel trikrat zapored iz 'garderobe', v četrto pa ni šlo ... šport
Dončić zadel trikrat zapored iz 'garderobe', v četrto pa ni šlo ...
12-letna North West znova vzbudila pozornost s svojim videzom popin
12-letna North West znova vzbudila pozornost s svojim videzom
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe Vizita.si
Januar ni problem. Problem je, da ga jemljemo narobe
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino Okusno.je
Enostavni obroki za hiter povratek v dnevno rutino
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka! Zadovoljna.si
Mojmir Šiftar oznanil čudovito novico: postal bo očka!
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju Moskisvet.com
Naravni zaviralci apetita: Teh 10 vam lahko pomaga pri hujšanju
Janica Kostelić jasno: Tega svojim otrokom ne dovoli Bibaleze.si
Janica Kostelić jasno: Tega svojim otrokom ne dovoli
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026 Cekin.si
Datumi izplačil pokojnin v letu 2026
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki Dominvrt.si
10 idealnih pasem psov za družine z majhnimi otroki
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje Zadovoljna.si
'Bondovo dekle' v kopalkah navdušuje
SEKCIJE:
Naslovnica Novice Finance Nepremičnine Izobraževanje Zaposlitev Upokojitev Podjetništvo Štartaj, Slovenija 2016! Pravni nasveti Kriptovalute Štartaj, Slovenija!
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2025, Cekin.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1333