V Evropi je življenje upokojencev precej raznoliko, kar kaže na velike razlike v pokojninskih sistemih. Glede na raziskavo, ki jo je izvedla družba Moorepay in objavila konec leta 2025, ugotavljamo, da se lahko nekateri upokojenci v zahodnih in nordijskih državah nadejajo udobnega življenja, saj njihove pokojnine z lahkoto pokrijejo ali celo presežejo nujne stroške, poroča stran Euronews Business. Vendar pa ista študija kaže, da v vzhodnem delu Evrope in na Balkanu velikokrat to ne drži.

Raziskava je preučila 39 evropskih držav in pokazala, da v več kot polovici (natančneje 20 državah) povprečna državna pokojnina ne zadostuje niti za kritje osnovnih mesečnih izdatkov. Ti stroški so bili ocenjeni brez vključitve najemnine, kar jasno pomeni, da bi bila realna slika z najemnino še precej bolj kritična. Podatki so bili zbrani iz različnih domačih virov in predstavljajo stanje življenjskih stroškov posameznika ter pokojnin ob koncu oktobra 2025.

Katere države imajo višje pokojnine in kje je kritje ravno še zadostno?

Kje so torej pokojnine resnično močne? Raziskava Moorepaya jasno kaže, da so države kot Luksemburg, Italija in Finska med vodilnimi. V Luksemburgu upokojenci prejemajo povprečno 28.790 evrov letne pokojnine, medtem ko so osnovni življenjski stroški 12.791 evrov – to pušča ogromen presežek 15.989 evrov. Pokojnina je tam torej več kot dvakratnik stroškov. Podobno dobre so razmere v Italiji, kjer pokojnine krijejo 210 % življenjskih stroškov, in na Finskem (208 %). Tik pod to ravnjo sta Španija (199 %) in Danska (189 %). Obstaja tudi skupina držav, kjer so pokojnine še vedno zelo visoke in zagotavljajo obsežno kritje (od 150 % do 180 %): Islandija (179 %), Norveška (178 %), Nemčija (176 %), Belgija (170 %), Avstrija (165 %), Francija (160 %), Nizozemska (159 %) in Švedska (158 %). To pomeni, da so v teh državah pokojnine precej nad osnovnimi potrebščinami.

Zmerno, a še vedno zadostno: Kje je pokojninski presežek omejen?

Niso vse države tako 'velikodušne' kot Luksemburg, a vseeno ponujajo dovolj za preživetje. Šest evropskih držav, med katere spadajo Švica (131 % pokritosti stroškov), Irska (126 %), Združeno kraljestvo (120 %), Poljska (112 %), Češka (108 %) in Grčija (103 %), ponuja državne pokojnine, ki so zadostne za pokrivanje osnovnih stroškov življenja (brez najemnine). Vendar pa je treba poudariti, da je finančni presežek, ki ga imajo upokojenci v teh državah, precej bolj omejen. To pomeni, da imajo manj denarja na voljo za kakršnekoli 'luksuzne' ali nepredvidene izdatke. V teh državah je torej za upokojence pomembno skrbno načrtovanje financ, morebitni dodaten dohodek ali skrbno varčevanje za mirno starost, saj se ne morejo zanašati zgolj na radodaren pokojninski sistem za udobno življenje.

Zaskrbljujoč podatek: Pokojnine v 20 državah ne pokrijejo osnovnih stroškov. Slovenija pri 95 % kritju ni izjema!

Katere države imajo problem: Ko pokojnina ne zadošča za preživetje – primer Slovenije

Stanje ni dobro v mnogih evropskih državah. Med tistimi, ki se srečujejo z največjim pokojninskim primanjkljajem, so države, kjer pokojnine ne pokrijejo niti vseh osnovnih stroškov. Slovenija se je žal uvrstila mednje, saj povprečna državna pokojnina pokrije le 95 % osnovnih življenjskih stroškov (vir: Moorepay). Podobne težave imajo tudi Slovaška (94 %), Estonija (91 %), Portugalska (90 %), Črna gora (89 %), Litva (85 %), Hrvaška (82 %) in Madžarska (81 %). Vendar pa je daleč najhuje v državah, kot so Gruzija (22 %), Albanija (29 %), Ukrajina (29 %) in Moldavija (42 %), kjer pokojnine ne pokrijejo niti polovice mesečnih izdatkov. Kot je pojasnil Noel Whiteside z Univerze v Oxfordu, je to pogosto posledica revščine v nekaterih državah EU, kjer se starejši zanašajo na podporo družin. Jasno je, da so geografski vzorci pri tem ključni in delijo Evropo na dva dela.

Zakaj se pokojnine razlikujejo? Vpliv geografije in pokojninske arhitekture

Glede geografskih trendov opazimo jasne razlike po Evropi. Na splošno v severni in zahodni Evropi upokojenci bolje živijo s svojimi pokojninami. Srednja Evropa se uvršča nekje vmes, z zmernim kritjem stroškov. V vzhodni Evropi in na Balkanu pa pokojnine pokrijejo le del potrebnih stroškov, kar potrjuje tezo o dveh Evropah za upokojence. Pomembno je opaziti, da različne analize lahko prinašajo nekoliko drugačne številke zaradi metodologije. Moorepay je zbral podatke o povprečnih pokojninah iz lokalnih virov, medtem ko je Euronews Business izračunal povprečne pokojnine na podlagi bruto pokojnin za starost, pridobljenih iz podatkov Eurostata. Kar zadeva vire dohodka, podatki OECD razkrivajo, da 66 % dohodkov Evropejcev, starejših od 65 let, prihaja iz javnih transferjev, kar kaže na veliko odvisnost od državnih pokojnin. Kot je izpostavil David Sinclair iz Mednarodnega centra za dolgoživost v Veliki Britaniji, ima "pokojninska arhitektura vsake nacije bistven vpliv na raven pokojnin," poudarjajoč vlogo vsakega sistema posebej.

Razmere so resne

Tuji mediji v zadnjih letih vse pogosteje opozarjajo, da številni upokojenci ne zmorejo več pokriti niti osnovnih mesečnih stroškov, saj se pokojnine ne usklajujejo dovolj hitro z rekordno visokimi življenjskimi stroški. V Veliki Britaniji, kot poroča GB News, številni starejši razkrivajo, da državna pokojnina "komaj pokrije osnovne potrebe", pri čemer kar 54 odstotkov upokojencev z nizkimi prihodki težko pokriva račune in vsakodnevne obveznosti. Mnogi nimajo nikakršne finančne rezerve, zato so izpostavljeni že najmanjšemu nepričakovanemu izdatku, kar pri številnih povzroča stalen stres, zaskrbljenost in celo poslabšanje zdravja. Podobno britanske raziskave Living Wage Foundation razkrivajo, da več kot polovica upokojencev z nizkimi prihodki živi v nenehni negotovosti, saj se številni zadolžujejo, posegajo v prihranke ali pa celo preskakujejo obroke hrane, ker si drugega ne morejo privoščiti. Tudi v ZDA mediji opozarjajo, da se življenjski stroški dvigajo hitreje kot prejemki iz pokojninskega sistema, kar starejše potiska v finančno stisko. National Council on Aging poroča, da kar 45 odstotkov gospodinjstev starejših odraslih nima dovolj prihodkov, da bi sploh pokrili osnovne življenjske stroške, pri čemer stroka poudarja, da je finančna negotovost postala sistemski problem, ki ogroža kakovost življenja milijonov ljudi. Medtem Business Insider izpostavlja primere ameriških upokojencev, ki se zaradi prenizkih prejemkov selijo v cenejše države, saj izpostavljajo, da njihove pokojnine – pogosto okoli 1.900 dolarjev mesečno (1.650 evrov) – ne zadostujejo več za kritje stroškov najemnine, zdravstvenega varstva in osnovne potrošnje v domačem okolju. Tudi v Sloveniji je vse več opozoril, da so pokojnine prenizke.