Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?

Evropa ima med državami ogromne razlike v višini pokojnin. Preverite, kje so najvišje in najnižje ter zakaj so razlike vse večje.

Zakaj se pokojnine razlikujejo tudi za desetkrat?

Po zadnjih podatkih, ki jih je objavil Euronews Business, je Evropa v letu 2023 pokazala izjemno neenakost v pokojninskih sistemih. Čeprav so pokojnine glavni vir dohodka starejših – kar dve tretjini vseh prihodkov po 65. letu predstavljajo prav javni transferji – starejši povprečno prejemajo le 86 % povprečnega dohodka celotnega prebivalstva EU. To pomeni, da kljub večdesetletnemu delu mnogi v pokoju živijo z občutno nižjimi prihodki od aktivnega prebivalstva. Še bolj dramatično pa je spoznanje, da se povprečne letne pokojnine med evropskimi državami razlikujejo tudi za desetkrat, kar jasno kaže na velike gospodarske in strukturne razlike med državami. Takšna neenakost ima pomembne posledice za kakovost življenja starejših in tudi za prihodnjo vzdržnost pokojninskih sistemov.

Kje imajo najvišje pokojnine? Absolutna zmagovalca sta Islandija in Luksemburg

Euronews Business navaja, da je povprečna letna bruto starostna pokojnina v EU v letu 2023 znašala 17.321 evrov, kar pomeni 1.443 evrov bruto na mesec. Toda številke med državami segajo od skromnih do izjemno visokih. Najvišje letne pokojnine v Evropi (podatki: Euronews/Eurostat) - Islandija: 38.031 € letno - Luksemburg: 34.413 € letno (najvišja med članicami EU) Islandija zaseda prvo mesto kljub temu, da ni članica EU, medtem ko je Luksemburg vodilna država znotraj Evropske unije. Obe državi se uvrščata v vrh zaradi močne ekonomije, visoke dodane vrednosti dela in dobro financiranih javnih sistemov. Pri tem je pomembno razumeti tudi kontekst: države z najvišjimi pokojninami praviloma izhajajo iz okolij z višjimi plačami, višjimi davki in dolgoročno stabilnimi prispevki.

Na dnu lestvice: države z najnižjimi pokojninami

icon-expand Upokojenka pri bankomatu FOTO: Adobe Stock

Na povsem drugem koncu lestvice so države, kjer upokojenci živijo z bistveno nižjimi dohodki. Najnižjo pokojnino med vsemi analiziranimi državami ima Turčija, kjer povprečna letna starostna pokojnina znaša le 3.377 evrov. Med državami EU so najnižje pokojnine v: - Bolgariji: 4.479 € letno - Hrvaški, Srbiji, BiH, Črni gori, Romuniji, Slovaški, Litvi, Latviji in Madžarski: vse pod 8.000 € letno Gre za regije, kjer je povprečna plača nižja, gospodarska rast počasnejša, pogosto pa je sistem odvisen od medgeneracijske pomoči. Kot pojasni profesor Noel Whiteside z Univerze v Oxfordu, morajo v takih okoljih družine pogosto finančno dopolnjevati pokojnine svojih starejših družinskih članov, poroča omenjena spletna stran.

Kako se odrežejo največja gospodarstva Evrope?

Po podatkih Euronews Business so se štiri največje ekonomije EU Italija, Španija, Francija in Nemčija uvrstile nad evropsko povprečje glede višine pokojnin. Med njimi vodi Italija. To potrjuje pomemben vzorec: večja kot je ekonomija in višji kot so povprečni prispevki zaposlenih, višje so pokojnine. Tudi vseh pet nordijskih držav (Švedska, Norveška, Finska, Danska in Islandija) presega evropsko povprečje, kar odraža njihovo tradicijo močnih socialnih sistemov.

Zakaj primerjava pokojnin med državami ni preprosta?

icon-expand Upokojenca pri bankomatu FOTO: Adobe Stock

Po pojasnilih Philippea Seidela Leroya iz AGE Platform Europe, ki jih navaja Euronews, primerjava pokojnin ni enostavna, ker države uporabljajo različne modele: od velikih javnih sistemov do kombiniranih shem, kjer del pokojnine predstavlja obvezno zasebno varčevanje. V državah, kot so Nemčija, Francija ali Španija, je glavnina pokojnine rezultat javnega plačilnega sistema, medtem ko so dodatne pokojninske sheme relativno majhne. To pomeni, da so pokojnine v takih državah visoke predvsem zaradi velike vloge države, ne zaradi zasebnih skladov.

Kaj pomenijo te razlike za prihodnje generacije upokojencev?

Podatki opozarjajo, da se lahko razkorak med državami še poglobi. Države z visokimi pokojninami se že soočajo z izzivom staranja prebivalstva, medtem ko države z nizkimi pokojninami tvegajo naraščajočo revščino starejših. Ker je po ocenah OECD delež starejših v številnih državah v porastu, bo pritisk na javne finance še večji. Razprave o reformah se zato že pojavljajo po vsej Evropi, od dviga upokojitvene starosti do uvedbe novih obveznih pokojninskih stebrov.

Evropa razdvojena – in prihodnost pokojnin odvisna od odločitev danes