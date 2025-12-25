Cekin.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Pokojnine Dodatki Bivanje starostnikov
Upokojenka
Pokojnine

Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?

M.M.
25. 12. 2025 03.14
0

Evropa ima med državami ogromne razlike v višini pokojnin. Preverite, kje so najvišje in najnižje ter zakaj so razlike vse večje.

Zakaj se pokojnine razlikujejo tudi za desetkrat?

Po zadnjih podatkih, ki jih je objavil Euronews Business, je Evropa v letu 2023 pokazala izjemno neenakost v pokojninskih sistemih. Čeprav so pokojnine glavni vir dohodka starejših – kar dve tretjini vseh prihodkov po 65. letu predstavljajo prav javni transferji – starejši povprečno prejemajo le 86 % povprečnega dohodka celotnega prebivalstva EU. To pomeni, da kljub večdesetletnemu delu mnogi v pokoju živijo z občutno nižjimi prihodki od aktivnega prebivalstva.

Še bolj dramatično pa je spoznanje, da se povprečne letne pokojnine med evropskimi državami razlikujejo tudi za desetkrat, kar jasno kaže na velike gospodarske in strukturne razlike med državami. Takšna neenakost ima pomembne posledice za kakovost življenja starejših in tudi za prihodnjo vzdržnost pokojninskih sistemov.

Kje imajo najvišje pokojnine? Absolutna zmagovalca sta Islandija in Luksemburg

Revščina upokojencev v Evropi: Katere države imajo najvišje stopnje?
Preberi še
Revščina upokojencev v Evropi: Katere države imajo najvišje stopnje?

Euronews Business navaja, da je povprečna letna bruto starostna pokojnina v EU v letu 2023 znašala 17.321 evrov, kar pomeni 1.443 evrov bruto na mesec. Toda številke med državami segajo od skromnih do izjemno visokih. 

Najvišje letne pokojnine v Evropi (podatki: Euronews/Eurostat)

- Islandija: 38.031 € letno

- Luksemburg: 34.413 € letno (najvišja med članicami EU)

Islandija zaseda prvo mesto kljub temu, da ni članica EU, medtem ko je Luksemburg vodilna država znotraj Evropske unije. Obe državi se uvrščata v vrh zaradi močne ekonomije, visoke dodane vrednosti dela in dobro financiranih javnih sistemov.

Pri tem je pomembno razumeti tudi kontekst: države z najvišjimi pokojninami praviloma izhajajo iz okolij z višjimi plačami, višjimi davki in dolgoročno stabilnimi prispevki.

Na dnu lestvice: države z najnižjimi pokojninami

Upokojenka pri bankomatu
Upokojenka pri bankomatuFOTO: Adobe Stock

Na povsem drugem koncu lestvice so države, kjer upokojenci živijo z bistveno nižjimi dohodki. Najnižjo pokojnino med vsemi analiziranimi državami ima Turčija, kjer povprečna letna starostna pokojnina znaša le 3.377 evrov. 

Med državami EU so najnižje pokojnine v:

- Bolgariji: 4.479 € letno

- Hrvaški, Srbiji, BiH, Črni gori, Romuniji, Slovaški, Litvi, Latviji in Madžarski: vse pod 8.000 € letno

Gre za regije, kjer je povprečna plača nižja, gospodarska rast počasnejša, pogosto pa je sistem odvisen od medgeneracijske pomoči. Kot pojasni profesor Noel Whiteside z Univerze v Oxfordu, morajo v takih okoljih družine pogosto finančno dopolnjevati pokojnine svojih starejših družinskih članov, poroča omenjena spletna stran. 

Kako se odrežejo največja gospodarstva Evrope?

Po podatkih Euronews Business so se štiri največje ekonomije EU Italija, Španija, Francija in Nemčija uvrstile nad evropsko povprečje glede višine pokojnin. Med njimi vodi Italija.

To potrjuje pomemben vzorec: večja kot je ekonomija in višji kot so povprečni prispevki zaposlenih, višje so pokojnine.

Tudi vseh pet nordijskih držav (Švedska, Norveška, Finska, Danska in Islandija) presega evropsko povprečje, kar odraža njihovo tradicijo močnih socialnih sistemov.

Zakaj primerjava pokojnin med državami ni preprosta?

Upokojenca pri bankomatu
Upokojenca pri bankomatuFOTO: Adobe Stock

Po pojasnilih Philippea Seidela Leroya iz AGE Platform Europe, ki jih navaja Euronews, primerjava pokojnin ni enostavna, ker države uporabljajo različne modele: od velikih javnih sistemov do kombiniranih shem, kjer del pokojnine predstavlja obvezno zasebno varčevanje. 

V državah, kot so Nemčija, Francija ali Španija, je glavnina pokojnine rezultat javnega plačilnega sistema, medtem ko so dodatne pokojninske sheme relativno majhne. To pomeni, da so pokojnine v takih državah visoke predvsem zaradi velike vloge države, ne zaradi zasebnih skladov.

Kaj pomenijo te razlike za prihodnje generacije upokojencev?

Podatki opozarjajo, da se lahko razkorak med državami še poglobi. Države z visokimi pokojninami se že soočajo z izzivom staranja prebivalstva, medtem ko države z nizkimi pokojninami tvegajo naraščajočo revščino starejših.

Ker je po ocenah OECD delež starejših v številnih državah v porastu, bo pritisk na javne finance še večji. Razprave o reformah se zato že pojavljajo po vsej Evropi, od dviga upokojitvene starosti do uvedbe novih obveznih pokojninskih stebrov.

Evropa podaljšuje delovno dobo: Danska uvaja upokojitev pri 70 letih, kako bo drugje?
Preberi še
Evropa podaljšuje delovno dobo: Danska uvaja upokojitev pri 70 letih, kako bo drugje?

Evropa razdvojena – in prihodnost pokojnin odvisna od odločitev danes

Razlike v pokojninah razkrivajo globoko ekonomsko realnost Evrope: države z visoko dodano vrednostjo dela in stabilnimi javnimi sistemi lahko svojim upokojencem zagotovijo dostojno starost. Države z nižjo rastjo in manjšimi davčnimi prihodki pa se soočajo s težko nalogo, kako preprečiti finančno negotovost starejše populacije.

Čeprav radikalna izenačitev pokojnin v Evropi ni realna, pa razprave o pravičnosti, prihodnji vzdržnosti in zaščiti najranljivejših postajajo pomembnejše kot kadarkoli prej.

Viri: Euronews Business

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
evropa pokojnine upokojenec pokojninski sistem
Potrošnik

Stroški elektrike - tako jih boste znižali

Sorodni članki
Uskladitev pokojnin 2026: kdaj in za koliko?
Pokojnine

Uskladitev pokojnin 2026: kdaj in za koliko?

Presenečenje: Grčija nova izbira upokojencev
Upokojitev

Presenečenje: Grčija nova izbira upokojencev

Evropski raj za upokojence: zakaj se vse več ljudi seli na to portugalsko otočje
Bivanje starostnikov

Evropski raj za upokojence: zakaj se vse več ljudi seli na to portugalsko otočje

Upokojenci v tej evropski državi prejmejo na mesec več kot zaposleni
Pokojnine

Upokojenci v tej evropski državi prejmejo na mesec več kot zaposleni

Pokojnine v EU: Velike razlike med državami
Pokojnine

Pokojnine v EU: Velike razlike med državami

Evropa podaljšuje delovno dobo: Danska uvaja upokojitev pri 70 letih, kako bo drugje?
Upokojitev

Evropa podaljšuje delovno dobo: Danska uvaja upokojitev pri 70 letih, kako bo drugje?

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
'Včasih si ure potoval na obisk k sorodnikom, danes nam zadostuje en klic' novice
'Včasih si ure potoval na obisk k sorodnikom, danes nam zadostuje en klic'
Colin Jackson: Od depresije do svetovnega rekorda, do ambasadorja upanja šport
Colin Jackson: Od depresije do svetovnega rekorda, do ambasadorja upanja
Dončić presenečen: ni vedel, da se poteguje za naziv najbolj seksi Slovenca popin
Dončić presenečen: ni vedel, da se poteguje za naziv najbolj seksi Slovenca
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa? tv oddaje
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
5 sezonskih sadežev, ki jih telo pozimi res potrebuje Vizita.si
5 sezonskih sadežev, ki jih telo pozimi res potrebuje
Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka? Okusno.je
Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?
Trpi za hudo boleznijo, čaka jo presaditev pljuč Zadovoljna.si
Trpi za hudo boleznijo, čaka jo presaditev pljuč
Se še spomnite poljuba, ki je navdušil Slovenijo? Moskisvet.com
Se še spomnite poljuba, ki je navdušil Slovenijo?
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence Bibaleze.si
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
Božična torta zamajala imperij modne ikone Cekin.si
Božična torta zamajala imperij modne ikone
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan Dominvrt.si
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
To se zgodi v vaših ustih, ko jeste sladkor Moskisvet.com
To se zgodi v vaših ustih, ko jeste sladkor
SEKCIJE:
Naslovnica Novice Finance Nepremičnine Izobraževanje Zaposlitev Upokojitev Podjetništvo Štartaj, Slovenija 2016! Pravni nasveti Kriptovalute Štartaj, Slovenija!
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2025, Cekin.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1333