Največji izziv za večino evropskih pokojninskih in invalidskih zavodov, je demografija , saj povsod upada delež aktivnega prebivalstva, medtem ko je prejemnikov pokojnin čedalje več, so ob 16. mednarodnem srečanju v Mariboru ugotavljali direktorji omenjenih zavodov iz držav nekdanje Jugoslavije in Avstrije.

Razlike med višinami povprečnih starostnih pokojnin držav, ki so se udeležile srečanja v Mariboru, so občutne. Če v Sloveniji znaša dobrega tisočaka, so te v državah nekdanje Jugoslavije opazno nižje, dosti višje pa v Avstriji.

Po besedah direktorja Hrvaškega zavoda za pokojninsko zavarovanje Ivana Serdarja so tudi pri njih lani izvedli nekatere spremembe pokojninske politike, s čimer želijo izboljšati položaj obstoječih upokojencev, pa tudi tistih, ki se bodo upokojili v prihodnje. V skladu z novo zakonodajo so lani prvič izplačali letni dodatek, sicer pa povprečna pokojnina na Hrvaškem znaša nekaj manj kot 750 evrov.

Še precej nižje pa so pokojnine v Srbiji, saj te znašajo okoli 450 evrov, pri čemer okoli 75 odstotkov vsote pokrijejo iz pokojninskih prispevkov. Veliko ljudi del pokojnine prejema iz tujine, kjer so v svoji aktivni karieri opravljali delo. Kot je pojasnil direktor srbskega Zavoda za socialno zavarovanje Zoran Panović, letno na ta način okoli 225.000 upokojencem izplačajo za več kot 900 milijonov evrov denarja iz več kot 30 različnih držav. Daleč največ ga prihaja prav iz držav nekdanje Jugoslavije.

Čeprav so lahko upokojenci s pokojninami dosti bolj zadovoljni v Avstriji, kjer ta v povprečju znaša več kot 1700 evrov, pa se po besedah direktorja tamkajšnjega pokojninskega zavoda Winfrieda Pinggere zaradi staranja prebivalstva ukvarjajo z enakimi izzivi kot vse druge države. Kot je povedal, uspejo za pokojnine po zaslugi prispevkov zaposlenih zagotoviti le dve tretjini potrebne vsote, ostalo zagotavljajo iz proračuna.

Strah, da bodo ostali brez denarja, je med upokojenci vse večji. Preverite, zakaj je upravičen, koliko vpliva na kakovost življenja in kako se lahko zaščitite.