Če želite izvedeti, kolikšno pokojnino lahko pričakujete, vam ni treba čakati na upokojitev. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) omogoča uporabo informativnega pokojninskega kalkulatorja, s katerim lahko preverite predviden datum upokojitve, odstotek odmere in okvirno višino prihodnje pokojnine. Strokovnjaki priporočajo, da to storite več let pred upokojitvijo, saj boste le tako pravočasno ugotovili, ali se vaša pričakovanja ujemajo z realnim stanjem. Veliko zaposlenih ve, kdaj bi se lahko upokojili. Veliko manj jih ve, koliko denarja bodo dejansko prejemali vsak mesec. In prav tu se pogosto skriva največje presenečenje. Vprašanje ni samo, kdaj boste izpolnili pogoje za upokojitev. Pomembno je tudi, kakšen dohodek vas čaka po koncu delovne kariere.

Kako lahko preverite višino svoje pokojnine?

icon-expand Informativne izračune vaše prihodnje pokojnine spremljajte redno in se skušajte prilagoditi razmeram. FOTO: Dreamstime

Najenostavnejša možnost je uporaba informativnega pokojninskega kalkulatorja, ki ga ponuja ZPIZ. Kalkulator omogoča informativni izračun datuma izpolnjevanja pogojev za starostno oziroma predčasno pokojnino ter predvidene višine pokojnine. Za še natančnejši vpogled lahko uporabniki portala Moj eZPIZ z uporabo osebnega informativnega pokojninskega kalkulatorja opravijo izračun na podlagi podatkov, ki jih ZPIZ vodi v matični evidenci zavarovancev.

Zakaj je smiselno to preveriti pravočasno?

Veliko ljudi začne o pokojnini resneje razmišljati šele tik pred upokojitvijo. Takrat pa pogosto ugotovijo, da je pričakovani znesek drugačen od tistega, ki so ga imeli v mislih. Višina pokojnine ni odvisna zgolj od let delovne dobe. Na končni znesek vplivajo različni podatki iz zavarovalne zgodovine, zato je smiselno svoje podatke preveriti dovolj zgodaj in ne šele nekaj mesecev pred odhodom v pokoj.

Kdaj je pravi čas za preverjanje?

Najboljši čas ni leto pred upokojitvijo. Najboljši čas je danes. Če okvirni znesek poznate več let vnaprej, imate več časa za finančno načrtovanje in lažje ocenite, kakšen življenjski standard lahko pričakujete po upokojitvi. Tudi OECD v publikaciji Pensions at a Glance 2025 poudarja pomen pravočasnega razumevanja pokojninskega sistema in priprave na obdobje po zaključku delovne kariere.

Kaj to pomeni za vas?

Eno najpomembnejših vprašanj pred upokojitvijo ni, kdaj boste odšli v pokoj. Pomembnejše vprašanje je, koliko boste vsak mesec prejemali. Odgovor lahko preverite že danes. Če ga boste iskali šele tik pred upokojitvijo, vas lahko čaka presenečenje, na katero se bo precej težje pripraviti. Prav to se je v preteklosti zgodilo marsikateremu Slovencu, ki je računal na višjo pokojnino in si ni niti zagotovil dodatnih sredstev za mirno starost. Zato vam ob tem priporočamo tudi, da začnete na upokojitev gledati kot na projekt, ki se ga lotite čim prej, dokler ste še polno delovno aktivni. Privarčujte del denarja in si zagotovite mirno starost.

O tem, koliko bi morali imeti privarčevano za mirno upokojitev, smo na Cekin.si že pisali. Koliko denarja je torej dovolj za upokojitev? Finančni strokovnjaki priporočajo preprosto pravilo, ki vam lahko pomaga oceniti, ali ste na pravi poti. Preverite, koliko bi morali imeti privarčevanega za upokojitev pri 30, 40, 50 in 60 letih.