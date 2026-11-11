Vseh del ni mogoče opravljati do običajne upokojitvene starosti. Medtem ko lahko številni zaposleni svoje delo opravljajo tudi v poznejših letih, obstajajo poklici, pri katerih fizične obremenitve, škodljivi vplivi delovnega okolja ali posebne zahteve delovnega procesa sčasoma bistveno otežijo nadaljnje opravljanje dela. Prav temu je namenjeno poklicno zavarovanje, ki predstavlja posebno obliko obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Njegov temeljni namen je omogočiti zgodnejšo upokojitev zaposlenim na posebej zahtevnih in zdravju škodljivih delovnih mestih oziroma pri delih, ki jih po določeni starosti ni več mogoče uspešno opravljati. Ne gre torej za običajno dodatno pokojninsko varčevanje, v katerega se posameznik vključi po lastni izbiri, temveč za zakonsko določeno obvezno zavarovanje. Prispevke za upravičene delavce plačuje delodajalec, vplačana sredstva pa se zbirajo na osebnem računu vsakega posameznega delavca.

Od rudarjev in železarjev do policistov, vojakov in baletnikov

icon-expand Poklicno zavarovanje vključuje tudi določena delovna mesta v vojski in policiji. FOTO: Bobo

Sistem zajema zelo različna področja, od rudarstva, težke industrije in prometa do nekaterih dejavnosti v javnem sektorju ter umetnosti. Na informativnem seznamu delovnih mest, ki ga je objavila Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), so med drugim navedeni delavci v rudarstvu in metalurgiji, določeni železniški in letalski delavci, poklicni gasilci, sekači v gozdovih, vojaki, policisti in pravosodni policisti ter baletniki in operni pevci. Za nekatere skupine veljajo tudi posebne zakonske ureditve. Zakon o organiziranosti in delu v policiji določa obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje za policiste, ki opravljajo naloge, povezane z večjo nevarnostjo za varnost, zdravje ali življenje, oziroma naloge, ki jih zaradi posebnih obremenitev ni mogoče opravljati po določeni starosti. Konkretna delovna mesta, za katera je vključitev obvezna, določi notranji minister v aktu o organizaciji in sistemizaciji. Vendar poklic ali dejavnost sama po sebi še ne zagotavlja vključitve v sistem; odločilna je uvrstitev konkretnega delovnega mesta med delovna mesta, za katera je vključitev obvezna, oziroma izpolnjevanje pogojev po posebnih predpisih. ZPIZ-2 določa, da se zavarovanci na takšnih delovnih mestih vključijo v poklicno zavarovanje, če delo opravljajo s polnim delovnim časom. Kot polni delovni čas se pod zakonskimi pogoji šteje tudi krajši delovni čas, če je določen zaradi posebnih delovnih pogojev.

Skoraj 52.000 zavarovancev in 1,139 milijarde evrov sredstev

Sistem ureja Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), izvaja pa se v okviru Sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ), ki ga upravlja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja (KAD). Sredstva sklada so namenjena financiranju izplačil poklicnih pokojnin. Po podatkih KAD je bilo na dan 30. oktobra 2026 v Skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ) vključenih 51.957 zavarovancev. Konec oktobra je poklicno pokojnino prejemalo 432 posameznikov, skupna vrednost sredstev SODPZ pa je znašala 1,139 milijarde evrov. Pri 26.990 zavarovancih je bilo poklicno zavarovanje v stanju zadržanja ali mirovanja, kar pomeni, da vseh zavarovancev v evidenci ni mogoče šteti za aktivne člane, za katere se trenutno plačujejo prispevki. Zadržanje praviloma nastopi, ko zavarovancu preneha pogodba o zaposlitvi pri zavezancu za plačilo prispevkov, ko preneha opravljati samostojno dejavnost ali ko ne opravlja več dela na delovnem mestu, za katero je obvezna vključitev v poklicno zavarovanje. Mirovanje pa med drugim zajema primere poklicne rehabilitacije, prejemanja nadomestila plače iz naslova starševskega varstva in položaje, ko je posameznik že izpolnil pogoje za poklicno pokojnino, vendar je še vedno zaposlen.

icon-expand Poklicno zavarovanje je namenjeno delavcem, ki opravljajo posebno težka ali zdravju škodljiva dela. FOTO: Shutterstock

Kako se določi višina poklicne pokojnine?

Višina poklicne pokojnine ni enaka za vse, saj je odvisna predvsem od zbranih sredstev na osebnem računu posameznega zavarovanca. Sistem določa najnižjo in najvišjo možno višino, zavarovanec pa lahko v okviru teh meja izbere znesek, za katerega mu zbrana sredstva zadoščajo.

Najnižja poklicna pokojnina je določena v višini starostne pokojnine, ki bi jo posameznik prejel v obveznem pokojninskem zavarovanju za 40 let pokojninske dobe, povečane za sredstva za prispevek za zdravstveno zavarovanje in stroške upravljavca sklada. Najvišja pa je omejena z višino starostne pokojnine, odmerjene od najvišje pokojninske osnove, prav tako povečane za sredstva za prispevek za zdravstveno zavarovanje in stroške upravljavca sklada.

Pomembno je, da mora biti na osebnem računu zavarovanca dovolj sredstev za izplačevanje poklicne pokojnine v celotnem predvidenem obdobju njenega prejemanja. Če zavarovanec izpolnjuje druge zakonske pogoje, vendar na njegovem računu ni dovolj sredstev za izplačevanje najnižje poklicne pokojnine, se lahko njeno izplačevanje sofinancira iz solidarnostnih rezerv. Do sofinanciranja so upravičeni zavarovanci, ki so bili v poklicno zavarovanje ali obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje po ZPIZ-1 vključeni najmanj 17 let in izpolnjujejo tudi druge zakonske pogoje. Sofinanciranje je mogoče le do višine najnižje poklicne pokojnine in če je v solidarnostnih rezervah na voljo dovolj sredstev.

Poklicna pokojnina se za vsak polni koledarski mesec izplačuje v enakem znesku. Če se izplačuje le za del koledarskega meseca, se odmeri sorazmerno številu dni prejemanja glede na skupno število dni v mesecu, vendar le, če vrednost sredstev na osebnem računu zavarovanca – člana to omogoča. Kakšne pa so dejanske poklicne pokojnine? Po podatkih KAD je povprečna bruto poklicna pokojnina za polni koledarski mesec oktobra 2026 znašala 1.702 evra, najvišja je dosegla 3.540 evrov, najnižja pa 733 evrov. Ker gre za bruto zneske, se lahko dejansko izplačilo na račun prejemnika razlikuje zaradi davčnih in drugih zakonskih odtegljajev.

Prispevke plačuje delodajalec, stopnja je odvisna od skupine delovnega mesta

Poklicno zavarovanje je obvezno za delovna mesta, za katera je določena takšna vključitev. Obveznost vključitve delavca ter obračunavanja in plačevanja prispevkov nosi delodajalec, zavarovanci, ki opravljajo pridobitno ali drugo samostojno dejavnost, pa te obveznosti izpolnjujejo sami. Osnova za obračun prispevkov je pri zaposlenih plača oziroma nadomestilo plače, pri samozaposlenih pa zavarovalna osnova, ki jo ZPIZ-2 določa za obračun prispevkov v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Stopnja prispevkov se v pokojninskem načrtu določi na podlagi mnenja predstavnikov delodajalcev in zavarovancev – članov. Za prehodno obdobje med 1. januarjem 2026 in 31. decembrom 2027 znaša 8,9 odstotka za delovna mesta iz prve in druge skupine, 9,15 odstotka za tretjo skupino ter 9,6 odstotka za delovna mesta iz četrte in pete skupine. Prispevna stopnja je tako odvisna od razvrstitve delovnega mesta, sklad pa sredstva nalaga v skladu s svojo naložbeno politiko.

icon-expand Sistem omogoča zgodnejši izstop s trga dela pred izpolnitvijo pogojev za starostno pokojnino. FOTO: Shutterstock

Kdaj se lahko zavarovanec poklicno upokoji?

Pogoji za pridobitev pravice do poklicne pokojnine so določeni v ZPIZ-2. Po prvi možnosti mora zavarovanec dopolniti 42 let in šest mesecev pokojninske dobe skupaj z dodano dobo ter imeti na osebnem računu dovolj sredstev za izplačevanje poklicne pokojnine. Zakon določa tudi drugo možnost, po kateri lahko zavarovanec pridobi pravico do poklicne pokojnine, ko dopolni najmanj 40 let pokojninske dobe skupaj z dodano dobo, če ima na osebnem računu dovolj sredstev in doseže predpisano starost. Ta starost je odvisna od skupine delovnega mesta: za prvo skupino znaša 56 let, za drugo 55 let, za tretjo 54 let, za četrto 53 let in za peto 52 let. Pri izračunu starostnega pogoja se upoštevajo tudi obdobja, ko zavarovanec ni delal na delovnih mestih, na katerih je obvezna vključitev v poklicno zavarovanje, če so ta obdobja všteta v njegovo skupno pokojninsko dobo. Za takšna obdobja zakon določa starost 62 let oziroma starost iz četrtega odstavka 27. člena ZPIZ-2. Končni starostni pogoj se ugotovi z upoštevanjem zaokroženega tehtanega povprečja ustreznih starostnih mej.

Poklicna pokojnina se izplačuje v mesečnih zneskih, vendar ne do konca življenja

icon-expand V nadaljevanju članka preverite tudi, kako je z dedovanjem sredstev poklicne pokojnine. FOTO: Shutterstock

Izplačevanje poklicne pokojnine traja od uveljavitve pravice do poklicne pokojnine do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino v obveznem zavarovanju, vendar največ toliko časa, kolikor znaša dodana doba, ki jo je zavarovanec dopolnil. Izplačevanje se začne pod pogojem, da uživalec poklicne pokojnine ni vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje in da po izteku obdobja prejemanja izpolni pogoj za starostno pokojnino v obveznem zavarovanju ali za priznanje pokojnine po drugem odstavku 204. člena ZPIZ-2. Pri prvi možnosti, ko zavarovanec dopolni 42 let in šest mesecev pokojninske dobe skupaj z dodano dobo, zakon obdobje prejemanja posebej določa kot razliko med 40 leti pokojninske dobe in dejansko dopolnjeno pokojninsko dobo brez dodane dobe iz naslova vključenosti v poklicno zavarovanje. To obdobje ne sme trajati dlje od izpolnitve pogojev za starostno pokojnino v obveznem zavarovanju. Če je tako izračunano obdobje enako nič ali manjše od nič, se pogoji za pridobitev pravice do poklicne pokojnine ugotavljajo po drugi možnosti. ZPIZ-2 za zavarovance, ki pravico do poklicne pokojnine uveljavijo po prvi možnosti in so bili v poklicno zavarovanje vključeni najmanj 17 let, določa tudi posebno pravico po izteku obdobja prejemanja poklicne pokojnine. Pri ugotavljanju tega obdobja se pod zakonskimi pogoji upoštevajo tudi obdobja, ko je imel zavarovanec pravico do štetja zavarovalne dobe s povečanjem, oziroma obdobja vključenosti v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje po ZPIZ-1. Po izteku obdobja prejemanja poklicne pokojnine lahko uveljavi pravico do pokojnine, ki se odmeri v višini starostne pokojnine, kot bi mu bila priznana, če bi na dan uveljavitve te pravice izpolnjeval pogoje zanjo. To pokojnino izplačuje ZPIZ do izpolnitve pogojev za starostno pokojnino, ko mu zavod po uradni dolžnosti prizna in odmeri starostno pokojnino.

Pomemben element sistema je tudi dodana doba

Za vsako leto vključenosti v poklicno zavarovanje oziroma prejšnje obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje po ZPIZ-1 se zavarovancu pri ugotavljanju pogojev za pridobitev pravice do predčasne ali starostne pokojnine v obveznem zavarovanju prizna četrtina obdobja, preživetega v zavarovanju, vendar le v obsegu, za katerega so bili plačani prispevki. Če prispevki za določeno obdobje niso bili plačani v celoti, se prizna sorazmerni del dodane dobe glede na delež plačanih prispevkov. Dodana doba tako pomaga pri izpolnjevanju pogojev za upokojitev, ne poveča pa neposredno višine starostne pokojnine.

Kaj se zgodi, če zavarovanec ne uveljavi poklicne pokojnine?

Izpolnjevanje pogojev za poklicno pokojnino še ne pomeni, da jo mora posameznik tudi takoj uveljaviti. Zavarovanec, ki ne uveljavi pravice, lahko pozneje razpolaga s sredstvi, ob upokojitvi v obveznem pokojninskem zavarovanju ali po dopolnjenem 67. letu starosti, skladno z zakonskimi pogoji. Če privarčevana sredstva na osebnem računu ne presegajo 5.000 evrov, je v predvidenih primerih mogoče enkratno izplačilo. Če je zbranih več sredstev, jih lahko zavarovanec pod zakonskimi pogoji uporabi za plačilo prispevka za dokup pokojninske dobe ali jih brezplačno prenese v dodatno pokojninsko zavarovanje, iz katerega lahko pridobi pravico do dodatne pokojnine. Podobno lahko s preostankom sredstev po koncu obdobja prejemanja poklicne pokojnine razpolagajo tudi njeni prejemniki.

Posebej urejeno je tudi dedovanje. Če zavarovanec umre, preden uveljavi poklicno pokojnino, se dedičem oziroma upravičencem za primer smrti v enkratnem znesku izplača celotna odkupna vrednost sredstev na njegovem osebnem računu, ne glede na višino teh sredstev. Če pa umre kot prejemnik poklicne pokojnine, se dedičem ali upravičencem za primer smrti izplača odkupna vrednost preostalih enot premoženja na njegovem osebnem računu.

Ministrstvo napoveduje ponovno presojo seznama delovnih mest

Čeprav po oceni Ministrstva za gospodarstvo, delo in šport sistem poklicnega zavarovanja pri izplačevanju poklicnih pokojnin deluje in na tem področju ne zaznavajo težav, pa se pojavljajo nejasnosti pri določanju delovnih mest, za katera je obvezna vključitev v zavarovanje. Kot pojasnjujejo na ministrstvu, so bila ta delovna mesta večinoma določena pred več kot 50 leti, v času veljavnosti sistema zavarovalne dobe s povečanjem oziroma tako imenovane beneficirane delovne dobe. Pravne podlage za njihovo določanje so Zakon o delovnih mestih, na katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem (Uradni list SFRJ, št. 17/68, 20/69 in 29/71), nekateri zakoni, ki določajo ta delovna mesta v državni upravi, ter sklepi Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, sprejeti med letoma 1975 in 1994. Na ministrstvu ocenjujejo, da so se delovni procesi od takrat bistveno spremenili. Kot navajajo, je bil na praktično vseh področjih dosežen velik napredek pri zagotavljanju lažjih, varnejših in zdravju neškodljivih delovnih procesov. Zato menijo, da je potrebna ponovna presoja, na katerih delovnih mestih se še opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela oziroma dela, ki jih po določeni starosti ni več mogoče uspešno poklicno opravljati.

icon-expand Delovni procesi, ki veljajo za določene poklice, se zelo hitro spreminjajo. FOTO: Adobe Stock